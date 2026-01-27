ETV Bharat / state

২০ বছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল পকী দলং; ভঙা দলঙৰ বাবে নাযায় এম্বুলেন্স

মৰণত শৰণ দি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাৰ হয় এখন দলং । ৰোগীক নিব লাগে কোলাত তুলি ।

Dilapidated Wooden bridge in Kalgachia Barpeta
কলগাছিয়াত ভঙা দলঙৰ বাবে নাযায় এম্বুলেন্স (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলগাছিয়া: এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক । এই অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন । ৰোগীক কোলাত তুলি অথবা সাঙি কৰি পাৰ কৰাব লাগে এই দলংখনৰে । এক কথাত কলীয়াপানীৰ দৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ।

এই দলংখন আছে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ সাঁওৰাচৰা গাঁৱত । মৰণত শৰণ দি ভঙা দলঙেৰে দৈনিক পাৰাপাৰ হৈছে প্ৰায় ২-৩ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ । ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে উন্নয়ন । ইয়াৰ পিচতো কিন্তু কাণসাৰ নাই কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিৰে । স্থানীয় ৰাইজে সেয়েহে অতি শীঘ্ৰেই বেঁকী নদীৰ মৰা সুতিৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে ।

কলগাছিয়া ভঙা দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা জিলাৰ নৱগঠিত ২২ নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ চিকনী গাঁও পঞ্চায়তৰ সাঁওৰাচৰা গাঁৱত এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক । এই দলংখনৰ দুয়োকাষে নাই কোনো ৰেলিং । ফলত সঘনাই সংঘটিত হৈ থাকে দুৰ্ঘটনা । উক্ত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মৰা বেকী নৌকাৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল যদিও সাঁওৰাচৰা গাঁৱৰ মৰহুম বাদল খানৰ নেতৃত্বত প্ৰায় ২০ বছৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ যাতায়তৰ সুবিধাৰ্থে এখন কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো মেৰামতি নকৰাৰ ফলত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দলংখনে । ফলত দলংখনত সঘনাই সংঘটিত হৈ আছে সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনা । অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামক কেইবাবাৰো দলংখন মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনাইছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্য়ৱস্থা কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

Dilapidated Wooden bridge in Kalgachia Barpeta
কলগাছিয়া ভঙা দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে ৰাইজক (ETV Bharat Assam)

এই দলংখনৰ ওপৰেদি নিতৌ সাঁওৰাচৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জনতা হাইস্কুলকে ধৰি কেইবাখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু ২-৩ হাজাৰ লোক অহা-যোৱা কৰে । লগতে দুচকীয়া বাহনৰ বাবেও খুবেই বিপজ্জনক হৈ পৰিছে এই দলংখন । কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিসকলে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ আহি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও পিচত সেয়া অসাৰ হৈ পৰে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়," এইটো পুৰণা চৰত বহুত মানুহ আছে । চিকনী গাঁও পঞ্চায়ত আৰু জনতা গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজত থকা তিনিওখন দলঙৰ একেই অৱস্থা । কষ্ট কৰি হ'লেও আমি ঘৰলৈ যাব লাগে । ৪০০-৫০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিতৌ এইখন দলঙেৰেই অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হয় । জনপ্ৰতিনিধিয়ে আজিলৈকে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ।"

লগতে পঢ়ক : বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই কেঁচিখন ভাৰালৈ দিলে নেকি ? কাৰ এই তীৰ্যক প্ৰশ্ন ?

ইংৰাজে স্থাপন কৰি থৈ গ'ল দলং, আজিলৈকে চকু নপৰিল ৰজাঘৰীয়াৰ

TAGGED:

BARPETA
ইটিভি ভাৰত অসম
DEMAND FOR BRIDGE
MLA RAFIQUL ISLAM
DILAPIDATED BRIDGE IN KALGACHIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.