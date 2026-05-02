২২ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰে দেওবাৰে নীট-ইউজি ২০২৬ৰ পৰীক্ষা

২২ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰে দেওবাৰে নীট ইউজি ২০২৬ৰ পৰীক্ষা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 7:46 PM IST

হায়দৰাবাদ: ৩ মে' তাৰিখটো দেশৰ বাবে এটা বিশেষ দিন । এই দিনটো এটা বিশেষ কাৰণত বিশেষ, কিয়নো দেওবাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আছে । সমগ্ৰ দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মই দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্য়তা তথা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ (নীট-ইউজি) বাবে সাজু হৈছে ।

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাত এই পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । জিলা প্ৰশাসনে এইক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বিশেষ কটকটীয়া ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰতিখন জিলাৰ একাধিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চিচি টিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা লগতে অন্য় সুৰক্ষাজনিত ব্য়ৱস্থা লোৱা হৈছে । ২০২৫ বৰ্ষত এই পৰীক্ষাৰ বাবে অসমত ৪০ সহস্ৰাধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । এইবাৰো সমান সংখ্য়ক শিক্ষাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্টিং এজেঞ্চী চমুকৈ এনটিএই পৰিচালনা কৰা এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান, দন্ত চিকিৎসা, আয়ুষৰ শিক্ষাৰ বাবে নিজৰ আসন সংৰক্ষণ কৰে । এই বৰ্ষটোত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্য্য়ায়ত ২২,৭৯,৭৪৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী মূল পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে । উল্লেখ্য় যে, মেডিকেল শিক্ষাৰ বাবে ভাৰতত মুঠ ১.৩০ লাখ আসন আছে ।

দেশৰ মুঠ পাঁচশ চহৰত এই যোগ্য়তা পৰীক্ষা অফলাইন মাধ্য়মত অনুষ্ঠিত হ'ব । মুঠ তিনি ঘণ্টাৰ পৰীক্ষাটোত কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা পালন কৰা হ'ব । পৰিচালনা সংস্থাই সকলো পৰীক্ষাৰ্থীত সময়তকৈ আগত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ দুৱাৰ দিনৰ ডেৰ বজাত বন্ধ কৰা হ'ব ।

পৰীক্ষা বিশেষজ্ঞসকলে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আহ্বান জনাই কৈছে যে পৰীক্ষালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সহপাঠীৰ সৈতে যাতে কোনোধৰণৰ আলোচনাত মিলিত নহয়, কিয়নো এনে কৰিলে তেওঁলোকৰ মনোযোগ ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।

উল্লেখ্য় যে এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰীৰ পঞ্জীয়ন পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে । এইবাৰ মুঠ শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৫৮ শতাংশ ছাত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিশেষজ্ঞসকলে এই পৰিৱৰ্তনক ধনাত্মক বুলি অভিহিত কৰিছে । প্ৰতিবছৰে মুঠ অৱতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৪৮ শতাংশৰ পৰা ৫৫ শতাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতা লাভ কৰে ।

নীট-ইউজি ২০২৬ পৰীক্ষা কেৱল শিক্ষাৰ্থীয়ে কিমান জানে সেই বিষয়ৰ পৰীক্ষা নহয়, এয়া মূলতঃ তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কিদৰে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ১৮০ টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত এই পৰীক্ষাৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে । পৰীক্ষা বিশেষজ্ঞই সেয়েহে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক অ'এমআৰ শ্বীট অনুশীলন কৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে ।

