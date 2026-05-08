তিনিচুকীয়াত দুই কুইণ্টল গাঞ্জাসহ আটক এজনক

আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পিচফালে জংঘলত লুকুৱাই ৰাখিছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি । এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনে বেহা চলি আহিছে বুলি ৰাইজৰ অভিযোগ ।

Ganja seized in Tinsukia
তিনিচুকীয়াত দুই কুইণ্টল গাঞ্জা জব্দ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 9:04 AM IST

তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত তিনিচুকীয়া জিলা কাৰাগাৰৰ সমীপৰ ককৰাতলীত আৰক্ষীয়ে চলায় এক অভিযান ৷ উক্ত অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা ৷

জিলাখনৰ ককৰাতলীৰ পোনাকণ দাস নামৰ গাঞ্জা ব্যৱসায়ীটোৱে আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পিচফালে এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি লুকুৱাই ৰাখিছিল । ৰাইজৰ অভিযোগ মতে, এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনে বেহা চলি আহিছে । আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে তথ্য় লাভ কৰাৰ পিচতে অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা ৷ ব্যৱসায়ীটোৱে গাঞ্জাখিনি হাবিৰ মাজত লুকুৱাই ৰখাৰ লগতে কেইবাটাও পেকেট মাটিত পুতি থৈছিল । ইতিমধ্যে পোনাকণ দাসকো আটক কৰি মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে ।

তিনিচুকীয়াৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক পৰীক্ষিত লাহন, তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পুৰঞ্জয় বৰাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি কি উদ্দেশ্য লৈ লুকুৱাই ৰাখিছিল আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে অভিযানকাৰী দলটোৱে কোনো তথ্য় সদৰী কৰা নাই ।

ইপিনে, এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযানকাৰী আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকী কয়, "এয়া তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলিয়েই ক’ব লাগিব । আমি এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিলো । অভিযানত ২০ টাকৈ গাঞ্জাৰ পেকেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । প্ৰায় ২০০ কেজিৰো অধিক হ’ব । এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে । তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়াই সকলো কথা ৰাজহুৱা কৰিবলৈ অসুবিধা হ’ব ।"

