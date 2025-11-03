ETV Bharat / state

বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই গঠন হ’ল বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি

বটদ্ৰৱা থানাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচন ।

Batadrava Than
বটদ্ৰৱা থান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 1:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: বহু বিতৰ্ক, জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত গঠন হ’ল বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ পূৰ্ণাংগ সমিতি । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত সাধাৰণ সভাত গঠন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানৰ বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি । ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত নিশালৈকে অনুষ্ঠিত সাধাৰণ সভাত প্ৰস্তাৱ, সমৰ্থনেৰে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষসহ কেবাটাও পদত বাছনি কৰাৰ বিপৰীতে সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে বটদ্ৰৱা থানাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।

৩২৯ গৰাকী সদস্যৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত :

বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি গঠনৰ বাবে সাধাৰণ সভাত নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)

সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাক্তন কৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক লাচিত বৰদলৈৰ লগতে ভাস্কৰ বৰা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰাৰ নাম প্ৰস্তাৱ হোৱাত অৱশেষত সদনৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হয় । প্ৰায় ৪০০ ৰো অধিক সাধাৰণ সদস্যৰ ৩২৯ গৰাকী সদস্যই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ নিৰ্বাচনত ৩২৯ গৰাকী সদস্যই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে যদিও ইয়াৰে এটা ভোট অগ্ৰাহ্য হয় ।

সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লাচিত বৰদলৈ নিৰ্বাচিত :

নিশা পৰ্যন্ত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লাচিত বৰদলৈ নিৰ্বাচিত হয় । নিৰ্বাচনী ফালফল অনুসৰি লাচিত বৰদলৈয়ে মুঠ ১৪৭ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাঞ্জল বৰাই ১২৭ টা আৰু ভাস্কৰ বৰাই ৫৪ টা ভোট লাভ কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আগন্তুক তিনি বছৰৰ বাবে বটদ্ৰৱা থানৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লাভ কৰে লাচিত বৰদলৈয়ে ।

গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ অম্লানজ্যোতি গোস্বামী আৰু উপ-সভাপতি হিচাপে শলগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ মহন্তক অধিষ্ঠিত কৰা হয় । বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে গোবিন দাসক প্ৰস্তাৱ সমৰ্থনৰ জৰিয়তে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় । একেদৰে বদন কলিতাক কোষাধ্যক্ষ হিচাপে প্ৰস্তাৱ সমৰ্থনৰ জৰিয়তে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।

New Batadrava Than Committee Election
বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি গঠনৰ বাবে সাধাৰণ সভাত নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)

নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ সমূদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ সভাতেই গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিখন গঠন কৰা হয় ।উল্লেখ্য় যে বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ পূৰ্বৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন দুৰ্নীতি, অনিয়মৰ অভিযোগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিতৰ্কৰ । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ২০২৪ চনৰ ৯ জুনত নগাঁও চহৰত এখন সাধাৰণ সভাত অনুষ্ঠিত হৈছিল । উক্ত সভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে পূৰ্বৰ সমিতি ভংগ কৰি তৎকালীনভাৱে কামকাজ চলোৱাৰ বাবে অধিবক্তা বিৰাজমণি বৰদলৈক সভাপতি আৰু সাংবাদিক শৈলেন শইকীয়াক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন তদৰ্থ কমিটী গঠন কৰা হৈছিল ।

ইয়াৰ পিচতেই পূৰ্বৰ পূৰ্ণাংগ সমিতিয়ে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ নিম্ন আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । নিম্ন আদালতে তদৰ্থ কমিটী ভংগৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছত তদৰ্থ কমিটীয়ে উচ্চ আদালতত আপত্তি দৰ্শায় আৰু ক্ৰমান্বয়ে বিষয়টো স্থান লাভ কৰিছিল ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত । অৱশেষত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশত জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত সকলো বিতৰ্কৰ অন্ত পেলাই সাধাৰণ সভাৰ জৰিয়তে এখনি পূৰ্ণাংগ সমিতি গঠন কৰা হয় ।

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে WP(C) No. 4271/2025 নম্বৰত বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি বনাম অসম চৰকাৰ আৰু অনান্য গোচৰৰ প্ৰসংগত ৰায়দান কৰি নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তক বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল । সেই মৰ্মে জিলা আয়ুক্তই এখনি সাময়িক সমিতি গঠন কৰি অৱশেষত সাধাৰণ সভাৰ জৰিয়তে পূৰ্ণাংগ সমিতি গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

New Batadrava Than Committee Election
বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতি গঠনৰ বাবে সাধাৰণ সভাত নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)

বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈয়েই লাচিত বৰদলৈয়ে কয়, "বিভিন্ন অনিয়মে বটদ্ৰৱা থানৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিছিল । এই বিষয়বোৰ উচ্চ ন্য়ায়ালয় তথা উচ্চতম ন্য়ায়ালয় পৰ্যন্ত পাইছিল । পৰিচালনা সমিতিৰ হেৰুওৱা সন্মান পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হ'ব ।" বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰা গোবিন দাসেও সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰে । কেৱল গুৰুজনাৰ কৃপাত আজি এখন পূৰ্ণাংগ সমিতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত সাধাৰণ সভাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ তদাৰক কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে অতিৰিক্ত আয়ুক্ত সুদীপ নাথসহ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই ।

লগতে পঢ়ক:উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত অন্ত পৰিল বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিতৰ্ক, সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ জিলা আয়ুক্তক

অন্ত পৰাৰ দিশে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিতৰ্ক

TAGGED:

BATADRAVA THAN COMMITTEE
NAGAON
SHRIMANTA SANKARDEV
ইটিভি ভাৰত অসম
NEW BATADRAVA THAN COMMITTEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.