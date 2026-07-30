উজনি অসমত পুনৰ বানৰ আশংকা: নীপকোৱে আকৌ খুলি দিলে তিনিখনকৈ গেট
বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱাৰ তথ্য অনুসৰি প্রতি ছেকেণ্ডত ৯৪ হাজাৰ লিটাৰকৈ পানী এৰিছে নীপকোৱে ।
Published : July 30, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 10:45 AM IST
সৰুপথাৰ: পুনৰ নীপকোৱে খুলি দিছে তিনিখনকৈ গেট । এৰি দিছে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেটেৰ পানী । দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই গেট তিনিখন খুলি দিয়া হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ তথ্য অনুসৰি প্রতি ছেকেণ্ডত ৯৪ হাজাৰ লিটাৰকৈ পানী এৰিছে নীপকোৱে । উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতেই নীপকোৱে প্ৰথম অৱস্থাত ৪ খনকৈ গেটেৰে পানী এৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বৰষুণ কমাৰ ফলত বন্ধ কৰিছিল এই গেটসমূহ ।
কিন্তু বুধবাৰে অসমৰ লগতে নাগালেণ্ডতো অতিপাত বৰষুণ হোৱাৰ ফলত পুনৰ তিনিখনকৈ গেটেৰে নীপকোৱে পানী এৰি দিয়ে । ইয়াৰ ফলত পুনৰ উজনি অসমত বানৰ আশংকা কৰা হৈছে । কিয়নো নীপকোৱে পানী এৰি দিলেই গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ দৈয়াং নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিগত ২৪ জুলাইত নীপকোৱে প্ৰথমে দুখন গেটেৰে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ পাছত নিশালৈ চতুৰ্থখন গেট মুকলি কৰি দিছিল ৷ নিশা প্ৰায় ১১ বজাত দুখন গেট এক মিটাৰকৈ আৰু দুখন গেট ০.৭৫ মিটাৰ কৈ খুলি দিছিল নীপকোৱে ।
২৪ জুলাইৰ দিনৰ ১২.২০ বজাত ২নং গেটখন নীপকোৱে মুকলি কৰি দিছিল । তাৰ ঠিক দহ মিনিটৰ পাছতেই ১২.৩০ বজাত ৩নং গেটখনো মুকলি কৰি দিছিল নীপকোৱে । ৭৫ মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন নাগালেণ্ডৰ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ত পানীৰ স্তৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই থকাৰ বাবে জলাধাৰৰ পানীৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে নীপকোৱে এইদৰে পানী মুকলি কৰি আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ তিনিখনকৈ গেট