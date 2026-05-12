২০২৪ বৰ্ষত অসমত কিমানজন লোকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছে; ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ তুলনাত কিমান বৃদ্ধি ?
এনচিআৰবিৰ তথ্যত ২০২২, ২০২৩ আৰু ২০২৪ বৰ্ষত কিমানজন লোকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছে, দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকাৰ, কাৰণ আৰু তুলনা প্ৰকাশ পাইছে ।
Published : May 12, 2026 at 6:58 PM IST
গুৱাহাটী: দেশত প্ৰতিদিনে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনো লোকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় । এই দুৰ্ঘটনা অৱশ্যে প্ৰাকৃতিকো হ'ব পাৰে । অসমতো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । বৰষুণ, ধুমুহা, বজ্ৰপাত, খহনীয়া, বানপানী, খৰাং, গ্ৰীষ্মপ্ৰৱাহ, শীতপ্ৰৱাহ আদি বিভিন্ন কাৰণ হৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনা । আনহাতে, পথ দুৰ্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, ঘৰ ভাঙি পৰা, হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যা আদি হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ অন্যান্য কাৰক ।
শেহতীয়াভাৱে নেশ্ব'নেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰ' চমুকৈ এনচিআৰবিয়ে (National Crime Records Bureau, NCRB) প্ৰকাশ কৰিছে ২০২৪ বৰ্ষটোত সংঘটিত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিসংখ্যা আৰু তুলনাত্মক বিশ্লেষণ । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰকাশ কৰা এই সমীক্ষাৰ পৰা আজিৰ প্ৰতিবেদনত অসমত ২০২৪ বৰ্ষৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিসংখ্যা আৰু পূৰ্বৰ বছৰৰ সৈতে ইয়াৰ তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
২০২৩-২০২৪ বৰ্ষত দেশত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা
২০২৩ চনত দেশত মুঠ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৪,৪৪,১০৪টা । প্ৰতি লাখ জনসংখ্যা হিচাপত যদি শতকৰা হাৰ চোৱা যায় তেন্তে ই হ'ব ৩১.৯ শতাংশ । আনহাতে, ২০২৪ বৰ্ষত মুঠ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হৈছে ৪,৬৭,৮৫৭টা আৰু শতকৰা হাৰ হৈছে ৩৩.৩ । অৰ্থাৎ ২০২৩ বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৪ বৰ্ষত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা প্ৰায় ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে, ২০২৪ বৰ্ষত বয়স অনুসৰি যদি চাব যোৱা হয়, তেন্তে আটাইতকৈ বেছি নিহতৰ সংখ্যা হৈছে ৩০ বছৰৰ পৰা ৪৫ বছৰ বয়সৰ লোক । এই বয়স গ্ৰুপত মুঠ ১,৪৬,৩৭০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু শতকৰা হাৰ হৈছে ৩১.৩ শতাংশ । আনহাতে, ৪৫-৬০ বছৰ বয়স গ্ৰুপত মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা ১,১১,০৬৩ আৰু শতকৰা হাৰ হৈছে ২৩.৭ ।
ইফালে ২০২৪ বৰ্ষত ৰাজ্য হিচাপে সৰ্বাধিক দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুডুচেৰীত । শীৰ্ষ কেইখনমান ৰাজ্য হৈছে পুডুচেৰী (৭১.৩), চণ্ডীগড় (৬৬.৯), লাডাখ (৬৩.৯), হাৰিয়ানা (৫৯.৬), মহাৰাষ্ট্ৰ (৫৯.৪), ছত্তীশগড় (৫৬.৩), মধ্যপ্ৰদেশ (৫২.০) । এই ৰাজ্যকেইখনৰ মৃত্যুৰ হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গড় হাৰ ৩৩.৩ শতাংশতকৈ অধিক । প্ৰতি লাখ জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে যি ৰাষ্ট্ৰীয় গড় তাতকৈ মৃত্যুৰ হাৰ ৩৬ খন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত ১৮ খনৰ বেছি ।
২০২৪ বৰ্ষত অসমত দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যুৰ সংখ্যা
২০২৪ বৰ্ষত অসমত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত মুঠ ৫,৬৯৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৪৯ গৰাকীৰ প্ৰকৃতিৰ শক্তি আৰু ৫,৬৪৯ গৰাকীৰ অন্যান্য দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হয় ।
আনহাতে, ২০২৪ বৰ্ষৰ তুলনাত যদি ২০২২ আৰু ২০২৩ বৰ্ষৰ পৰিসংখ্যা চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ২০২২ বৰ্ষত মুঠ ৫,০৫৭ গৰাকী আৰু ২০২৩ বৰ্ষত মুঠ ৫,৩৪৮ গৰাকী লোকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে । অৰ্থাৎ ২০২২ বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৩ আৰু ২০২৪ চনত দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যুৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।
২০২৪ বৰ্ষত অসমত দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যুৰ অন্যতম কাৰণ
২০২৪ বৰ্ষত অসমত দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যুৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে পানীত ডুবি মৃত্যু । বছৰটোত মুঠ ৮৫৫টা পানীত ডুব যোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাত মুঠ ৮৬৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৬৭৭ গৰাকী পুৰুষ আৰু ১৮৯ গৰাকী মহিলা ।
পানীত ডুবা ঘটনাৰ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ তেন্তে অকস্মাতে পানীত পৰি উটি যোৱাৰ ফলত ৭২৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৫৭০ গৰাকী পুৰুষ আৰু ১৫৬ গৰাকী মহিলা ।
ইয়াৰ উপৰি নাও দুৰ্ঘটনাৰ ফলত পানীত ডুবি মৃত্যু হৈছে ৭ গৰাকী লোকৰ ।
ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰক হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু । ২০২৪ বৰ্ষত অসমত ১০২ গৰাকী লোকৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাৰ ফলত মৃত্যু ঘটিছে ।
প্ৰকৃতিৰ শক্তিৰ ফলত এই বৰ্ষটোত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ৪৯ ।
অন্যান্য কাৰকৰ ফলত বৰ্ষটোত সংঘটিত মুঠ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হৈছে ১০,১৪৬ । এই দুৰ্ঘটনাত মুঠ ৭,১৫৬ গৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইয়াৰে ভিতৰত ৫,৭২৮ গৰাকী পুৰুষ আৰু ১,৪২৮ গৰাকী মহিলা । আনহাতে, মুঠ মৃত্যু হোৱা ৫,৬৪৯ গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত ৪,৭৪৮ গৰাকী পুৰুষৰ বিপৰীতে ৯০১ গৰাকী মহিলা ।
২০২২-২৩ বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৪ বৰ্ষত বয়স আৰু লিংগ অনুপাতে মুঠ দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যুৰ ঘটনা
২০২৪ বৰ্ষত ১৪ বছৰ বয়সৰ তলত মুঠ ৩২১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ২২৫ গৰাকী পুৰুষ আৰু ৯৬ গৰাকী মহিলা । ২০২৩ বৰ্ষত এই সংখ্যা হৈছে ২৮৫ (১৮৭ পুৰুষ, ৯৮ মহিলা) আৰু ২০২২ বৰ্ষত ২১৫ (১৫২ পুৰুষ, ৬৩ মহিলা) ।
আনহাতে, ১৪ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ আৰু ১৮ বছৰৰ তলৰ বয়স গ্ৰুপৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ৪৪৫ । ইয়াৰে পুৰুষ ৩২৮ আৰু মহিলা ১১৭ । ২০২৩ চনত এই বয়স গ্ৰুপত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩৯২ (পুৰুষ ২৯৪, মহিলা ৯৮) আৰু ২০২২ বৰ্ষত ৩৭১ (পুৰুষ ২৭৬, মহিলা ৯৫)
১৮ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ আৰু ৩০ বছৰৰ তলৰ বয়স গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত ২০২৪ চনত মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে ১,৭২৬ (পুৰুষ ১,৪৬৭, মহিলা ২৫৯), ২০২৩ চনত ১,৫৯৪ (পুৰুষ ১,২৬৫, মহিলা ৩২৯) আৰু ২০২২ চনত ১,৬৩২ (পুৰুষ ১,৩৮০, মহিলা ২৫২) ।
ওপৰৰ আটাইকেইটা বয়স গ্ৰুপতে দেখা গৈছে যে ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৪ চনত মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে, মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা অধিক ।
ট্ৰেফিক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা (পথ দুৰ্ঘটনা, ৰে'ল লাইনত দুৰ্ঘটনা, ৰে'লৱে ক্ৰছিঙত দুৰ্ঘটনা আদি অন্তৰ্ভুক্ত)
২০২৪ চনত মুঠ ট্ৰেফিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৮,৫৩০টা । ইয়াৰে ভিতৰত আহতৰ সংখ্যা ৭,১৭৭ গৰাকী । মুঠ ৫,৭১৫ গৰাকী পুৰুষৰ বিপৰীতে আহত মহিলাৰ সংখ্যা হৈছে ১,৪১৮ গৰাকী ।
২০২৩ চনত সংঘটিত ৮,১৯৭টা দুৰ্ঘটনাৰ ভিতৰত আহতৰ সংখ্যা হৈছে ৫,৯১৭ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত ৪,৮১০ গৰাকী পুৰুষৰ বিপৰীতে মহিলাৰ সংখ্যা হৈছে ১,১০৭ গৰাকী ।
আনহাতে, ২০২২ চনত সংঘটিত ৭,৭৩৯টা দুৰ্ঘটনাৰ ভিতৰত মুঠ ৪,৬৬২ গৰাকী পুৰুষৰ বিপৰীতে ১,০১৭ গৰাকী মহিলাসহ মুঠ ৫,৬৭৯ গৰাকী লোক আহত হয় ।
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাত ২০২৪ চনত মুঠ ৪,০৩৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰে ভিতৰত ৩,৪৭১ গৰাকী পুৰুষ আৰু ৫৬৭ গৰাকী মহিলা ।
২০২৩ বৰ্ষত ৪,০৭২ গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় আৰু ইয়াৰে ৩,৩৫৯ গৰাকী পুৰুষ আৰু ৭১৩ গৰাকী মহিলা ।
আনহাতে, ২০২২ বৰ্ষত মৃত্যু হোৱা ৩,৭৭৫ গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত পুৰুষৰ সংখ্যা ৩,২৭৮ আৰু মহিলাৰ সংখ্যা ৪৯৭ ।
এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা দেখা যায় যে ট্ৰেফিক দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত ২০২৪ আৰু ২০২২ চনৰ তুলনাত ২০২৩ চনত মৃত্যুৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক । আনহাতে, তিনিওটা বৰ্ষতে পুৰুষৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি ।
ইফালে ২০২৪ বৰ্ষত নাটকীয়ভাৱে মহিলাৰ আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু আৰু আহতৰ পৰিসংখ্যা
২০২৪ বৰ্ষত মুঠ ৭,৮৪৮টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । ইয়াৰে ভিতৰত মুঠ ৭,১৩৩ গৰাকী (৫,৭১৫ পুৰুষ, ১,৪১৮ মহিলা) লোক আহত হয় । আনহাতে, এই বৰ্ষটোত মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে ৩,৩৫১ (২,৮৭৮ পুৰুষ, ৪৭৩ মহিলা) গৰাকী ।
২০২৩ বৰ্ষত সংঘটিত ৭,৪২১ টা পথ দুৰ্ঘটনাত ৫,৯১৭ গৰাকী (৪,৮১০ পুৰুষ, ১,১০৭ মহিলা) লোক আহত হয় । আনহাতে, মুঠ ৩,২৯৬ গৰাকী (২,৭৪১ পুৰুষ, ৫৫ মহিলা) লোকৰ মৃত্যু হয় ।
একেদৰে ২০২২ বৰ্ষত সংঘটিত ৭,০২৮টা পথ দুৰ্ঘটনাত ৫,৬৭৯ গৰাকী (৪,৬৬২ পুৰুষ, ১০১৭ মহিলা) লোক আহত হোৱাৰ বিপৰীতে মুঠ ৩,০৬০ গৰাকী (২,৬৪৮ পুৰুষ, ৪১২ মহিলা) লোকৰ মৃত্যু হয় ।
ওপৰৰ তথ্যৰ পৰা এইটো কথা বুজা যায় যে অসমত ২০২২ বৰ্ষৰ পৰা পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২২ চনত ৭,০২৮, ২০২৩ চনত ৭,৪২১ আৰু ২০২৪ চনত মুঠ ৭,৮৪৮টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
একে সময়ছোৱাত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ আহতৰ সংখ্যাও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।
মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰতো ২০২২ চনত ৩,০৬০, ২০২৩ চনত ৩,২৯৬ গৰাকীৰ পৰা ২০২৪ চনত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩,৩৫১ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
কোন সময়ত কিমান ট্ৰেফিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়
এনচিআৰবিৰ তথ্য অনুসৰি, অসমত ২০২৪ চনত নিশা ১২ বজাৰ পৰা ১.৩০ বজাৰ ভিতৰত মুঠ ৪০৪টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । আনহাতে, পুৱা ৩-৬ বজাৰ ভিতৰত ৫০৩টা, ৬-৯ বজাৰ ভিতৰত ৮৬৬টা, পুৱা ৯-দিনৰ ১২ বজাৰ ভিতৰত ১,২৪২টা, ১২-৩ বজাৰ ভিতৰত ১,৩৬৫টা, ৩-৬ বজাৰ ভিতৰত ১,৬৬৩টা, সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজাৰ ভিতৰত ১,৬০৮টা আৰু নিশা ৯-১২ বজাৰ ভিতৰত ৮৭৯টা, মুঠ ৮,৫৩০টা ট্ৰেফিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।
ওপৰৰ তথ্যৰ পৰা দেখা যায় যে ২০২৪ বৰ্ষত দিনটোৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আবেলি ৩ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ১,৬৬৩টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।