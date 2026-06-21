লগুণ খুলিবলৈ দিলে পৰীক্ষাৰ্থীক, নীট ইউজিৰ পুনঃপৰীক্ষাত বিতৰ্ক
তালাচীৰ সময়ত নীট পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগুণ খুলিবলৈ দিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে । ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ অভিযোগ পৰিয়াল তথা বিভিন্নজনৰ ।
Published : June 21, 2026 at 8:14 PM IST
নলবাৰী : সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিদেশৰো বিভিন্ন স্থানত নীট ইউজি ২০২৬ৰ পুনৰ পৰীক্ষা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় । অসমৰো বিভিন্ন স্থানৰ পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ল পৰীক্ষাত । কিন্তু তাৰ মাজতে নলবাৰী জিলাত এটা পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত এক নতুন বিতৰ্কৰ সূচনা হয় । তালাচীৰ সময়ত এজন পৰীক্ষাৰ্থীক লগুণ (যজ্ঞসূত্ৰ) খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যাক লৈ সমগ্ৰ জিলাখনতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । নলবাৰীৰ এমএনচি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ অভিভাৱকে অভিযোগ কৰা মতে পৰীক্ষাকেন্দ্ৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত নিৰাপত্তাৰ বাবে চলোৱা তালাচীৰ সময়তে তেওঁক লগুণ খুলিবলৈ দিয়া হয় । এই কাৰ্যই পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালক মানসিকভাৱে আঘাত দিয়া বুলিও অভিযোগ কৰিছে ।
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চামতাৰ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়, "আমি ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ । পৰীক্ষালৈ অহাৰ পূৰ্বে আমি তাৰ লগুণ সলনি কৰি দিছিলোঁ । যিহেতু গহনা থাকিব নোৱাৰে । পৰীক্ষাকেন্দ্ৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত যেতিয়া তালাচী কৰি আছিল তেতিয়া তাৰ ছাৰ্ট খুলি লগুণডাল খুলি দিছে । লগুণডাল আমাৰ হাতত দিছে ।"
পূৰ্বে পৰীক্ষা বাতিলক লৈ মানসিকভাৱে ভাগি পৰা ছাত্ৰজনে এই ঘটনাক লৈ অধিক বিচলিত হৈছে বুলিও মাতৃয়ে অভিযোগ কৰি কয়, "ল'ৰাজনে মানসিকভাৱে অলপ ভাগি পৰে । এই পৰীক্ষাটো আগতে বাতিল হৈছে । যাকলৈ সিহঁত অলপ মানসিকভাৱে ভুগি আছে তাৰ পিছত সি বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে । মোৰ নিজৰো বেয়া লাগিছে । যদি এটা পৰীক্ষাৰ নামত ল'ৰা-ছোৱালী ইমান হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয় ।"
তেওঁ লগতে কয় যে পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে এনে কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া হোৱা নাছিল । যদি আগতীয়াকৈ এনে নিয়মৰ বিষয়ে জনালহেঁতেন তেনেহ'লে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে লগুণ সাময়িকভাৱে আঁতৰাই পৰীক্ষাকেন্দ্ৰলৈ আহিব পৰা গ'লহেঁতেন বুলিও পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মাতৃয়ে উল্লেখ কৰে । কোনোধৰণৰ আগতীয়া জাননী নোহোৱাকৈ পৰীক্ষাকেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত লগুণ খুলিবলৈ দিয়াটো ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মাতৃয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো এই বিষয়টোত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰি উপযুক্ত তদন্তৰ আহ্বান জনাইছে । তেওঁৰ মতে ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰীক্ষাৰ নিৰাপত্তা দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত সামঞ্জস্য কৰাটো প্ৰয়োজন । ইফালে ঘটনা খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে জিলাখনত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্নজনে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে । অৱশ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক :
নীট ইউজি ২০২৬ৰ পুনৰ পৰীক্ষা : কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৫,৪৪০ টা কেন্দ্ৰত ২২ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিলে পৰীক্ষা