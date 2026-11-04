অসমত আমুৰ ফেলকন পক্ষীৰ জাকৰ আশে-পাশে ড্ৰোন উৰণত নিষেধাজ্ঞাৰ আহ্বান আৰণ্যকৰ
অসমত বিশেষকৈ ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংছুত এক লাখতকৈও অধিক আমুৰ ফেলকনৰ বৃহৎ জাক দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
Published : November 4, 2026 at 10:10 PM IST
গুৱাহাটী : ঋতুকালীন পৰিভ্ৰমী পক্ষী আমুৰ ফেলকনৰ আশ্ৰয়স্থলীত আৰু ইয়াৰ চৌপাশে ড্ৰোন উৰণত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে অগ্ৰণী সংৰক্ষণ সংস্থা আৰণ্যকে । শেহতীয়াকৈ একাংশ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আৰু পৰ্যটকে সামাজিক মাধ্যমৰ বাবে ফটো আৰু ভিডিঅ’ সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যে আমুৰ ফেলকনৰ জাকৰ কাষত ড্ৰোন উওৰুৱা পৰিলক্ষিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
এনে কাৰ্যই পৰিভ্ৰমী পক্ষীবিধৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে । বিশেষকৈ ড্ৰোনৰ দ্ৰুতগতিত ঘূৰি থকা প্ৰপেলাৰবোৰত লাগিলে পক্ষীবোৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা আছে । অতি সক্ৰিয় আৰু অনুসন্ধিৎসু প্ৰকৃতিৰ পক্ষী আমুৰ ফেলকনে আনকি কেতিয়াবা নিজৰ তুলনাত বহু ডাঙৰ পক্ষীকে ধৰি অন্য পক্ষীলৈও চোঁচা মাৰি যোৱা দেখা যায় ।
কিন্তু এনে স্বভাৱে সমীপত উৰি থকা ড্ৰোনে সৃষ্টি কৰা বিপদৰ পৰা ইহঁতক ৰক্ষা নকৰে । ড্ৰোনৰ উৰণে পক্ষীৰ জাকক অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ব্যতিবস্ত কৰাৰো আশংকা আছে ।
আৰণ্যকৰ সাংগঠনিক সম্পাদক তথা বিশিষ্ট বন্যপ্ৰাণী ফটোগ্ৰাফাৰ উদয়ন বৰঠাকুৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, “কেৱল সামাজিক মাধ্যমৰ বাবে আকাশী দৃশ্য সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যে আমুৰ ফেলকনৰ জাকৰ সমীপত বিপজ্জনকভাৱে ড্ৰোন উৰুৱাই থকা দেখি আমি উদ্বিগ্ন হৈছোঁ । ড্ৰোনৰ দ্ৰুতগতিত ঘূৰি থকা প্ৰপেলাৰবোৰ পক্ষীবোৰৰ কাৰণে আচল ভাবুকি । বন্যপ্ৰাণীৰ জীৱনতকৈ কোনো ফটো, ভিডিঅ’ অথবা সামাজিক মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয়তাৰ মূল্য বেছি হ’ব নোৱাৰে । এই চমৎকাৰী পৰিভ্ৰমী পক্ষীবোৰক প্ৰত্যক্ষ কৰাটো আমাৰ সৌভাগ্য আৰু ইহঁতৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বও ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ৷ পক্ষীবোৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ।”
অসমলৈ কেতিয়া আহে আমুৰ ফেলকন ?
অসমলৈ এই পক্ষীৰ আগমন সন্দৰ্ভত উদয়ন বৰঠাকুৰে কয়, ‘‘আমুৰ ফেলকন চৰাইবোৰে প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰৰ মাজভাগৰ পৰা নিজৰ বাৰ্ষিক পৰিভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে অসমত উপস্থিত হয় । এই সময়ছোৱাত অসমে ইহঁতৰ শৰৎকালীন পৰিভ্ৰমণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিৰতি স্থল হিচাপে ভূমিকা পালন কৰে । সাধাৰণতে চৰাইবোৰে পৰৱৰ্তী গন্তব্যস্থানলৈ যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে অসমত প্ৰায় এমাহৰ পৰা দুমাহলৈকে অৱস্থান কৰে ।’’
অসমৰ কোন ঠাইত অৱস্থান কৰে আমুৰ ফেলকনে ?
অসমত বিশেষকৈ ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংছুত এক লাখতকৈও অধিক আমুৰ ফেলকনৰ বৃহৎ জাক দেখিবলৈ পোৱা যায় । ইয়াৰ উপৰি মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমতুল আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো চৰাইবোৰৰ সৰু সৰু অস্থায়ী সমাগম দেখা যায় । সাধাৰণতে অক্টোবৰৰ শেষৰ পৰা নৱেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগলৈকে প্ৰায় দুই-তিনি সপ্তাহৰ বাবে এই অঞ্চলসমূহত চৰাইবোৰে অৱস্থান কৰে ।
সেয়েহে আৰণ্যকে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনক আমুৰ ফেলকনৰ নিৰ্ধাৰিত আশ্ৰয়স্থলীৰ আশে-পাশে বিনোদনমূলক, বাণিজ্যিক আৰু অন্যান্য অপ্ৰয়োজনীয় ড্ৰোন উৰণ নিষিদ্ধ কৰি উপযুক্ত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । সংস্থাটোৱে লগতে পক্ষীৰ জাকৰ চৌপাশে ‘‘ন’ ড্ৰোন বাফাৰ জ’ন’’ ঘোষণা কৰা, বন বিভাগ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে নিষেধাজ্ঞাৰ যথাযথ ৰূপায়ণ তথা ড্ৰোন ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে জনসজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে ।
তদুপৰি, আমুৰ ফেলকনৰ জাক থকা অঞ্চলৰ আশে-পাশে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে স্থানীয় ৰাইজ, পৰ্যটক, ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সজাগতামূলক সামগ্ৰী প্ৰস্তুত আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে বিশেষ সজাগতা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈও আৰণ্যকে আহ্বান জনায় ।
অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক জিৰণি আৰু আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আমুৰ ফেলকনে
আমুৰ ফেলকন পক্ষীয়ে সিহঁতৰ পূব এছিয়াৰ প্ৰজননস্থলীৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শীতকালীন বিচৰণস্থলীলৈ অতি বিস্ময়কৰ দীৰ্ঘ দূৰত্ব পৰিভ্ৰমণ কৰে । এই বাৰ্ষিক যাত্ৰাৰ সময়ত পক্ষীবোৰে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কিছু অঞ্চল ইহঁতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জিৰণি আৰু আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে । সেয়েহে, ইহঁতৰ নিৰাপদ পৰিভ্ৰমণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ইহঁতৰ আশ্ৰয়স্থলবোৰক অপ্ৰয়োজনীয় বিঘিনিৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
লগতে পঢ়ক: শীত আহিছে, ছাইবেৰিয়া-দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা জাকে জাকে আমুৰ ফেলকনৰ আগমন অসমলৈ