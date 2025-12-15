ছয় দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ নিৰুদ্দিষ্ট কৃষ্ণভক্তৰ দ্বিতীয়টো মৃতদেহ

ছয় দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ নিৰুদ্দিষ্ট কৃষ্ণভক্তৰ দ্বিতীয়টো মৃতদেহ
লুইতৰ বুকুত সন্ধানহীন পাঁচজন কৃষ্ণভক্তৰ ভিতৰত এই পৰ্যন্ত দুজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ।
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জয়পুৰ-খাৰঘূলিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ৫ জন কৃষ্ণভক্তৰ ভিতৰত পুনৰ আন এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । সোমবাৰে পুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হয় । উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ প্রতাপ ৰায়ৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
সম্পূৰ্ণ ৫ দিন উকলি যোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় প্রতাপ ৰায়ৰ মৃতদেহটো । জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত খাৰঘূলিৰ পানীটেংকীৰ সমীপৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এটা মৃতদেহ উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে লতাশিল আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ে । এই খবৰৰ ভিত্তিত যথাস্থানত উপস্থিত হয় এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ আৰু নদী আৰক্ষীৰ দল । এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো । উদ্ধাৰ কৰা মৃতদেহটো আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰাৰ অন্তত বিশ্বনাথৰ প্রতাপ ৰায়ৰ হয় বুলি নিশ্চিত কৰে ।
ইপিনে, যোৱা শনিবাৰেও সন্ধিয়া ৬ বজাত নিৰুদ্দিষ্ট বঙাইগাঁৱৰ ৰৌণক সাদাকৰ মৃতদেহ খাৰঘূলিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ওপঙি থকা অৱস্থাতে উদ্ধাৰ হৈছিল । তদুপৰি ব্রহ্মপুত্রত এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে আন তিনিজন কৃষ্ণভক্ত । যোৱা বুধবাৰে গা ধুবলৈ গৈ বৰলুইতত সন্ধানহীন হৈছিল ৫জন লোক । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হোৱা লোককেইজন আছিল ক্ৰমে বিশ্বনাথৰ বাঘমাৰীৰ উপেশ কুমাৰ, দিল্লীৰ গুৰগাঁৱৰ সাগৰ গৌতম, বঙাইগাঁৱৰ ৰৌণক সাদাক, তেজপুৰ ইটাখোলাৰ প্রতাপ ৰায় আৰু গুৱাহাটী উজানবজাৰৰ অভিজিৎ চৌধুৰী ।
উল্লেখ্য যে যোৱা বুধবাৰে তেজপুৰৰ পৰা অহা ৯ জন কৃষ্ণভক্তই একেলগে খাৰঘূলিৰ জয়পুৰ ঘাটৰ সমীপৰ ইস্কন কৰ্তৃপক্ষই স্থাপন কৰা ভক্তি কুটীৰ মন্দিৰলৈ আহি পূজা-পাৰ্বন কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ ইয়াৰে ৫ জন লোক সন্ধানহীন হৈছিল । বুধবাৰে সন্ধিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাত লগে লগে সিদিনা সন্ধিয়াই অভিযান চলোৱা হয় । যোৱা তিনিদিন ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিৰুদ্দিষ্ট ৫ জন লোকৰ সন্ধানত এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ আৰু নদী আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাই যদিও তিনিদিন ধৰি কোনো সন্ধান পোৱা নাছিল ।
আনহাতে যোৱা শনিবাৰে সন্ধিয়া নিৰুদ্দিষ্ট বঙাইগাঁৱৰ ৰৌণক সাদাকৰ মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আজি সোমবাৰে পুনৰ উদ্ধাৰ হয় প্ৰতাপ ৰায়ৰ মৃতদেহটো ।