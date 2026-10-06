৩৪ খন আসনেৰে শিলচৰ পৌৰ নিগম দখল এনডিএৰ, বেলটৰ যুঁজতো ২ খন আসনত সীমাবদ্ধ কংগ্ৰেছ
পৌৰ নিগম গঠনৰ পাছত যোৱা ৩ অক্টোবৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।
By PTI
Published : October 6, 2026 at 9:24 PM IST
শিলচৰ: পুনৰ এক নিৰ্বাচনী জয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ ৷ শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনসমূহৰ অধিকাংশতেই বিজেপি দল নেতৃত্বাধীন এনডিএই বিজয় সাব্যস্ত কৰি অহা দেখা গৈছে ৷ এইবাৰ পুনৰ জয়ৰ সোৱাদ পালে গেৰুৱা বাহিনীয়ে ৷ প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ৩৪ খন আসন দখল কৰে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ।
পৌৰ নিগম গঠনৰ পাছত যোৱা ৩ অক্টোবৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । মুঠ ৪২ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ৪০ টা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ ৯ আৰু ২০ নং ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিং আৰু ভক্তি সেন তালুকদাৰে বিনাপ্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰে ৷
ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত বিজেপিয়ে ৩৪ খন আসনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ দুখন আৰু নিৰ্দলীয়ই ৬ খন আসন লাভ কৰে ।
অৱশ্যে বিজেপিয়ে দুটা ৱাৰ্ডত পুনৰ ভোটগণনাৰ দাবী তুলিছে । এই দুটা ৱাৰ্ড হৈছে ২৯ আৰু ৩০ । ইয়াৰে ২৯ নং ৱাৰ্ডত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৩০ নং ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে । অৱশ্যে এই দাবী সন্দৰ্ভত এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বুলি নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে । এই নিৰ্বাচন বেলটৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ।
अब तो ballot paper में भी Congress हार चुकी है। असम के दूसरे सबसे बड़े शहर सिलचर के नगर निगम चुनाव में BJP और NDA की जबरदस्त जीत। https://t.co/NjDhclDSMI— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 6, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ফলাফলক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, ‘‘শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ এই বিপুল বিজয়ৰ বাবে শিলচৰবাসীলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আপোনালোকৰ এই অকুণ্ঠ আশীৰ্বাদে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে- বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ বিজেপিৰ সৈতে সাধাৰণ জনতাৰ সম্পৰ্ক বিশ্বাস আৰু আত্মীয়তাৰ । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ জনসাধাৰণৰ এই মৰমেই আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি ।’’
‘‘বিজেপিৰ প্ৰতিটো বিজয়ৰ পাছতেই ইভিএমক লৈ প্ৰশ্ন তোলা আৰু অজুহাত বিচৰাৰ ৰাজনীতিৰো শিলচৰৰ সচেতন জনতাই ভোটৰ জৰিয়তে উচিত উত্তৰ দিলে । মিছা প্ৰচাৰত নহয়, জনসাধাৰণৰ আস্থা যে কাম আৰু উন্নয়নৰ ওপৰতেই-- এই ফলাফলে সেয়া পুনৰ স্পষ্ট কৰিলে । শিলচৰক এখন অধিক সুন্দৰ, উন্নত আৰু আধুনিক চহৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আমি দুগুণ উদ্যমেৰে কাম কৰি যাম-এয়াই আমাৰ সংকল্প । সকলো বিজয়ী প্ৰাৰ্থী আৰু অক্লান্তভাৱে পৰিশ্ৰম কৰা কাৰ্যকৰ্তাসকললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন ।’’
Another day, another win for @BJP4Assam! The people of Silchar have given us a thumping majority in the Silchar Municipal Corporation elections, held through BALLOT PAPER. This victory reaffirms people's faith in the leadership of Adarniya @narendramodi ji and his vision of urban governance for a Viksit Bharat. I bow before the people of Silchar for this resounding mandate and reiterate our promise to make Silchar one of Assam's foremost cities. @NitinNabin @blsanthosh @DilipSaikia4Bjp— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 6, 2026
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত কয় যে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে বেলটৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছে জনসমৰ্থন আদায় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে সদায় ইভিএমৰ খেলিমেলিৰ অভিযোগ কৰে, কিন্তু এই নিৰ্বাচন বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোক ইয়াতো বিফল ।’’
Indebted to the people of Silchar for such a landslide verdict! People's trust and support are the biggest strength of every @BJP4Assam karyakarta. https://t.co/0D0Dm3EGq2— Dilip Saikia 🇮🇳 (@DilipSaikia4Bjp) October 6, 2026
এই ফলাফলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ বাবে এক বৃহৎ বিজয় বুলি অভিহিত কৰি শইকীয়াই কয় যে এই ফলাফলত নেতা দুজনৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা প্ৰতিফলিত হৈছে ।
মুঠ ১৩৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । বিজেপিয়ে ৩৮ টা ৱাৰ্ডত আৰু সহযোগী অসম গণ পৰিষদে চাৰিটা ৱাৰ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ৩৮ টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ৫২ গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰু এজন চি পি আই (এম)ৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত যুঁজ দিয়ে ।
২০২৫ চনৰ জুন মাহত কাৰ্যকৰী হোৱা শিলচৰ পৌৰ সভাখন ২০২২ চনত ৪২ টা ৱাৰ্ডৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰা হয় । বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰধান চহৰখন ছবছৰ ধৰি নাগৰিক সংস্থা অবিহনে আছিল । পথৰ দুৰ্বল অৱস্থা, অপৰ্যাপ্ত নিষ্কাশন, পানী জমা হোৱা, অস্বাভাৱিক বিদ্যুৎ যোগান আৰু অনিয়মিত খোৱাপানী যোগান এই সময়ছোৱাত উত্থাপন হোৱা মূল বিষয়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ।
লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: ৭৬ শতাংশ ভোটদানেৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত ভোটগ্ৰহণ