কামাখ্যা দেৱালয়ত নৱদুৰ্গাৰ ৰূপত কুমাৰী পূজা : দশমীত দেৱীলৈ 'পঁইতা ভাতৰ ভোগ'
কামাখ্যাত মৃণ্ময় মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে এখন বিশেষ অংকিত ছবিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা কৰা হয় আৰু দশমীৰ দিনা পবিত্ৰ ছবিখন বিসৰ্জন দিয়া হয় ।
Published : October 20, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:26 PM IST
গুৱাহাটী : দেশৰ অন্যতম প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত পৰম্পৰা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে । দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ পৰা অহা ভক্তসকলে মা কামাখ্যাৰ আশিস ল’বলৈ মন্দিৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
কামাখ্যা দেৱালয়ৰ দুৰ্গা পূজাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈছে কুমাৰী পূজা । নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা মঙলবাৰলৈকে কামাখ্যা ধামত সৰ্বমুঠ ৪৫ গৰাকী কুমাৰীৰ পূজা কৰা হৈছে ।
মহানৱমী উপলক্ষে মঙলবাৰে মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা পূজা আৰম্ভ হয় । পুৱাৰে পৰাই মন্দিৰ প্ৰাংগণত হোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগমে এক সুকীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ সৰু দলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মাই পূজা-অৰ্চনা আৰু ইয়াৰ পৌৰাণিক তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।
- নৱদুৰ্গাৰ ৰূপত ৪৫ গৰাকী কুমাৰী পূজা :
সৰু দলৈ হিমাদ্ৰী শৰ্মাই কয়, "কামাখ্যা ধামত কুমাৰী পূজাক এক অতি মহৎ আৰু শক্তিশালী পূজা হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কুমাৰী হৈছে স্বয়ং দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিৰূপ আৰু কুমাৰী মাক আৱাহন কৰা মানেই নৱদুৰ্গাক আৱাহন কৰা । নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰতিপদ তিথিত এগৰাকী আৰু দ্বিতীয় দিনা দুগৰাকীকৈ, তৃতীয় দিনা তিনিগৰাকী, চতুৰ্থ দিনা চাৰিগৰাকী, পঞ্চম দিনা পাঁচগৰাকী, ষষ্ঠ দিনা ছয়গৰাকী, সপ্তমীত সাতগৰাকী, অষ্টমীত আঠগৰাকী কুমাৰীক পূজা কৰাৰ পিছত আজি মহানৱমীৰ দিনা ৯ গৰাকী কুমাৰীক বিশেষ ৰূপত উপাসনা কৰা হৈছে । সমগ্ৰ নৱৰাত্ৰিৰ পবিত্ৰ কালছোৱাত কামাখ্যা পীঠত মুঠ ৪৫ গৰাকী কুমাৰীক দেৱী জ্ঞান কৰি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় ।"
- পৰম্পৰাগত ম’হ বলি সম্পন্ন :
তেওঁ লগতে কয়, "কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ম’হ বলি হৈছে । সপ্তমীত এটা আৰু অষ্টমীত দুটা ম’হ বলি দিয়াৰ পিছত আজি নৱমী তিথিত মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা এটা ম’হ বলি দিয়া হয় । ইয়াৰ উপৰিও ভক্তৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰায় ৬-৭ টা ম’হ বলি দিয়া হ’ব ।’’
- ৰামচন্দ্ৰৰ ‘অকাল বোধন’ৰ ঐতিহ্য :
পূজাৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কে হিমাদ্ৰী শৰ্মাই কয়, ‘‘কালিকা পুৰাণত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে ৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণ বধৰ উদ্দেশ্যে শক্তি লাভৰ বাবে শৰৎ কালত অকালতে দেৱী দুৰ্গাক আৱাহন কৰিছিল । সেই ধাৰা অনুসৰিয়েই পৰম্পৰাগতভাৱে কামাখ্যাত মা ভগৱতীৰ এই শক্তিশালী পূজা-অৰ্চনা পদ্ধতি চলি আহিছে ।’’
- বিজয়া দশমী আৰু বিসৰ্জনৰ প্ৰস্তুতি :
সৰু দলৈগৰাকীয়ে আৰু কয়, "আজি মহানৱমীৰ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰাৰ পিছত কাইলৈ অৰ্থাৎ বুধবাৰে ধৰ্মীয় ৰীতিৰে বিজয়া দশমী উদযাপন কৰা হ’ব । দশমীৰ দিনা পুৱাৰে পৰা পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে মা কামাখ্যাক পৰম্পৰাগত 'পঁইতা ভাতৰ ভোগ' অৰ্পণ কৰা হ’ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কামাখ্যা দেৱালয়ত কোনো মৃণ্ময় মূৰ্তিৰ পূজা কৰা নহয় । তাৰ পৰিৱৰ্তে এখন বিশেষ অংকিত ছবিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা কৰা হয় আৰু দশমীৰ দিনা সকলো নিয়ম-নীতি কৰি পবিত্ৰ ছবিখন পাণ্ডু ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ।’’