এ আইৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ঘাইপথৰ ভিডিঅ' প্ৰচাৰ; নেটিজেনৰ দাবীক নস্যাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
এয়া অসমৰ আন্তঃগাঁথনিহে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা ভাবমূর্তি নহয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ ।
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ'ক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ । ২৬ ছেকেণ্ডৰ এই ভিডিঅ’টোত অসমৰ এফ ১ ট্ৰেকৰ দৰে ঘাইপথ দেখুওৱা হৈছে । কিন্তু এই ভিডিঅ'টোক লৈ নেটিজেনে ক্ষোভ উজাৰিছে । বহুতে এই ভিডিঅ'টো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (এ আই) দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা তেওঁৰ X পোষ্টটোৰ ওপৰত দিয়া মন্তব্যৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইয়াৰ প্রত্যুত্তৰ দিয়ে । তাত তেওঁ কয় যে এয়া অসমৰ আন্তঃগাঁথনিহে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা ভাবমূর্তি নহয় ৷
আনহাতে, ভিডিঅ’টোৰ কেপচনত “F1 Track”ৰ কাষত ৰঙা ৰঙেৰে X (ভুল বুজাইছে) আৰু “Roads of Assam”ৰ কাষত সেউজীয়া টিক (অৰ্থাৎ শুদ্ধ) চিহ্ন আছে ।
ইফালে দিনটোৰ ভিতৰতে পোষ্টটোৰ সৈতে এংগেজমেণ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন এটা ভিডিঅ’ত উত্তৰ দিয়ে, "কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (ৰঙা X) অসম আন্তঃগাঁথনি (সেউজীয়া টিক)” ।
এই দ্বিতীয়টো ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে এটা কাৰ ৰেলীত বিজেপিৰ পতাকা লৈ মানুহে ৰাজপথত ভিৰ কৰিছে ।
ইফালে বহু নেটিজেনে গাঁত থকা পথৰ ছবি পোষ্ট কৰি সেইবোৰেই অসমৰ পথৰ প্ৰকৃত ছবি বুলি দাবী কৰে । এজন ইউজাৰে বাতৰিকাকতৰ এক প্ৰতিবেদনতো পোষ্ট কৰে, য'ত শিৰোনাম আছিল, "ভাৰতৰ ঘাইপথৰ সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসম তৃতীয় স্থানত আছে ।"
কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰীতম সিঙেও পোষ্টটোত মন্তব্য কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে সম্পূৰ্ণ মূৰ্খ কৰি তুলিছে আৰু এতিয়া নিজৰ মূৰ্খামিৰ কামত দুগুণ অৱনমিত হৈছে ।
"এটা যিকোনো ভিডিঅ' ক্লিপ তুলি লয় । কয় যে এইটোৱে সেইটো ৰাস্তা, যেন মানুহে ইয়াকে বিশ্বাস কৰিব । প্ৰকৃত উন্নয়ন চাবলৈ হ'লে আপুনি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ আশে-পাশে থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাব লাগে । ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু গাৰ্ড ৰেইলেই সকলো কয় । আমাক যি লাগে সেয়া হ’ল এজন সক্ৰিয় নেতা । 4k Reel AI CM নহয় ।" সিঙে কয় ।
ইফালে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেট সদস্যসকলে । জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ মন্তব্য, "ৰাহুল (গান্ধী) আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বুদ্ধিমত্তাৰ ঋণাত্মক স্তৰ থকা লোকসকলে অসমৰ আন্তঃগাঁথনি যি গতিত ৰূপান্তৰিত হৈছে সেই গতি হজম কৰিবলৈ যে কষ্ট কৰিব লাগিব সেইটো স্পষ্ট । সেইবাবেই তেওঁলোকে এনে ভিজুৱেলবোৰক 'এ আই-জেনেৰেটেড' বুলি ক’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
আনহাতে, তেওঁ সম্প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা পাৰ হৈ যোৱা এটা জনবহুল ৰাস্তাৰ ভিডিঅ’ও পোষ্ট কৰি যিটো পথৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে পূর্বে পোষ্ট কৰিছিল সেই একেটা পথ বুলি দাবী কৰে ৷
"কিন্তু ইয়াতে এটা সহজ প্ৰশ্ন: এতিয়া তেওঁলোকে এই ভিডিঅ’টোকো এ আই বুলি ক’বনে ? তেওঁলোকৰ তথ্যৰ বাবে এই ক্লিপটো একেটা পথৰ পৰা, একেদিনাই, আমাৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ সময়ত লোৱা ।" পীযুষ হাজৰীকাই কয় ।
ইফালে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰায়ো এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি কেপচনত লিখিছে, "চিলাপথাৰৰ পৰা জোনাই-নিশাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ... চামচাসকলৰ বাবে, এইটোও এ আই নেকি ।"