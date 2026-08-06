ETV Bharat / state

হাতীয়ে শস্য নষ্ট কৰিলেও পাব ধন ! ক্ষতিপূৰণৰ সিদ্ধান্তক নেচাৰ্ছ বেকনৰ আদৰণি

চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এই ক্ষতিপূৰণ আঁচনিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ লগতে হাতীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰৱণতাও হ্ৰাস কৰিব ।

MAN ELEPHANT CONFLICT
সৌম্যদ্বীপ দত্তৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা বন্য হস্তীৰ কেইখনমান ফটো (Soumyadeep Dutta)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অসম চৰকাৰৰ আন এক নতুন সিদ্ধান্ত ৷ কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে পৰিৱেশ সংস্থা নেচাৰ্ছ বেকনে ৷

চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা বনৰীয়া হাতীয়ে কোনো কৃষকৰ শস্য নষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব ৷ বিঘাই প্ৰতি ৮,০০০ হাজাৰ টকাকৈ এগৰাকী কৃষকে ক্ষতিপূৰণৰ ধন হিচাপে লাভ কৰিব ৷ সিদ্ধান্তটোক আদৰণি জনাই নেচাৰ্ছ বেকনে কয় যে এই পদক্ষেপে ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।

আনহাতে, নেচাৰ্ছ বেকনৰ সঞ্চালক সৌম্যদীপ দত্তই এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এই ক্ষতিপূৰণ আঁচনিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ লগতে হাতীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰৱণতাও হ্ৰাস কৰিব । সংস্থাটোৱে ৰাজ্যৰ বনমন্ত্ৰীক এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷’’ দত্তই লগতে কয় যে খেতিৰ অনিষ্ট হ’লেও হাতী নেখেদিব কাৰণ ইয়াৰ বিনিময়ত চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

MAN ELEPHANT CONFLICT
সৌম্যদ্বীপ দত্ত (Soumyadeep Dutta)

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘বহু বছৰ ধৰি নেচাৰ্ছ বেকনে এনে ক্ষতিপূৰণ ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাই আহিছে । সময়মতে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিলে কৃষকসকলে হাতী খেদিবলৈ বা আঘাত কৰিবলৈ আগবাঢ়িব নালাগে ৷ ফলত মানুহ-হাতীৰ সংঘাতো কমিব ।’’

উল্লেখ্য যে, ৩-৫ আগষ্টলৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন হাতী-মানুহৰ সংঘাত প্ৰৱণ গাঁৱত চলোৱা সজাগতা অভিযানৰ সময়ত নেচাৰ্ছ বেকনৰ দলে কৃষক, গাঁওবাসী, শিক্ষক আৰু স্থানীয় নেতৃত্বৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে । এই সময়ছোৱাত চৰকাৰৰ নতুন ক্ষতিপূৰণ আঁচনিৰ বিষয়েও বিস্তৃতভাৱে জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰা হয় ।

কিন্তু দত্তই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে বহু কৃষকে এতিয়াও এই চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ত অৱগত নহয় । সেয়েহে বন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক সজাগতা অভিযান চলোৱাৰ লগতে ক্ষতিপূৰণ লাভৰ প্ৰক্ৰিয়া সহজ, স্বচ্ছ আৰু দ্ৰুত কৰাৰ আহ্বান জনায় ।

একেদৰে তেওঁ প্ৰস্তাৱিত পঞ্চৰত্ন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু প্ৰস্তাৱিত আজাগৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক বন্যপ্ৰাণী(সুৰক্ষা) আইন, ১৯৭২-ৰ অধীনত অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰীভাৱে ঘোষণা কৰাৰ দাবী পুনৰ উত্থাপন কৰে । সৌম্যদ্বীপ দত্তই লগতে কয়, ‘‘গোৱালপাৰা হাতীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱাসস্থলী হোৱাৰ পিছতো জিলাখনত এতিয়াও এখনো বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নাই ।’’

দত্তই জিলাখনৰ উৰপদ বিলক হাতীৰ খাদ্য সংগ্ৰহ আৰু বিচৰণৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জলাভূমি বুলি উল্লেখ কৰি বনাঞ্চলৰ লগতে এনে জলাভূমিসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো হাতী সংৰক্ষণৰ বাবে অপৰিহাৰ্য বুলি মন্তব্য কৰে । চৰকাৰৰ ক্ষতিপূৰণ আঁচনিৰ বিষয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত অধিক জনসচেতনতা সৃষ্টি আৰু হাতীৰ আৱাসস্থলী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকসকলক সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত কৰাৰ কাম সংস্থাটোৱে আগলৈও অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: অসমত তিনি বছৰৰ বানে কাঢ়িলে ২৩১ জনৰ প্ৰাণ, কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি

TAGGED:

নেচাৰ্ছ বেকন
হস্তী মানুহৰ সংঘাত
কৃষকক ক্ষতিপূৰণ
ইটিভি ভাৰত অসম
MAN ELEPHANT CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.