নীট পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছতেই মানসিক-শৈক্ষিক-আৰ্থিক চাপৰ সন্মুখীন পৰীক্ষাৰ্থী

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ লগত হেতালি নেখেলিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান অভিভাৱকৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 7:41 PM IST

গুৱাহাটী : বিতৰ্কত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা নীট-ইউজি (NEET-UG) । প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই পুনৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ২২ লাখৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱা এই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত ।

প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ দেশজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতেই নীট পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে । ইফালে পৰীক্ষা বাতিলক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ আশাৰে লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে বছৰজুৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি এই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । কিন্তু পৰীক্ষাৰ স্বচ্ছতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ উত্থাপিত এই অভিযোগে বহু শিক্ষাৰ্থীৰ মনোবল ভাঙি পেলাইছে । বহুতে অভিযোগ কৰিছে যে যদি প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ ফাদিল হৈছিল তেন্তে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগিছিল ।

আনহাতে, লাখ লাখ মেধাৱী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱা এই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ পিছতেই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । লগতে সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষা বাতিলক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এইবাৰ নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থী ধৃতিৰাজ কাশ্যপে কয়, "মই এইবাৰ নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ । কঠোৰ অনুশাসনৰ মাজেৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও দেশৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ খবৰ আহিছে । তাৰ ফলশ্ৰুতিত নীট পৰীক্ষা বাতিল হৈছে । পৰীক্ষা বাতিলক লৈ দুখ পাইছোঁ । বহু কষ্ট কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ । পৰীক্ষা মোৰ যথেষ্ট ভাল হৈছিল । পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ ফলত মনটো ভাগি পৰিছে ।"

আনহাতে, পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা আন এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী শিলচৰৰ অনুষ্কা পালে কয়, “মই নীট পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজস্থানৰ কোটাত প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ এই অধ্যায় শেষ হোৱাত মই অসমলৈ উভতি আহিছোঁ । ইয়াৰ বাবে মই হোষ্টেল এৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ । আনকি মোৰ কিছুমান অধ্যয়নৰ সামগ্ৰীও এৰি আহিছিলোঁ । প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা কথা যদি সত্য হয়, তেন্তে ন্যায় নিশ্চিত কৰাটো যে অতি প্ৰয়োজনীয় সেই কথা মই বুজোঁ । কিন্তু যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে সততাৰে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল, তেওঁলোকেৰ এতিয়া মানসিক, শৈক্ষিক আৰু আৰ্থিক চাপৰ সন্মুখীন হৈছে । মই নেচনেল টেষ্টিং এজেন্সীক (NTA) অনুৰোধ জনাওঁ যে স্থান পৰিৱৰ্তনৰ সমস্যাত ভুগি থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা বিবেচনা কৰি অন্ততঃ এটা কাৰেকচন উইণ্ড’ মুকলি কৰক যাতে যিসকল এতিয়া নিজৰ আগৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বহু দূৰৈত আছে, তেওঁলোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সলনি কৰিব পাৰে ।”

ইফালে এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক হেমন্ত বৰ্মনে কয়, "পৰীক্ষা বাতিলৰ খবৰ পাই খুব বেয়া লাগিছে । কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো এইবাৰ নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছিল । এটা বৃহৎ সংস্থাই এই পৰীক্ষাটো চলাই নিয়াৰ পিছত কেনেকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল‌ হয় সেইটোহে বুজি নাপাওঁ । ইয়াৰ আগতেও তিনি-চাৰিবাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল‌ হৈছিল । এনেদৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল‌ হৈ থাকিলে মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চিন্তাত পৰে আৰু মন ভাগি যায় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত হেতালি নেখেলিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ।"

নীট পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছতেই পুনৰ এবাৰ দেশৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, পৰিচালনা প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতাক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে ৩ মে'ত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নীট পৰীক্ষাত দেশত প্ৰায় ২২ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । তাৰে ভিতৰত অসমত ৮৮ টকা কেন্দ্ৰত প্ৰায় ৪৩,১৮৭ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । এতিয়া এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে অনিশ্চয়তাৰ মাজতে পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব । যাৰ ফলত নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত মানসিক চাপ পৰিব ।

