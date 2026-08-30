ETV Bharat / state

দেশবাৰে স্ব-গৃহ পাবহি নেপালত আবদ্ধ ৮ অসমীয়া !

অসমলৈ উভতিব নেপালত উদ্ধাৰ হোৱা ৮ গৰাকী লোক । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰিলে এই কথা ।

NEPAL FLASH FLOOD
দেশবাৰে স্ব-গৃহ পাবহি নেপালত আবদ্ধ ৮ অসমীয়া ! (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2026 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অৱশেষত দেওবাৰৰ পৰা নেপালত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ৮ গৰাকী লোক অসমলৈ উভতি আহিব । নেপালত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ৮ গৰাকী ব্যক্তি উদ্ধাৰ হোৱাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰে । উদ্ধাৰ কৰা লোকসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰ্তালাপ কৰাৰ কথাও এক্সযোগে সদৰী কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যমত কৰা প'ষ্টত কয়,"নেপালত নিৰাপদে উদ্ধাৰ হোৱা অসমৰ আঠজন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা মই এইমাত্ৰ কথা পাতিলোঁ । ইয়াৰ বাবে মই বৰুণ চৌধাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । পংকজ বৰ্মা, সমৰ বেজবৰুৱা, গৌতম দাস, গোপাল দেবনাথ, সোণেশ্বৰ নাৰ্জাৰী, সৰবিছন মাৰাক, ছিলভা মাৰাক আৰু এলফিছন চাংমা বৰ্তমান সুৰক্ষিত আৰু দেওবাৰে তেওঁলোক ​​ঘৰলৈ কাইলৈ উভতি আহিব ।"

তেওঁ লগতে লিখে,"বৰ্তমানো নিখোজ হৈ থকাসকলক বিচাৰি উলিয়াই আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ নিৰাপদে ঘূৰি অহাটো নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । এইটো সম্ভৱ কৰি তোলাৰ বাবে আৰু এই কঠিন সময়ত আমাৰ লগত থিয় দিয়াৰ বাবে বৰুণজীলৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা । আপোনাৰ সময়োপযোগী সহায় আমাৰ সকলোৰে বাবে বহুমূলীয়া ।"

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগেই নেপালৰ আকস্মিক বানৰ পিছৰে পৰা ১২ গৰাকী অসমীয়া লোক সন্ধানহীন হৈ থকাৰ কথা সদৰী কৰিছিল । লগতে এখন তালিকাও প্ৰকাশ কৰিছিল । পিছে উক্ত তালিকাৰ ভিতৰত শনিবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰ্তালাপ কৰা ৮ গৰাকী লোকৰ মাজত কেৱল সমৰ বেজবৰুৱা আৰু সোণেশ্বৰ নাৰ্জাৰীৰ কথাহে উল্লেখ কৰিছে । গতিকে নেপালত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা অসমৰ লোকৰ আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক: নেপালত নিৰুদ্দেশ হোৱা নলবাৰীৰ অৰুণ মহন্তৰ পৰিয়ালৰে বাৰ্তালাপ জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

নেপালৰ বানত সন্ধানহীন গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপিকা-স্বামী; মেৰাপানীৰ ৰাহুলৰো খবৰ নাই

TAGGED:

NEPAL FLOOD
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
নেপালৰ বান
নেপালত ৮ অসমীয়াক উদ্ধাৰ
NEPAL FLASH FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.