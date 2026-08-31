চাৰিদিন পাহাৰৰ ওপৰত পানী-বিস্কুট খাই জীৱন নিৰ্বাহ, জলদৈত্যৰ কৱলৰ পৰা কেনেদৰে বাচিল পংকজ-সমৰ ?
নেপালৰ মহাপ্ৰলয়ৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ হোৱা নলবাৰীৰ দুই যুৱক সমৰ বেজবৰুৱা আৰু পংকজ বৰ্মন নিজগৃহত উপস্থিত ।
Published : August 31, 2026 at 10:29 PM IST
নলবাৰী : নেপালৰ মহাপ্ৰলয়ত সন্ধানহীন হোৱা অসমৰ ১৩ গৰাকী লোকৰ ভিতৰত ৮ গৰাকী ইতিমধ্যে সুকলমে আহি সোমবাৰে নিজগৃহত উপস্থিত হৈছে । তাৰে ভিতৰত দুগৰাকী হৈছে নলবাৰীৰ যুৱক । আকস্মিক বানৰ দিনটোত কিবা প্ৰকাৰে প্ৰাণ বচাই তেওঁলোক পাহাৰৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছিল । অৱশ্যে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কোনো শুংসূত্ৰ নোপোৱাত সন্ধানহীনৰ তালিকাত আছিল । কিন্তু পিছত নেপালী সেনাই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰে ।
নেপালী সেনাই হেলিকপ্টাৰৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে । তাৰ মাজত নলবাৰীৰ পৰা নেপাললৈ কামৰ সন্ধানত যোৱা এই দুই যুৱকো আছিল । নেপালৰ এটা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত আছিল নলবাৰীৰ একেখন গাঁৱৰে তিনিজন যুৱক ।
কিন্তু তাৰে ভিতৰত অৰুণ মহন্ত নামৰ যুৱকজনৰ বৰ্তমানেও কোনো সুংশুত্ৰ পোৱা নাই । অৱশ্যে তাৰ মাজতে পংকজ বৰ্মন আৰু সমৰ বেজবৰুৱা নামৰ যুৱক দুজনক নেপালী সেনাই সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে । নলবাৰীৰ অৰৰা গাঁৱৰ সমৰ বেজবৰুৱা আৰু পংকজ বৰ্মনক নেপালী সেনাই উদ্ধাৰ কৰি ভাৰত চৰকাৰক চমজাই দিছিল । তাৰ পিছত সোমবাৰে আহি তেওঁলোক দুয়ো স্বগৃহত উপস্থিত হয় ।
উল্লেখ্য যে প্ৰায় ৭ মাহ পূৰ্বে নলবাৰীৰ পৰা নেপালৰ আপাৰ ত্ৰিশূলীত এটা পাৱাৰ প্ৰজেক্টত কাম কৰিবলৈ দুয়োগৰাকী যুৱক গৈছিল । কিন্তু নেপালত সংঘটিত প্ৰলয়ংকৰী ঘটনাৰ পিছৰে পৰা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সংযোগ নাছিল ।
তিনিদিনৰ পিছত দুয়োৰে সৈতে পৰিয়ালৰ সংযোগ হোৱাত কিছু স্বস্তিৰ নিশ্বাস লাভ কৰিছিল যদিও নিজ সন্তান, ভাতৃ নিজৰ ঘৰলৈ আহি নোপোৱাত কিছু চিন্তিত হৈ আছিল পিতৃ-মাতৃ তথা ভাতৃ । তাৰ মাজতে দেওবাৰে তেওঁলোক আহি দিল্লী পোৱাতহে পৰিয়ালৰ লোকৰ মুখত সুখৰ হাঁহি বিৰিঙিছিল ।
ইফালে সোমবাৰে দুয়োগৰাকী যুৱক নিজগৃহত উপস্থিত হোৱাত সকলোৱে ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষ কৰে । আনহাতে, বৰ্তমানেও নিৰুদ্দিষ্ট একেখন গাঁৱৰে অৰুণ মহন্তৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰিও কোনো খবৰ লাভ কৰা নাই । নলবাৰী জিলাৰ অৰৰা গাঁৱৰ অৰুণ মহন্ত, পংকজ বৰ্মন আৰু সমৰ বেজবৰুৱা নেপালত আছিল ।
আনহাতে, সিদিনাৰ শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বৰ্ণনা দিয়ে দুয়োগৰাকী যুৱকে । তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিল । সেই সময়ত বিস্ফোৰণ হোৱাৰ দৰে কিবা শব্দ পাহাৰৰ মাজেৰে ভাহি আহিছিল । লগে লগে তেওঁলোকে তাৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল । ইফালে যিসকল তলত ৰৈ গৈছিল তেওঁলোকক চকুৰ পলকতে বানে উটুৱাই লৈ গৈছিল ।
তেওঁলোকে জনোৱা মতে, অৰুণ মহন্তৰ আগদিনা নৈশ ডিউটী আছিল । সেইবাবে পুৱতিনিশাৰ ভাগত অৰুণ মহন্তই হয়তো তেওঁলোকক কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা দিয়া কোঠালিত শুই থকাৰ সন্দেহ দুই যুৱকৰ । সেয়ে মহাপ্ৰলয়ৰ সময়খিনিত অৰুণ মহন্ত ক'ত কিদৰে আছিল তেওঁলোক ভালকৈ জ্ঞাত নহয় বুলি সদৰী কৰে ৷
সেই ভয়ৱাহ দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি পংকজ বৰ্মনে কয়, "আমি পাৱাৰ হাউছত থাকোঁতে যেতিয়া পানী আহিছিল তেতিয়া এনেকুৱা এটা শব্দ হৈছিল যেন ব্লিষ্টিং হৈছে । আমি পাৱাৰ হাউছৰ ভিতৰত টাৰ্বাইনত কাম কৰি আছিলোঁ । তাতে টাৰ্বাইনতে এটা ল'ৰা আমাৰ চকুৰ আগতে ঢুকাইছে । তাৰ পিছত আমি দৌৰি দৌৰি আহি পাহাৰৰ ওপৰত উঠিছোঁ । আমি যদি পাহাৰৰ ওপৰলৈ নাযাওঁ তেনেহ'লে আমিও পানীৰ লগত গুচি যাওঁ । পাহাৰৰ ওপৰত আমি চাৰিদিন আছোঁ । খোৱা-লোৱা পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক হেলিকপ্টাৰেৰে পানী আৰু বিস্কুট দিছিল । "
উল্লেখ্য যে যোৱা ২৬ আগষ্টৰ পুৱাটো নেপালৰ বাবে এটা ক’লা দিন আছিল ৷ লহেণ্ডে খোলা-ত্ৰিশূলী-নাৰায়ণী নদীৰ বক্ষত এক ভয়াৱহ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল । তিব্বত(চীন) সীমান্তৰ ৰাসুৱাগাধিৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে অৱস্থিত হিমবাহ খহি আহি নাইবা হিমবাহযুক্ত হ্ৰদত বিস্ফোৰণ ঘটি এই আকস্মিক তথা বিধ্বংসী বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷
কোনো কোনো স্থানত এই ঢৌ ৮-১০ মিটাৰ উঠা দেখা গৈছিল ৷ যাৰ ফলত মাত্ৰ ৩০ মিনিটৰ ভিতৰতে গালছিত ত্ৰিশূলী নদীৰ জলপৃষ্ঠ ৯ মিটাৰ আৰু মালেখুত ৭ মিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায় ৷ মুহূৰ্ততে এই বানে টাইমুৰে, ৰসুৱাগাধিৰ একাধিক অঞ্চল ছ্যাব্ৰুবেছিৰ একাংশ, মাইলুং, শান্তিবজাৰ, বেত্ৰাৱতী আদি স্থানসমূহ বুৰাই পেলায় ।
ইয়াৰ ফলত ১২টা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ(যাৰ ফলত গ্ৰীডৰ পৰা উৎপাদিত ৪৩১.১ মেগাৱাট শক্তিৰ ক্ষতিসাধন), কমেও ১৯খন মটৰ চালিত দলং আৰু প্ৰায় ৪০ কিলোমিটাৰ বাট-পথ উছন হৈ পৰে ৷ এই বান ট্ৰেজেডীৰ পিছত মনত খুদুৱনি সৃষ্টি কৰা এক প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে: অঞ্চলটোত কোনো বৰষুণ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হোৱা নাই, কিন্তু তথাপি ইমান দানৱীয় ৰূপ লোৱা বানৰ কাৰণ কি ?
অৱশ্যে নেপালী কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়নে ভূমিকম্পৰ দিশটোলৈ আঙুলিয়াই দিছিল, যিয়ে দুৰ্যোগৰ সূচনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন । কাৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা শ শ লোকক বোকা-পানীৰ বিশাল সোঁতে উটুৱাই নিয়াৰ কিছু মিনিট আগতেই কম্পন অনুভৱ কৰা হৈছিল ।
কিন্তু ভূমিকম্পৰ যি তত্ত্ব দিয়া হৈছিল, সেয়া অনতি বিলম্বে আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ (US Geological Survey) বিভাগে একাষৰীয়া কৰি ৰাখে । কাৰণ বিভাগটোৱে আঙুলিয়াই দিয়ে যে প্ৰকৃততে এই কম্পনবোৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত হৈছিল । নিজৰ ৱেবছাইটত ইউএছজিএছে কয় যে ৫.২ মাত্ৰাৰ ভূমিকম্পীয় শক্তি হিমবাহৰ পতন আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ প্ৰবাহৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ।
হিমবাহ গলি যোৱাৰ (যিটো সম্ভৱতঃ বৰফ বা বৰফৰ শিল ভাঙি যোৱাৰ বাবে হৈছে) ফলত পানী, বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ সোঁত লেণ্ডে খোলা নদীৰ (ভোটে কোশীৰ উপনৈ) নিম্নাংশলৈ ববলৈ ধৰে । এই নদীখন তিব্বতৰ উচ্চ উচ্চতাৰ পাহাৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈ দক্ষিণ দিশলৈ বৈ গৈ নেপালত প্ৰৱেশ কৰে ।
কাঠমাণ্ডুত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাউণ্টেন ডেভেলপমেণ্টৰ (International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD) তথ্য অনুসৰি, স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা ৯ মান বজাত ভোটে কোশী অৱবাহিকাৰ জলপৃষ্ঠ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে । নদীৰ পাৰ উপচি বাঢ়নি পানীয়ে ভোটে কোশীৰ মাজেৰে তললৈ গৈ ত্ৰিশূলী নদীত প্ৰৱেশ কৰে ।
নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ সন্ধান আৰু কেইবা ফুট বোকা আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পুতি পেলোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা ব্যাপক অভিযানৰ মাজতে বিজ্ঞানীসকলে হিমালয়ৰ এই বিপৰ্যয়জনক পৰিঘটনাটো বুজিবলৈ প্ৰমাণ গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । উল্লেখ্য যে দেওবাৰে বিয়লিলৈকে নেপালৰ আকস্মিক বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্য়া ৭৮১ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত ভাৰতে নেপাললৈ মানৱীয় সাহায্য প্ৰেৰণৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰয়োজনীয় সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ৷
ভাৰতে চুবুৰীয়া দেশখনলৈ এটা ফৰেনছিকৰ দল প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ এই দলটোৱে নিহত লোকসকলৰ ডিএনএৰ নমুনা পৰীক্ষা তথা বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, নেপালস্থিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা দেশখনত নিয়োজিত ভাৰতৰ ফৰেনছিক দলটোক সাক্ষাৎ কৰে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এক্সত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এনেদৰে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱে নেপালত নিয়োজিত ভাৰতীয় ফৰেনছিক দলটোৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰে । এই দলটোৱে নেপালৰ ফৰেনছিক দলৰ সৈতে কাম কৰি নিহত লোকসকলৰ ডিএনএৰ নমুনা বিশ্লেষণ কৰাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ মৃতদেহ চিনাক্তকৰণত সহায় কৰিব ।’’