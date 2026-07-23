ETV Bharat / state

নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীতো ক'কৰোচ্ছ পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ

গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত শ শ শিক্ষাৰ্থী তথা যুৱক-যুৱতীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

CJP protest
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত ক'কৰোচ্ছ পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । দিল্লীত আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলন এতিয়া দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ বিয়পি পৰিছে ।

বিভিন্ন ৰাজ্যত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । পাটনা, ভূপাল, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই, আহমেদাবাদৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীতো বৃহস্পতিবাৰে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত ক'কৰোচ্ছ পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আদি বিভিন্ন দাবীৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।

CJP protest
চচলত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকসকলেও এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদত অংশ লৈ অভিনেতা তথা সংগীত শিল্পী অৰ্ঘ্যদ্বীপ বৰুৱাই কয়, "শিক্ষা ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ দাবীত আজি এনেদৰে আহি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো সঁচাকৈয়ে লজ্জাজনক কথা । এয়া এদিনীয়া ঘটনা নহয়, বহুদিনৰ পৰাই মানুহৰ মনত এই ক্ষোভ সোমাই আছে । আজি আমি তাৰেই এটা প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ । প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে ষড়যন্ত্ৰত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰিব লাগে ।"

আনহাতে দিল্লীৰ প্ৰতিবাদক লৈ অসমৰ কেইবাগৰাকী শিল্পীয়ে কৰা টুলুঙা মন্তব্য প্ৰসংগত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "আপুনি শিল্পী তেতিয়া হ'ব পাৰিব যেতিয়া আপুনি জনতাৰ হকে মাত মাতিব, আমাক জুবিন দাই এটা কথা শিকাই থৈ গৈছে । শিল্পী হৈ যদি আপুনি জনতাৰ হৈ মাত মাতিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি কিহৰ শিল্পী ? শিল্পী হ'বলৈ আপোনাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই ।"

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ আন এগৰাকী যুৱকে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত আমাৰ এতিয়াও আস্থা আছে । সেই কাৰণে আমি শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ । আমি ভাবো যে মোদীয়ে এদিন আমাৰ কথা শুনিব । আমাৰ সমস্যা বুজি পাব ।"

ইফালে প্ৰতিবাদত অংশ ল'বলৈ আহি বিজেপি দলৰ কৰ্মীৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা বুলিও এজন যুৱকে অভিযোগ কৰে । প্ৰতিবাদত অংশ লৈ আন এজন যুৱকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, "২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মাৰ্কেটিং বাজেট আনুষ্ঠানিকভাৱে ১৭৩৪ কোটি আছিল । এয়া আনুষ্ঠানিক বাজেট আছিল, অনানুষ্ঠানিক কিমান আছিল সেয়া আমি নাজানো । ইমান টকা যদি মাৰ্কেটিঙত-বেনাৰ লগাওতে প্ৰদূষণ কৰোতে খৰচ কৰিব পাৰে তেন্তে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যৎ, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পইচা খৰচ কৰিবলৈ কিয় পিছপৰি থাকে বুজি নাপাও ।"

কেৱল এয়াই নহয় চৰকাৰ তথা শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দিয়ে । শীঘ্ৰে ছাত্ৰ সমাজৰ এই দাবীসমূহ মানি ল'বলৈও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰক দাবী জনায় ।

লগতে পঢ়ক :

শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত গুৱাহাটীত এছএফআইৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ

TAGGED:

CJP PROTEST
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
NEET QUESTION PAPER LEAK ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.