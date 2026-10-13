অসমৰ ইউনিফৰ্ম পৰিহিত নিজা চন্দ্ৰঘণ্টা আছে : বীৰাংগনাক দুৰ্গাৰ তৃতীয় ৰূপৰ সৈতে ৰিজালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

অসমৰ ইউনিফৰ্ম পৰিহিত নিজা চন্দ্ৰঘণ্টা আছে : বীৰাংগনাক দুৰ্গাৰ তৃতীয় ৰূপৰ সৈতে ৰিজালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "অসমৰ ইউনিফৰ্ম পৰিহিত নিজা চন্দ্ৰঘণ্টা আছে । সেয়া হৈছে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰথমটো সৰ্বমহিলা কমাণ্ডো ইউনিট 'বীৰাংগানা' ।"
Published : October 13, 2026 at 2:58 PM IST
গুৱাহাটী : সমগ্ৰ অসম বৰ্তমান দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত । প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা । দেৱী আৰাধনাৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । সমান্তৰালভাৱে চলি আছে নৱৰাত্ৰিও । মঙলবাৰে নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিন বা তৃতীয়া তিথি । নৱৰাত্ৰিৰ এই তৃতীয় দিনটো দেৱী দুৰ্গাৰ তৃতীয় স্বৰূপ হিচাপে পালন কৰা হয় । সেয়া হৈছে 'চন্দ্ৰঘণ্টা' ।
হিন্দু ধৰ্মীয় বিশ্বাসত মা চন্দ্ৰঘণ্টা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ নৱৰূপ বা নৱদুৰ্গাৰ তৃতীয় ৰূপ । নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা অৰ্থাৎ তৃতীয়া তিথিত দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাক শান্তি, কল্যাণ আৰু শক্তিৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । এই তিথিত অসম আৰক্ষীৰ বীৰাংগনা বাহিনীক দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ সৈতে ৰিজালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
সামাজিক মাধ্যমত কৰা এটা পোষ্টত দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ সৈতে অসমৰ বীৰাংগনাক তুলনা কৰি এই বিশেষ দিনটো বীৰাংগনাসকলৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः On the third day, we bow to Maa Chandraghanta. The sound of the crescent bell on her forehead drives away fear and evil. She is grace and courage in one form: calm, yet always ready to protect. Assam has its own Chandraghantas in uniform- Veerangana, India's first all-women commando unit, to tackle crimes against women. Trained in martial arts, motorcycle patrolling and weapons handling, these brave women stand guard so that every daughter can step out without fear.| Veerangana carries a message beyond policing. It shows our girls that strength has no gender, and that a woman can protect as fiercely as she nurtures. Every time a Veerangana commando is on duty, she sends a firm warning to wrongdoers and quiet reassurance to every mother waiting at home. As lakhs of devotees fill our puja pandals in the days ahead, let us salute every woman in uniform who keeps watch while we celebrate. May Maa Chandraghanta keep them safe, and may her bell ring in every heart as a promise of protection. Jai Maa Chandraghanta.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 13, 2026
এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা আমি মা চন্দ্ৰঘণ্টাৰ নামত শিৰ নত কৰোঁ । তেওঁৰ কপালত থকা অৰ্ধচন্দ্ৰ ঘণ্টাৰ শব্দই ভয় আৰু বেয়াক খেদি পঠিয়ায় । তেওঁ এটা ৰূপত কৃপা আৰু সাহস: শান্ত, তথাপিও তেওঁ ৰক্ষা কৰিবলৈ সদায় সাজু ।"
আনহাতে, বীৰংগনাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "অসমৰ ইউনিফৰ্ম পৰিহিত নিজা চন্দ্ৰঘণ্টা আছে । সেয়া হৈছে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰথমটো সৰ্বমহিলা কমাণ্ডো ইউনিট বীৰাংগানা । সমৰকলা, মটৰচাইকেলেৰে টহল আৰু অস্ত্ৰ চম্ভালাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এই সাহসী মহিলাসকলে পহৰা দি থিয় দি থাকে, যাতে প্ৰতিগৰাকী কন্যাই ভয় নোহোৱাকৈ ওলাই আহিব পাৰে ।"
বীৰাংগনাৰ কৃতিত্ব বখানি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "বীৰাংগনাই আৰক্ষীৰ কৰ্তব্যৰ বাহিৰেও এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । তেওঁলোকে আমাৰ কন্যাসকলক দেখুৱাইছে যে শক্তিৰ কোনো লিংগ নাই আৰু এগৰাকী মহিলাই লালন-পালন কৰাৰ দৰেই সুৰক্ষাও দিব পাৰে । বীৰাংগনা কমাণ্ডো কৰ্তব্যত থাকিলেই তেওঁ প্ৰতিবাৰেই অন্যায়কাৰীলৈ দৃঢ় সতৰ্কবাণী আৰু ঘৰত ৰৈ থকা প্ৰতিগৰাকী মাতৃলৈ নীৰৱে আশ্বাস প্ৰেৰণ কৰে ।"
উল্লেখ্য যে দুৰ্গাপূজাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োগ কৰা হয় আৰক্ষী বাহিনী । এই অসম আৰক্ষীৰ অন্তৰ্গত বীৰাংগনাসকলেও পূজা মণ্ডপবোৰত সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ থাকে ।
এই কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "আগন্তুক দিনত লাখ লাখ ভক্তৰে আমাৰ পূজা মণ্ডপবোৰ ভৰি পৰিব । আমি পূজা উদযাপনৰ সময়ত চৌদিশে সতৰ্ক দৃষ্টি ৰখা ইউনিফৰ্ম পৰিহিত প্ৰতিগৰাকী নাৰীক প্ৰণাম জনাওঁ আহক । মা চন্দ্ৰঘণ্টাই তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হৃদয়ত তেওঁৰ ঘণ্টা বাজি যাওক । জয় মা চন্দ্ৰঘণ্টা ।"
দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ বিষয়ে কিছু কথা
উল্লেখ্য যে চন্দ্ৰ আৰু ঘণ্টা সন্ধি হৈ চন্দ্ৰঘণ্টা নামটো উৎপত্তি হৈছে । দেৱীৰ কপালত অৰ্ধচন্দ্ৰ থকাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ আকৃতি ঘণ্টাৰ দৰে হোৱা বাবে তেওঁ চন্দ্ৰঘণ্টা নামেৰে জনপ্ৰিয় । বিশ্বাস অনুসৰি, তেওঁৰ কপালৰ এই ঘণ্টাৰ ধ্বনিয়ে ভক্তসকলৰ জীৱনৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ঋণাত্মক শক্তি যেনে ভূত-প্ৰেত, ভয় আদি দূৰ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ বাহন হৈছে সিংহ বা বাঘ । ই হৈছে সাহসৰ প্ৰতীক । দেৱীৰ বৰণ সোণালী আৰু অতি উজ্জ্বল । দশভূজাৰ দহখন হাতত ত্ৰিশূল, গদা, তৰোৱাল, ধনু-কাঁড় আদি বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ থাকে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ পদ্ম আৰু কমণ্ডলুও ধাৰণ কৰে ।
সাহস আৰু সৌম্যৰ প্ৰতীক
দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টা হৈছে সাহস আৰু সৌম্যৰ প্ৰতীক । এই ৰূপত দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টা এফালে যেনেদৰে যুদ্ধৰ বাবে সদা প্ৰস্তুত এক সক্ৰিয় ৰূপত থাকে, তেনেদৰে ভক্তৰ বাবে তেওঁ হৈছে অতি শান্ত আৰু সৌম্য । তেওঁ ভক্তক সকলো প্ৰকাৰৰ নিৰ্ভয়তা প্ৰদান কৰে ।
যোগ সাধনা মতে, নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা সাধকৰ মন 'মণিপুৰ চক্ৰ'ত প্ৰৱেশ কৰে । সেয়ে এই তিথিত দেৱীক আৰাধনা কৰিলে ভক্ত বা সাধকে অলৌকিক শব্দ আৰু সুগন্ধি অনুভৱ কৰিব পাৰে বুলি লোকবিশ্বাস প্ৰচলিত ।
আনহাতে, দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ পূজা কৰিলে জীৱনৰ কষ্ট, দুখ আৰু শত্ৰুৰ ভয় নাশ হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা ভক্তই সাহস, নম্ৰতা আৰু গাম্ভীৰ্যতা লাভ কৰে । তেওঁক পূজাৰ ভোগ হিচাপে সাধাৰণতে গাখীৰ বা গাখীৰেৰে তৈয়াৰী মিঠাই বা ক্ষীৰ অৰ্পণ কৰা হয় ।
পূজাৰ মন্ত্ৰ
চন্দ্ৰঘণ্টা পূজাৰ সময়ত 'ওঁ দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টায়ৈ নমঃ' ১০৮ বাৰ জপ কৰিব লাগে । আনহাতে, প্ৰাৰ্থনাৰ মন্ত্ৰ হৈছে,
"প্ৰহ্লাদপদ্মিনী হ্লাদকাৰিনী চন্দ্ৰিকা চন্দ্ৰমণ্ডিতাম্।
সিংহবাহিনী ধৰ্মপালিনী চন্দ্ৰঘণ্টা প্ৰণমাম্যহম্॥"
একেদৰে দেৱীৰ স্বৰূপ স্মৰণ কৰি পূজাৰ আৰম্ভণিতে ধ্যান কৰা হয় । ধ্যানৰ মন্ত্ৰ হৈছে,
"পিণ্ডজ প্ৰৱৰাৰূঢ়া চণ্ডকোপাস্ত্ৰকৈৰ্যুতা।
প্ৰসাদং তনুতী মহ্যং চন্দ্ৰঘণ্টেতি ৱিশ্ৰুতা॥"
ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে "শ্ৰেষ্ঠ সিংহত আৰোহণ কৰা, ক্ৰোধাগ্নি আৰু অস্ত্ৰৰে সুশোভিত আৰু চন্দ্ৰঘণ্টা নামেৰে জগত বিখ্যাত দেৱীয়ে মোৰ ওপৰত কৃপাদৃষ্টি বৰ্ষণ কৰক ।"
পূজাৰ বিধি
নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয়দিনা প্ৰাতঃস্নান কৰি এই পূজা সম্পন্ন কৰিব লাগে । দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ পূজাত হালধীয়া বা সোণালী ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাটো অতি শুভ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । প্ৰথমে ঘট আৰু তাত বিৰাজমান দেৱ-দেৱীক পূজা কৰিব লাগে । তাৰ পিছত মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি বা ছবিৰ সন্মুখত মা চন্দ্ৰঘণ্টাক আৱাহন কৰিব লাগে ।
ইয়াৰ পিছত দেৱীক গংগাজল বা বিশুদ্ধ পানীৰে স্নান কৰাই পঞ্চামৃত অৰ্পণ কৰিব লাগে । আনহাতে, দেৱীৰ চৰণত হালধীয়া ফুল বিশেষকৈ পদুম বা সৰিয়হ ফুল, সেন্দূৰ, চন্দন আৰু ধূপ-চাকি অৰ্পণ কৰিব লাগে ।
দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ গাখীৰৰ সামগ্ৰী অতি প্ৰিয় বুলি গণ্য কৰা হয় বাবে প্ৰসাদ বা ভোগ হিচাপে গাখীৰ, ক্ষীৰ বা গাখীৰেৰে তৈয়াৰী মিঠাই অৰ্পণ কৰা হয় ।
পূজাৰ শেষত ঘিউৰ চাকি জ্বলাই দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ আৰতি কৰি জ্ঞাত-অজ্ঞাত ভুলৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে ।
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মহত্ত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে, নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় তিথিৰ পূজাই শুক্ৰ গ্ৰহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । সেয়ে যাৰ কুণ্ডলীত শুক্ৰ গ্ৰহৰ দোষ থাকে বা দুৰ্বল স্থিতিত থাকে তেওঁলোকে দেৱী চন্দ্ৰঘণ্টাৰ পূজা-আৰাধনা কৰিলে দাম্পত্য জীৱন সুখকৰ হোৱাৰ লগতে সমাজত মান-সন্মান বৃদ্ধি পায় ।