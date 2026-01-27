২০ বছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল পকী দলং; ভঙা দলঙৰ বাবে নাযায় এম্বুলেন্স

২০ বছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল পকী দলং; ভঙা দলঙৰ বাবে নাযায় এম্বুলেন্স
মৰণত শৰণ দি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাৰ হয় এখন দলং । ৰোগীক নিব লাগে কোলাত তুলি ।
Published : January 27, 2026 at 12:15 PM IST
কলগাছিয়া: এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক । এই অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন । ৰোগীক কোলাত তুলি অথবা সাঙি কৰি পাৰ কৰাব লাগে এই দলংখনৰে । এক কথাত কলীয়াপানীৰ দৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ।
এই দলংখন আছে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ সাঁওৰাচৰা গাঁৱত । মৰণত শৰণ দি ভঙা দলঙেৰে দৈনিক পাৰাপাৰ হৈছে প্ৰায় ২-৩ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ । ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে উন্নয়ন । ইয়াৰ পিচতো কিন্তু কাণসাৰ নাই কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিৰে । স্থানীয় ৰাইজে সেয়েহে অতি শীঘ্ৰেই বেঁকী নদীৰ মৰা সুতিৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে ।
বৰপেটা জিলাৰ নৱগঠিত ২২ নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ চিকনী গাঁও পঞ্চায়তৰ সাঁওৰাচৰা গাঁৱত এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক । এই দলংখনৰ দুয়োকাষে নাই কোনো ৰেলিং । ফলত সঘনাই সংঘটিত হৈ থাকে দুৰ্ঘটনা । উক্ত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মৰা বেকী নৌকাৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল যদিও সাঁওৰাচৰা গাঁৱৰ মৰহুম বাদল খানৰ নেতৃত্বত প্ৰায় ২০ বছৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ যাতায়তৰ সুবিধাৰ্থে এখন কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো মেৰামতি নকৰাৰ ফলত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দলংখনে । ফলত দলংখনত সঘনাই সংঘটিত হৈ আছে সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনা । অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামক কেইবাবাৰো দলংখন মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনাইছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্য়ৱস্থা কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
এই দলংখনৰ ওপৰেদি নিতৌ সাঁওৰাচৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জনতা হাইস্কুলকে ধৰি কেইবাখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু ২-৩ হাজাৰ লোক অহা-যোৱা কৰে । লগতে দুচকীয়া বাহনৰ বাবেও খুবেই বিপজ্জনক হৈ পৰিছে এই দলংখন । কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিসকলে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ আহি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও পিচত সেয়া অসাৰ হৈ পৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়," এইটো পুৰণা চৰত বহুত মানুহ আছে । চিকনী গাঁও পঞ্চায়ত আৰু জনতা গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজত থকা তিনিওখন দলঙৰ একেই অৱস্থা । কষ্ট কৰি হ'লেও আমি ঘৰলৈ যাব লাগে । ৪০০-৫০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিতৌ এইখন দলঙেৰেই অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হয় । জনপ্ৰতিনিধিয়ে আজিলৈকে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ।"