ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দুখন গেট

ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দুখন গেট
৭৫ মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন নাগালেণ্ডৰ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ত পানীৰ স্তৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই থকাৰ বাবে নীপকোৱে পানী মুকলি কৰি দিছে ৷
Published : July 23, 2026 at 2:14 PM IST
সৰুপথাৰ: উজনি অসমত অব্যাহত থকা ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে আন এক বিপদাশংকাই দেখা দিছে গোলাঘাট জিলাত ৷ ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে বৃহস্পতিবাৰে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ২ খন ৰেডিয়েল গেট ।
বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ১২.২০ বজাত ২নং গেটখন মুকলি কৰি দিয়ে নীপকোৱে । তাৰ ঠিক দহ মিনিটৰ পাছতেই ১২.৩০ বজাত ৩নং গেটখনো মুকলি কৰি দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে । নৈপৰীয়া ৰাইজক সতর্ক হৈ থকাৰ আহ্বান প্ৰশাসনৰ ।
৭৫ মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন নাগালেণ্ডৰ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ত পানীৰ স্তৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই থকাৰ বাবে জলাধাৰৰ পানীৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে নীপকোৱে পানী মুকলি কৰি দিছে ৷
প্ৰকল্পটোৰ ২ খন ৰেডিয়েল গেট খুলি দিয়া বুলি জানিবলৈ দিছে নীপকোৱে । গেট নং–২ দুপৰীয়া ১২:২০ বজাত ৫০ চেণ্টিমিটাৰ আৰু গেট নং–৩ দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত ৫০ চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত খোলা হয় ।
ইয়াৰ ফলত স্পীলৱেৰ জৰিয়তে প্ৰায় ২৯ ঘন মিটাৰ/ছেকেণ্ড হাৰত পানী এৰি দিয়া হৈছে । জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোত বাৰিষাৰ পানী বৃদ্ধিৰ ফলত এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । গোলাঘাটত DIPRO আৰু SDIPRO-ৰ তত্বাৱধানত জনসাধাৰণক সতৰ্ক কৰিবলৈ প্ৰচাৰ চলাইছে । গোলাঘাটৰ জিলাৰ জামুগুৰিকে ধৰি বৃহত্তৰ মৰঙী অঞ্চলৰ দৈয়াং-ধনশিৰি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বানে অধিক সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে দৈয়াং আৰু ধনশিৰি নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোকসকলক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ নীপকোৱে পানী এৰি দিয়াৰ ফলত নদী দুখনৰ জলপৃষ্ঠ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত বানত পুনৰ ১০ জনৰ মৃত্যু; মৃতকৰ সংখ্যা ৪১ জনলৈ বৃদ্ধি