তেওঁৰ অনুপস্থিতিত অসমৰ শিল্প জগত উকা হৈ পৰা আজি চাৰি বছৰ হ’ল
বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ চতুৰ্থ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি আন বহুতে তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 1:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ আজি চতুৰ্থ মৃত্যু বাৰ্ষিকী ৷ ২০২২ চনৰ আজিৰ দিনটোতে হেৰাই গৈছিল অসমৰ শিল্প জগতৰ এটি নক্ষত্ৰ ৷ ২১ ছেপ্টেম্বৰত হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল নীলপৱন বৰুৱা ৷ কেইবাদিনো ধৰি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী । স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত ২১ ছেপ্টেম্বৰৰ মাজনিশাই তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত । চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থকাৰ পাছতো অসমবাসীক শোকৰ সাগৰত বুৰাই গুচি গৈছিল তেওঁ অজান দেশলৈ ৷
অসমৰ শিল্প জগতখন তেখেতৰ আশীৰ্বাদতেই চহকী হৈ আছে বুলি ক’ব পাৰি ৷ এনে এগৰাকী মহান মনিষীৰ পূণ্যতিথিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰি সেৱা জনাইছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিছে, "অসমৰ শিল্পকলা জগতৰ এক উজ্জ্বল ভোটাতৰা নীলপৱন বৰুৱাদেৱ । তুলিকাৰে চিত্ৰপটক জীৱন্ত ৰূপ দিয়া খ্যাতনামা চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাদেৱৰ শিল্পকৰ্মত প্ৰতিফলিত হৈছিল অসমৰ সংস্কৃতি, প্ৰকৃতি আৰু জীৱন শৈলীৰ অনন্য ৰূপ । ‘অসম সৌৰভ’ সন্মানেৰে বিভূষিত নীলপৱন বৰুৱাদেৱ কেৱল এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়েই নাছিল, তেখেত আছিল এগৰাকী আজন্ম প্ৰেমিক । প্ৰেমক এক শিল্প হিচাপে গঢ়ি তোলা এইগৰাকী মহান চিত্ৰশিল্পীক আজি পৱিত্ৰ পুণ্যতিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ ।"
জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাইও তেখেতক স্মৰণ কৰি লিখিছে, "ৰং-তুলিকাৰে কেনভাছত জীৱনৰ ছবি অংকন কৰা স্বনামধন্য চিত্ৰশিল্পী তথা অসম সৌৰভ বঁটাৰে সন্মানিত শ্ৰদ্ধাৰ নীলপৱন বৰুৱাদেৱলৈ পুণ্যতিথিত বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । অনন্য সৃষ্টিৰাজিৰে অসমৰ শিল্প আৰু কলা জগতক সমৃদ্ধ কৰি থৈ যোৱা এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ সৃষ্টিশীলতা তথা শিল্পসাধনা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে চিৰদিন প্ৰেৰণাৰ অমল উৎস হৈ ৰ’ব ।"
পৰিৱেশ আৰু বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই লিখিছে, "যিগৰাকী শিল্পীয়ে কেৱল কেনভাছতেই নহয়, বৰং জীৱনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাতে সুন্দৰতাৰ ছবি আঁকি গ'ল, সেই আজন্ম শিল্পী নীলপৱন বৰুৱাদেৱলৈ আজিৰ পৱিত্ৰ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তৰিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । সুৰসম্ৰাজ্ঞী দীপালী বৰঠাকুৰৰ সৈতে তেখেতৰ চিৰন্তন প্ৰেম আৰু দায়িত্ববোধৰ যি অনবদ্য অধ্যায়, সি আমাক সদায় বিস্মিত কৰি আহিছে । তেখেতৰ সৃষ্টি আৰু স্মৃতি চিৰকাল আমাৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিব ।"
নীলপৱন বৰুৱাৰ বিষয়ে
১৯৩৬ চনৰ ১ জুনত যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ ওচৰৰ তামুলীছিঙা গাঁৱত নীলপৱন বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল । পিতৃ আছিল 'ধ্বনি কবি'ৰূপে খ্যাত বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু মাতৃ লাৱণ্যপ্ৰভা বৰুৱা । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত কলেজীয়া শিক্ষাৰ প্ৰতি মন মেলা নাছিল নীলপৱন বৰুৱাই । তাৰ পৰিৱৰ্তে খেতি-বাতি আৰু সামাজিক কামতে মনোনিবেশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
কিন্তু সৰুৰে পৰা চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল বৰুৱা । প্ৰমথনাথ বসুৰ এখন কিতাপৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ শান্তিনিকেতনত শিক্ষা গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে তেতিয়াৰ কলিকতালৈ যায় । অৱশ্যে প্ৰথমতে তেওঁৰ ইচ্ছা আছিল কৃষি বিষয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা । কিন্তু শান্তিনিকেতনত প্ৰদৰ্শিত চিত্ৰ আৰু পাঠদানৰ শ্ৰেণীসমূহ দেখি তেওঁ চিত্ৰকলালৈ আকৰ্ষিত হয় । ১৯৬১ চনত শান্তিনিকেতনত নামভৰ্তি কৰিছিল নীলপৱন বৰুৱাই । নীলপৱন বৰুৱাই নতুন দিল্লীৰ 'গাৰ্হি ষ্টুডিঅ'তো চিত্ৰাকংনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
১৯৬৬ চনত নীলপৱন বৰুৱা অসমলৈ ঘূৰি আহে আৰু পিতৃৰ ইচ্ছানুসৰিয়েই 'গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজ'ত শিক্ষকৰ চাকৰিত যোগদান কৰে । ১৯৭১ চনত তেখেতে অসম চাৰু-কাৰু কলা পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠা কৰে । উল্লেখ্য, অসমত ব্যক্তি খণ্ডত চিত্ৰশিল্পৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ বাটকটীয়া হৈছে নীলপৱন বৰুৱা । তেখেতেই অসমৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিত্ৰশিল্পৰ বিদ্যালয় 'বসুন্ধৰা কলা নিকেতন' স্থাপন কৰে । ইয়াৰ পাছৰে পৰা নীলপৱন বৰুৱাই চিত্ৰশিল্পকে তেওঁৰ জীৱনৰ অন্যতম ব্ৰত আৰু সাধনা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে এই কলাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে ।
নীলপৱন বৰুৱাৰ অংকিত চিত্ৰ 'বিৰলা একাডমী অফ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, কলিকতা', 'লক্ষ্ণৌ ললিত কলা একাডেমী', ভুৱনেশ্বৰ আদি ঠাইত প্ৰদৰ্শিত হৈছে । তেওঁ অংকন কৰা ছবিয়ে 'ললিত কলা একাডেমী, দিল্লী'ত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
নীলপৱন বৰুৱাৰ নাম ল’লেই সকলোৰে মনলৈ দীপালী বৰঠাকুৰৰ মুখখনো ভাঁহি আহে ৷ অসমৰ নাইটিংগেল হিচাপে জনাজাত দীপালী বৰঠাকুৰ ৷ দুয়োগৰাকী শিল্পীৰে অমৰ প্ৰেম কাহিনী যুগে যুগে চৰ্চিত হৈ থাকিব ৷
১৯৬৮ চন, দীপালী বৰঠাকুৰৰ বয়স তেতিয়া ২৭ বছৰ ৷ 'মটৰ-নিউৰণ ৰোগ'ত আক্ৰান্ত হৈ দীপালী বৰঠাকুৰে কণ্ঠ হেৰুৱাই পেলাইছিল ৷ কৰুণ বাতৰি আছিল এয়া অসমৰ সংগীত জগতৰ বাবে ৷ চিকিৎসা চলিছিল যদিও কণ্ঠ ঘূৰি নাহিল ৷ আনহাতে, খোজকঢ়াৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই চিৰদিনৰ বাবে 'হুইল চেয়াৰ'ৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছিল । তেতিয়াই তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিল নীলপৱন বৰুৱা ।
কটন কলেজত পঢ়াৰ সময়তে জজ খেলপথাৰৰ এচুকত নীলপৱন বৰুৱাই এটা ষ্টুডিঅ’ আৰম্ভ কৰিছিল । নিজৰ সাধনাত মগ্ন শিল্পীগৰাকীয়ে ছবিৰ মাজতেই জীৱনৰ ৰং বিচাৰি পাইছিল । নীলপৱন বৰুৱাৰ চিত্ৰশৈলী একক আৰু অনন্য আছিল । তেওঁ 'চাৰমিনাৰ' চিগাৰেট আৰু জুইশলাৰ বাকচত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চিত্ৰ অংকন কৰি এক বিশেষ শৈলীৰ সৃষ্টি কৰিছিল । নীলপৱন বৰুৱাই নিজে উল্লেখ কৰা মতে, ৬০-৭০ দশকতে তেওঁ চিগাৰেটৰ বাকচত ছবি অঁকা কাম আৰম্ভ কৰিছিল ।
নীলপৱন বৰুৱাই ১৯৭৬ চনত দীপালী বৰঠাকুৰক নিজৰ কৰি লয় । বিয়াৰ পাছৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত নীলপৱন বৰুৱাই দীপালী বৰঠাকুৰৰ যেনেদৰে যত্ন লৈছিল সেই যত্ন-আদৰৰ কথা কৈয়েই এতিয়াৰ যুগতো মানুহে প্ৰকৃত প্ৰেম আছে বুলি বিশ্বাস কৰে ৷
নীলপৱন বৰুৱাৰ কেইখনমান বিশিষ্ট চিত্ৰ বুলি ক’লে গ্ৰীণ বাৰ্ড, কালীয় দমন, শংখচক্ৰ গদাপদ্ম, শ্লীপিং মেন, ভিক্টৰী অফ ভিয়েটনাম, স্ক্ৰীম, থ্ৰী পাৱাৰ্ছ ইত্যাদিৰ নাম ল’ব পাৰি ৷ ২০২১ চনত অসম চৰকাৰে ‘অসম সৌৰভ’ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছিল তেখেতক ৷
লগতে পঢ়ক : চতুৰ্থ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত নিপন গোস্বামীক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ