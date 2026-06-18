নীটৰ চাপত মানসিকভাৱে জৰ্জৰিত শিক্ষাৰ্থী; শিক্ষাৰ্থী-শিক্ষকৰ মুখেৰে হতাশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ কাহিনী
পৰীক্ষা বাতিল আৰু পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ নীট পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তীব্ৰ মানসিক চাপৰ মাজেৰে বাট বুলিছো । এই সন্দৰ্ভত শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : June 18, 2026 at 4:45 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ : দুচকুত বহু সপোন, বহু আশা বুকুত বান্ধি তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাত । তাৰে বহুতেই আকৌ প্ৰথমবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈয়েই সফল হৈছিল নীটত । কিন্তু প্ৰথম প্ৰচেষ্টাত সফল হৈয়ো এতিয়া দ্বিতীয়বাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ শিক্ষাৰ্থী সাজু হৈছে। প্ৰথম পৰীক্ষাৰ আশা-প্ৰত্যাশা আৰু হতাশা কাটি কৰি এতিয়া তেওঁলোক পুনৰাই মানসিক শক্তি গোটাই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। তেজপুৰৰ পৰা ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন।
NEET- National Eligibility cum Entrance Test অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতাৰ লগতে প্ৰৱেশ পৰীক্ষা হৈছে চিকিৎশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন প্ৰত্যাশী মেধাসকলৰ বাবে প্ৰৱেশৰ প্ৰথম দেওনা । এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাৰ ভিত্তিত দেশৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত ৰেংকিং ভিত্তিত আৰু চিকিৎসাশাস্ত্ৰৰ বিভিন্ন বিভাগত অধ্যয়নৰ সুবিধা লাভ কৰে । সেয়ে এই পৰীক্ষা ভৱিষ্যতে এগৰাকী চিকিৎসক হৈ মানৱ সেৱা তথা শুশ্ৰূষাৰ সৈতে জড়িত হ'ব খোজা যুৱৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
কিন্তু এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ গঢ় দিব পৰা যোগ্যতা তথা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাক লৈ বিগত সময়ছোৱাত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । বিচাৰৰ কাঠগড়াত উঠিছে নীট পৰিচালনা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ এজেন্সী, সমালোচনাৰ জোৱাৰত পৰিছে পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়া আৰু সৰ্বোপৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা বুলি অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ।
নীট বাতিল আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
কোৱা বাহুল্য যে ৩ মে'ত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নীট পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগবোৰৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া এই পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ২১ জুন তাৰিখে পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। লগতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । অৱশ্যে প্ৰশ্নকাকত সৰবৰাহত সেনাবাহিনী নিয়োগৰ পৰা মেছেজিং এপ বন্ধ ৰখালৈকে গ্ৰহণ কৰা কিছু পদক্ষেপৰ ফলত চৰকাৰ সমালোচনাৰ পাত্ৰও হৈছে ।
কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, ইমান ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পৰীক্ষা এনেদৰে হঠাৎ বাতিল কৰা আৰু পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় । নিজৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সোপান নীটত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিয়ে, দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰে, অভিভাৱকেও খৰচৰ ডাঙিব নোৱৰা বোজাও সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ খাতিৰত মূৰ পাতি লয় । কিন্তু তাৰ পিছতো যদি পৰীক্ষা বাতিল কিম্বা নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ নিশ্চয়কৈ শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত পৰে ।
নীট বাতিলৰ বাবেই জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ
অৱশ্যে বহুতে ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিও বিফল হয় আৰু তেতিয়াই হতাশাৰ বলি হৈ জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে । ইয়াৰে শেহতীয়া দুটা উদাহৰণ হৈছে ১৭ আৰু ১৮ জুনত উত্তৰাখণ্ড আৰু তামিলনাডুত দুগৰাকী নীট প্ৰত্যাশীৰ আত্মহননৰ দুখজনক খবৰ । আনহাতে, কোনো কোনোৱে এই মানসিক চাপক অতিক্ৰমি পুনৰ পৰীক্ষাত বহিলেও তেওঁলোক বিভিন্ন ডাইলেমাত থাকে । মুঠতে নীটৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা বাতিল আৰু পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ এক তীব্ৰ মানসিক সংঘাতৰ মাজেৰে বাট বুলিবলগা হয় ।
নীট বাতিল-পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাই শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক চাপ বঢ়াইছে
এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনোভাব আৰু যিসকলে তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আছে সেই কোচিং চেণ্টাৰৰ প্ৰশিক্ষকৰ দৃষ্টিভংগী জানিব বিচাৰিছিলোঁ । এই ক্ষেত্ৰত আমি তেজপুৰ চহৰস্থিত এখন আগশাৰীৰ কোচিং প্ৰতিষ্ঠানৰ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শৈক্ষিক মুৰব্বীৰ সৈতে কথা পাতি এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু প্ৰশিক্ষকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত এটা কথা পৰিষ্কাৰ হয় যে নীট পৰীক্ষা বাতিল আৰু পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে । ইয়াৰ ফলত বহুতেই পৰীক্ষাত বহিবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই আকৌ পূৰ্বতে লাভ কৰা ভাল নম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ কম নম্বৰ লাভ কৰিব নেকি তাৰো আশাংকা আৰু অনিশ্চয়তাত ভুগিছে ।
শিক্ষাৰ্থীক স্বাভাৱিক মানসিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা
প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগত পূৰ্বৰ পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ ফলত লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ দৰে তেজপুৰৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়েও মানসিক আঘাত আৰু অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হৈছিল । একেটা পৰীক্ষাৰ বাবে দুবাৰকৈ প্ৰস্তুতি চলাবলগা পৰিস্থিতিয়ে বহু শিক্ষাৰ্থীক হতাশ আৰু মানসিকভাৱে অস্থিৰ কৰি তুলিছিল । বহু ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক, শিক্ষক আৰু মেণ্টৰসকলে পুনৰ তেওঁলোকক স্বাভাৱিক মানসিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলাবলগীয়া হয় ।
এই কঠিন সময়ত তেজপুৰৰ ‘পটেনচিয়েল কনচেপ্ট এডুকেশ্যন’ নামৰ কোচিং প্ৰতিষ্ঠানখনে বিভিন্ন কাউন্সেলিং আৰু ম'ক টেষ্টৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক পুনৰ পৰীক্ষামুখী কৰি তোলাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে ।
পৰীক্ষাৰ্থীৰ মনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছে
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী নীট পৰীক্ষাৰ্থী ফাৰিয়া জামানে কয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নীট পৰীক্ষাত ভাল ফল কৰাৰ পিছত এখন মেডিকেল কলেজত স্থান লাভ কৰাৰ আশা জাগিছিল । কিন্তু পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ খবৰে মানসিকভাৱে যথেষ্ট আঘাত দিছিল । যদিও পিছলৈ নিয়মীয়া ৰিভিজন, টেষ্ট আৰু টেষ্ট এনালাইছিছৰ জৰিয়তে তেওঁ পুনৰ আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
তেওঁ কয়, "প্ৰথমতে আমি যেতিয়া নীট পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিলোঁ, আমি ভাবিছিলোঁ যে টান আহিব, যিহেতু ২০২৫ টান হৈছে । কিন্তু যেতিয়া প্ৰশ্নকাকতখন চালোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে বহুত সহজ আহিছে । তেতিয়া আমাৰ এক্সাইটমেণ্টো আছিল আৰু অলপ শংকাও আছিল যে প্ৰশ্নখন সম্পূৰ্ণকৈ কৰিব পাৰিম নে নাই । কিন্তু সকলো মিলি এটা এভাৰেজ স্ক'ৰ কাট-অফৰ ওপৰত আহিছিল । আশা কৰিছিলোঁ যে কলেজ এখন পাম ।"
কিন্তু পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ বাতৰি লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, "কিন্তু যেতিয়া কেনচেল হোৱাৰ নিউজটো পালোঁ তেতিয়া এটা মিশ্ৰিত অনুভৱ হৈছিল যে আকৌ পঢ়িব লাগে । লগতে এটা ভাবিছিলোঁ যে সুবিধাও আছে আৰু ভাল কৰিব পাৰিম । মই তেতিয়া আকৌ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিলোঁ ।
পুনৰ প্ৰস্তুতি, মনোযোগ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা
ইফালে পৰীক্ষাৰ বাবে পুনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সেই বিষয় ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তেওঁ কয়, "মই যেতিয়া আকৌ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া আগৰ গতিটো অহা নাছিল । আগতে যেনেদৰে পঢ়িছিলোঁ সেই গতিটো অহা নাছিল । তাক ঘূৰাই আনিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে । পিছত ৰিভাইছ কৰি, টেষ্ট এনালাইছিছ কৰি আকৌ ইম্প্ৰ'ভ কৰিছোঁ । এতিয়া আগতকৈ অলপ মনোবল আহিছে ।"
পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন লাগে
আনহাতে, পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত ত্ৰুটি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ছিষ্টেমৰো অলপ এৰ'ৰ হৈছে । কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নহ'ব বুলি আমাক নিশ্চয়তা দিব পৰা নাই । সেয়ে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সলনি হ'ব লাগে ।"
হতাশগ্ৰস্ততাৰ সন্মুখীন
ইফালে পৰীক্ষা বাতিলৰ ফলত হতাশাত ভুগিছিল নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ডিপ্ৰেচন হৈছে, আত্মবিশ্বাস কমি গৈছে । কিন্তু মেণ্টৰশ্বিপ অৰ্থাৎ পৰিয়াল আৰু শিক্ষকৰ সমৰ্থনত আমি তাৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিছোঁ ।"
আনগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অবাগুণ্ঠিতা কাশ্যপে জনায় যে প্ৰথম পৰীক্ষাৰ ফলাফলে এখন ভাল মেডিকেল কলেজ লাভ কৰাৰ আশা দিছিল । কিন্তু পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ পিছত পুনৰ একেই সংগ্ৰামৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হোৱাটো সহজ নাছিল । শিক্ষক আৰু মাতৃৰ মানসিক সমৰ্থনেই তেওঁক পুনৰ অধ্যয়নত মনোনিবেশ কৰিবলৈ সহায় কৰে । এইবাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ সহযোগিতাত পৰীক্ষা পৰিচালনা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে যদিও, পৰীক্ষা সুকলমে সম্পন্ন হোৱাৰ তেওঁ আশা কৰিছে।
মানসিকভাৱে জোকাৰি গৈছিল
আনহাতে, ছাত্ৰ গণেশ মহেশ্বৰীয়েও একেই অভিজ্ঞতাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে পুনৰ নীটৰ ঘোষণাই বহু শিক্ষাৰ্থীৰ দৰে তেওঁকো মানসিকভাৱে জোকাৰি গৈছিল । ভাল নম্বৰ লাভ কৰাৰ পিছতো পুনৰ আৰম্ভণিৰ বিন্দুলৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হোৱাটো সহজ নাছিল । অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ উৎসাহৰ ফলতহে তেওঁ পুনৰ প্ৰস্তুতিত মনোনিবেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
তেওঁৰ মতে, বাৰে বাৰে সংঘটিত হোৱা অনিয়ম আৰু অনিশ্চয়তাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক সুস্থতাৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
শিক্ষাৰ্থীসকলক পুনৰ উৎসাহিত কৰাটো ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল
ইফালে, ‘পটেনচিয়েল কনচেপ্ট এডুকেশ্যন’ৰ শৈক্ষিক মুৰব্বী ৰাজেকুল ইবাদে কয় যে পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলক পুনৰ উৎসাহিত কৰাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল । বিশেষকৈ যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ৬০০ৰ পৰা ৭০০ নম্বৰৰ ভিতৰত স্ক'ৰ লাভ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ মাজত আত্মসন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল । সেই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰতিষ্ঠানখনে ‘ৱান-টু-ৱান’ কাউন্সেলিং, সাপ্তাহিক জুম মিটিং, ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আৰু নিয়মীয়া ম'ক টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ।
তেওঁ কয়, "এই বয়সত পৰীক্ষা বাতিলৰ দৰে ঘটনা সহজে গ্ৰহণ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হেৰুৱাই পেলাইছিল । কিন্তু ধাৰাবাহিক কাউন্সেলিং আৰু মূল্যায়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক পুনৰ আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলা সম্ভৱ হৈছে ।"
চৰকাৰে পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় তথ্য আগতীয়াকৈ জনাব লাগে
তেওঁ লগতে চৰকাৰক আহ্বান জনায় যে ভৱিষ্যতে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য আগতীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰা উচিত । তেনে কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা অনিশ্চয়তা আৰু মানসিক চাপ যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাব ।
উল্লেখ্য যে তেজপুৰৰ মুঠ পাঁচটা কেন্দ্ৰত এই নীট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সকলো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়তে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । নীট পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা এই সমগ্ৰ ঘটনাই কেৱল পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সুৰক্ষা আৰু স্বচ্ছতাক লৈয়ে নহয়, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু ভৱিষ্যতক লৈও নতুনকৈ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে । বহু বাধা-বিপত্তিৰ পিছতো এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈছে শান্তিপূৰ্ণ আৰু বিতৰ্কমুক্ত পৰিৱেশত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ নিজৰ সপোন পূৰণ কৰা ।