ETV Bharat / state

নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে

নীপকোৱে মুকলি কৰিছে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী ৷ বৃহস্পতিবাৰে দিনত দুখন গেটেৰে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ পানী এৰি দিয়াৰ পাছত নিশালৈ চতুৰ্থখন গেট মুকলি কৰে নীপকোৱে ৷

ASSAM FLOOD
নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 7:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: এফালে ৰাজ্যৰ প্ৰায় ২৫ খন জিলাত ভয়ংকৰ বান ৷ তাৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি নীপকোৱে মুকলি কৰিছে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী ৷ বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ঠিক ১২.৩০ বজাত দুখন গেটেৰে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ পাছত নিশালৈ চতুৰ্থখন গেট মুকলি কৰিলে নীপকোৱে ৷

সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে নিশা এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজক সতৰ্ক হ’বলৈ আহ্বান জনায় ৷ কিয়নো নীপকোৱে এৰি দিয়া পানী দৈয়াং নদীৰে বৈ আহি সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ লগতে গোলাঘাটৰ ভিন্নস্থানত তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷

নিজৰ ফেচবুক পোষ্টত বিধায়ক ফুকনে লিখিছে, ‘‘নিশা ১০ বজাত NEEPCO ৱে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেট খুলি দিছে । নিশা ১১ বজাত দুখন গেট এক মিটাৰ কৈ আৰু দুখন গেট ০.৭৫ মিটাৰ কৈ খুলি দিছে । পুৱতি নিশা পানী আহি সৰুপথাৰ সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । সকলো সতৰ্ক হৈ থাকিব । প্ৰয়োজনত নৈপৰীয়া লোকসকলে ওখ ঠাইত আশ্ৰয় ল’ব । প্ৰশাসনৰ লোক সকল যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ আছে ।’’

সমান্তৰালকৈ অন্য এটা পোষ্ট কৰি তেওঁ লিখিছে, ‘‘দৈয়াং নদীত NEEPCO ৱে প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক লাখ ছল্লিশ হাজাৰ লিটাৰ পানী এৰি দিছে । সকলো সাৱধানে থাকিব ।’’

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নুমলীগড়ত সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰিছিল যে নীপকোৱে পানী এৰি দিলে অসমৰ মানুহৰ বাবে আন এক সমস্যা হ’ব ৷ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এতিয়াও নীপকোৱে এৰি দিয়া পানী সৰুপথাৰ সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰা নাই ৷

লগতে পঢ়ক: ভয়াৱহ বানৰ মাজতে নীপকোৱে খুলি দিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ তিনিখনকৈ গেট

TAGGED:

দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
নীপকো
সৰুপথাৰ
NEEPCO
ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.