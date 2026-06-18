ETV Bharat / state

খাণ্ডং বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা, কপিলীৰ দুয়োপাৰ বুৰাব পাৰে বানে !

আকৌ বানত ডুব যাব পাৰে ৰাজ্য ! এইবাৰ খাণ্ডং বান্ধৰ স্পিলৱে গেট খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ৷

NEEPCO issues advisories regarding the release of water from the Khandong Dam on the Kopili River in Umrangso, Dima Hasao
আকৌ বানত ডুব যাব পাৰে ৰাজ্য ! (File photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: সাৱধান ! ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কপিলী নদীৰ জলস্তৰ ৷ কিয়নো খাণ্ডং জলাশয় অঞ্চলত বিগত কিছুদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে ৷ ফলত কপিলী নদীৰ পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।

বৰ্তমান পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি জলাশয়ৰ পানীৰ স্তৰ নিৰাপদ সীমাৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ বুধবাৰ নিশাৰ পৰা পৰিস্থিতি অনুসৰি খাণ্ডং বান্ধৰ স্পিলৱে গেট (spillway gates) মাজে মাজে খুলি দি পানী এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । এই সন্দৰ্ভত নীপকো(NEEPCO)-এ এখন সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰিছে ৷

উক্ত জাননী অনুসৰি, নীপকোৰ কৰ্তৃপক্ষই কয় যে প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰাতি ৰাতি স্পিলৱে গেট ক্ৰমান্বয়ে খুলি দিয়া হ’ব ৷ আনকি প্ৰয়োজন অনুসৰি মোবাইল ফোন আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে সময়ে সময়ে উক্ত গেটখন খোলাৰ সময় আৰু এৰি দিয়া পানীৰ পৰিমাণ সম্পৰ্কে জাননী প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে ।

NEEPCO issues advisories regarding the release of water from the Khandong Dam on the Kopili River in Umrangso, Dima Hasao
খাণ্ডং বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat Assam)

জাননীখন উল্লেখ কৰা মতে, সাধাৰণ জনতাক বিশেষকৈ কপিলী নদীৰ পাৰ আৰু জলাশয়ৰ আশে-পাশে বসবাস কৰা লোকসকলক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । নদীৰ পানী ব্যৱহাৰৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা পৰা হাত সাৰিবলৈ ঘৰচীয়া পশুধন নদীৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে এপিজিচিএলৰ মালিকানাধীন লংকুত অৱস্থিত ল’ৱাৰ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (Lower Kopili Hydro Electric Project চমুকৈ LKHEP)-ৰ জলাশয় নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত আছে । সেয়ে লংকুৱে পানী এৰি দিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিব LKHEP-ৰ কৰ্তৃপক্ষই বান্ধৰ গেট মুকলি কৰাৰ ওপৰত । এই তথ্য জেনেৰেল মেনেজাৰ (প্ৰযুক্তি), এইচএছএম, কপিলী হাইড্ৰ’ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট ষ্টেচন (কেএইচপিএছ), উমৰাংছ’ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : ধেমাজিত বান সমস্যা সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ

TAGGED:

কপিলী নদীৰ পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি
খাণ্ডং জলাশয় অঞ্চল
বান্ধৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা
নীপকো
WATER RELEASE FROM THE KHANDONG DAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.