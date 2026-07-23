ETV Bharat / state

শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত গুৱাহাটীত এছএফআইৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ

চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত এছএফআইৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

SFI protests
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত চচলত এছএফআইৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত দেশজুৰি ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত দল-সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । অসমতো বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্বন অফ ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত দিনজোৰা সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আৰু দিল্লীত শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত চলা আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ কথিত বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে, সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি সংহতি জনাই সংগঠনটোৱে এই সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত চচলত এছএফআইৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

এছএফআই অসম প্ৰদেশ কমিটীৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৫০০ তকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ, পোষ্টাৰ লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্র প্ৰতিবাদী শ্ল'গান দিয়ে ।

প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই এজন এছঅফআই নেতাই কয়, "আজি যিটো ব্যৱস্থা হৈছে যে ১০ বছৰত ১৪৮ বাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে ঘটনা হৈছে । কোটি কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যৎ ধ্বংস হৈছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে চৰম সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে । গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সংশোধন হ'ব লাগে । সেই দাবীৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু চৰকাৰখনক আহ্বান জনাইছোঁ আহক এই প্ৰতিবাদস্থলীলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মূৰ আৰু বাহু গণ্টি কৰক, কাৰণ কালি আৰক্ষীয়ে ঘৰে ঘৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক গৈ ভাবুকি দিছে । কিন্তু সেই ভয়-ভাবুকিলৈ তিলমানো ভয়, কেৰেপ নকৰি শিক্ষাৰ্থীসকল ইয়াত আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে । চৰকাৰ আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক সকীয়াই দিছো দিল্লীত যিদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব, কেৰালাত যিদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব, বেংগলত যিদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব, অসমতো সেইদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব । অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ঐক্যবদ্ধ হৈ এটাই দাবী তুলিছে যে শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগিব ।"

SFI protests
চচলত এছএফআইৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

আন এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "এইখন চৰকাৰ একেবাৰে জনতাৰ বিৰুদ্ধে । জনতাৰ হিতৰ বাবে চৰকাৰখনে কাম নকৰে । নহ'লে ইমান দিন ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে । সেই প্ৰতিবাদক চৰকাৰে সন্মান জনালেহেঁতেন । ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক সন্মান জনালেহেঁতেন । আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে । চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক অপমান কৰিছে । আৰক্ষীক নমাই দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যি নিৰ্যাতন কৰিছে সেয়া একেবাৰে গৰিহণাযোগ্য ।"

তেওঁ লগতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কয়, "আমি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ । তেওঁ লাজ পাব লাগে । আপুনি গাদী এৰক । আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই দাবী জনাইছোঁ । এই প্ৰতিবাদ আগন্তুক সময়ত কৰি যাম যেতিয়ালৈ শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ নকৰে ।"

শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধৰ্ণাস্থলীত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ: জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ দুজনক আটক

TAGGED:

SFI PROTESTS
এছএফআই
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
NEET PAPER LEAK ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.