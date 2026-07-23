শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত গুৱাহাটীত এছএফআইৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ
চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত এছএফআইৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
Published : July 23, 2026 at 6:26 PM IST
গুৱাহাটী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত দেশজুৰি ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত দল-সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । অসমতো বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্বন অফ ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত দিনজোৰা সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আৰু দিল্লীত শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত চলা আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ কথিত বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে, সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি সংহতি জনাই সংগঠনটোৱে এই সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
এছএফআই অসম প্ৰদেশ কমিটীৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৫০০ তকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ, পোষ্টাৰ লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্র প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দিয়ে ।
প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই এজন এছঅফআই নেতাই কয়, "আজি যিটো ব্যৱস্থা হৈছে যে ১০ বছৰত ১৪৮ বাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে ঘটনা হৈছে । কোটি কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যৎ ধ্বংস হৈছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে চৰম সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে । গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সংশোধন হ'ব লাগে । সেই দাবীৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু চৰকাৰখনক আহ্বান জনাইছোঁ আহক এই প্ৰতিবাদস্থলীলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মূৰ আৰু বাহু গণ্টি কৰক, কাৰণ কালি আৰক্ষীয়ে ঘৰে ঘৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক গৈ ভাবুকি দিছে । কিন্তু সেই ভয়-ভাবুকিলৈ তিলমানো ভয়, কেৰেপ নকৰি শিক্ষাৰ্থীসকল ইয়াত আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে । চৰকাৰ আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক সকীয়াই দিছো দিল্লীত যিদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব, কেৰালাত যিদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব, বেংগলত যিদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব, অসমতো সেইদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব । অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ঐক্যবদ্ধ হৈ এটাই দাবী তুলিছে যে শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগিব ।"
আন এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "এইখন চৰকাৰ একেবাৰে জনতাৰ বিৰুদ্ধে । জনতাৰ হিতৰ বাবে চৰকাৰখনে কাম নকৰে । নহ'লে ইমান দিন ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে । সেই প্ৰতিবাদক চৰকাৰে সন্মান জনালেহেঁতেন । ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক সন্মান জনালেহেঁতেন । আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে । চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক অপমান কৰিছে । আৰক্ষীক নমাই দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যি নিৰ্যাতন কৰিছে সেয়া একেবাৰে গৰিহণাযোগ্য ।"
তেওঁ লগতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কয়, "আমি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ । তেওঁ লাজ পাব লাগে । আপুনি গাদী এৰক । আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ । এই প্ৰতিবাদ আগন্তুক সময়ত কৰি যাম যেতিয়ালৈ শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ নকৰে ।"
শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধৰ্ণাস্থলীত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ: জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ দুজনক আটক