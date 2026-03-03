জাতীয় সাজ নিপিন্ধাকৈ যাব নোৱাৰিব বটদ্ৰৱা আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰলৈ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

জাতীয় সাজ নিপিন্ধাকৈ যাব নোৱাৰিব বটদ্ৰৱা আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰলৈ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
পেণ্ট-চাৰ্ট পিন্ধি যোৱাৰ বাবে আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিলে দেহৰক্ষীক ।
Published : March 3, 2026 at 3:12 PM IST
নগাঁও : বটদ্ৰৱা আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশত এতিয়াৰে পৰা জাৰি কৰা হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা । দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষণৰ বাবে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থানত আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প অৰ্থাৎ বটদ্ৰৱা আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা যিকোনো সাজ পৰিধান কৰি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ভকত-বৈষ্ণৱৰ লগতে দৰ্শনাৰ্থী ।
পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত আয়োজিত ফাল্গুৎসৱৰ মাজতে মঙলবাৰে বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত হৈ এই নতুন নিৰ্দেশনাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । দৌলোৎসৱৰ মাজতে বটদ্ৰৱাত গুৰুজনাৰ আশিস গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুজনাক প্ৰণাম জনাই ভাগৱতত সেৱা কৰে । বটদ্ৰৱা থানত সেৱা জনাই অসমবাসীৰ মংগল কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
থানত সেৱা জনোৱাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বটদ্ৰৱা আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰৰ নতুন নীতি-নিৰ্দেশনাৰ কথা উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত জাতীয় সাজ পৰিধান নকৰাকৈ কোনো ব্যক্তি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব । বিগত সময়ত বিভিন্ন সাজ পৰিধান কৰি বহু লোক প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলিও উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বটদ্ৰৱা থানৰ পৱিত্ৰতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জাতীয় সাজ পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰাৰ চিন্তা কৰা হৈছে । অৱশ্যে ১২ বছৰ তলৰ শিশুৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহ’ব এই নিৰ্দেশনা ।”
বটদ্ৰৱা আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত দেহৰক্ষীক নিদিলে সোমাব :
দুই-তিনিদিন পাছৰ পৰাই এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মঙলবাৰে বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পেণ্ট-চাৰ্ট পৰিধান কৰা বাবে নিজৰ দেহৰক্ষীকে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলে বটদ্ৰৱা আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰত । উল্লেখ্য় যে, কিছুদিন পূৰ্বে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত এগৰাকী যুৱতীয়ে উদ্যম নৃত্যৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ।