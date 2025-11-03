এই ৰাজ্য়তেই আছে আন এক অৰণ্য় মানৱ: গঢ়ি তুলিছে বৃহৎ বনাঞ্চল

এই ৰাজ্য়তেই আছে আন এক অৰণ্য় মানৱ: গঢ়ি তুলিছে বৃহৎ বনাঞ্চল
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দেহ বৰাই ১৪ বিঘা ভূমিত কেনেকৈ গঢ়িছে অৰণ্য় । জানিবলৈ পঢ়ক...
Published : November 3, 2025 at 7:02 PM IST
যোৰহাট: তেওঁ কোনো ধনী ব্য়ক্তি নহয় । ধন নাথাকিলেও আছে প্ৰশান্ত সাগৰসম এটা মন । মানুহক তেওঁ ভাল পায় । প্ৰাণতকৈও বেছি ভাল পায় প্ৰকৃতিক । সেই বাবে কোনো লোকৰ সহায় নোহোৱাকৈয়ে এই লোকজনে নিজৰ ভূমিতেই গঢ়ি তুলিছে এখন বৃহৎ অৰণ্য় । কোনে ক'ত গঢ়িছে এই অৰণ্য়খন ?
ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে কমি আহিছে বনাঞ্চলৰ সংখ্যা । ফলত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে জীৱকুল । বৃদ্ধি পাইছে মানুহ আৰু বনৰীয়া জীৱ-জন্তু সংঘাত । এনেবোৰ পৰিস্থিতিৰ কথা অনুধাৱন কৰি আৰু পৃথিৱীখনক সেউজীয়া কৰাৰ সপোন লৈ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সৰুৰে পৰাই কাম কৰি আহিছিল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দেহ বৰাই । যোৰহাট নগৰৰ পৰা ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা গৰুমৰা মাজুলী গাঁৱত সৰু অৱস্থাৰ পৰাই দেহ বৰাই প্ৰকৃতিৰ লগত একাত্মক হৈ পৰে । নিজা ভূমিত ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ ৰুই গ'ল বিভিন্ন গছৰ লগতে ঔষধি আৰু ফলমূলৰ বৃক্ষ ।
যিমানেই তেওঁৰ বয়স বৃদ্ধি হৈ আহিল ইয়াৰ পৰিসৰো বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিলে । ফলত এইগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত ১৪ বিঘা ভূমিত গঢ়ি তুলিলে এখন বনাঞ্চল । বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ প্ৰকৃতিৰ লগত সহাৱস্থান কৰি আহিছে । তেওঁৰ অৰণ্যখনতেই আছে পখিলাৰ বাবে পখিলা উদ্যান । তদুপৰি শিক্ষাৰ্থী আৰু পক্ষীকুলৰ বাবে গঢ়িছে ফল-মূলৰ উদ্যোন ।
কি আছে এই অৰণ্য়খনত ?
দেহ বৰাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠা অৰণ্যখনত হৰিণা, শহাপহু, মেচেকা, শিয়াল, বিভিন্ন ধৰণৰ সৰীসৃপ, দেশী-বিদেশী পক্ষীকে আদি কৰি বিভিন্ন জীৱ-জন্তু পোৱা যায় । আনহাতে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে তেওঁ গঢ়ি তোলা বনাঞ্চলখনৰ কাষে কাষে আৰু বৃহৎ এলেকাত ভীমকল, কঁঠাল, আম আদি ৰোপণ কৰিছে । প্ৰকৃতিৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৰ্চগা কৰা দেহ বৰাৰ অৰণ্যখনক বিশ্বমানৰ অৰণ্যলৈ লৈ যোৱা ইচ্ছাৰে তেওঁক সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ মঞ্চ ।
যোৱা ২ নৱেম্বৰত যোৰহাট পৰিৱেশ মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত 'জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ক্ষেত্ৰ দেৱ অৰণ্য' মুকলি কৰা হয় । অৰণ্যখনক অনন্য মাত্ৰলৈ লৈ যোৱা আৰু ইয়াৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেহ বৰাক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ হকে কাম কৰিব যোৰহাট পৰিৱেশ মঞ্চই ।
দুখ কষ্টৰে গঢ়িছে অৰণ্যখন :
জৈৱ বৈচিত্ৰ ক্ষেত্ৰ দেৱ অৰণ্য মুকলি হোৱাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দেহ বৰাই কয়, "বহু দুখ কষ্টৰ মাজত অৰণ্যখন বনাইছো । প্ৰথম অৱস্থাত অৰণ্যখনত বহুত চৰাই চিৰিকটি দেখিছিলো; কিন্তু পিছত বহুখিনি মৰিল । মোৰ অনুভৱ হ'ল, নহয় এনেকুৱা হ'বলৈ আৰু দিব নোৱাৰি । সেইবোৰক সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব । সেই বাবে আগবাঢ়ি গ'লো, সিহঁতক জীয়াই ৰখাৰ বাবে মই বহুত কষ্ট ত্যাগ কৰো । গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব আৰু গছ নথকাৰ ফলত কি হৈছে সকলোৱে এতিয়া অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে । হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হৈছে আৰু মানুহ মৰিছে । জনসাধাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "মই গঢ়ি তোলা অৰণ্যখনে মোৰ নিজা ১৪ বিঘা ভূমি সামৰি লৈছে । বৰ্তমান এই অৰণ্যখনত মেচেকা, শহাপহু, শিয়াল,নেউল, হৰিণ, গুইৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰীসৃপ আৰু পক্ষী আছে ।" এই অৰণ্যখনতেই এখন পখিলা উদ্যান আৰু শিক্ষাৰ্থী, শিশু আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে ফল-মূলৰ উদ্যান গঢ়ি তোলা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "মই গঢ়ি তোলা দুয়োখন উদ্যানত বিভিন্ন ৰঙীন পখিলা আৰু ভাটৌৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰাই-চিৰিকটিৰ বাসস্থান হৈ পৰিছে ।"
হাতীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খাদ্যও আছে অৰণ্য়ত :
হাতীৰ প্ৰয়োজনীয় খাদ্যৰ বাবে এই বৃহৎ এলেকাটোত ভীমকল, আম আৰু কঁঠাল আদি ৰোপণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "মোৰ ইচ্ছা সমগ্ৰ এলেকাটো সেউজীয়া কৰি তোলা । মই জীয়াই থকালৈকে অসমখন সেউজীয়া কৰি ৰখাটো মোৰ কল্পনা । যদি এইক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে মোক আগবঢ়াই লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰিব পাৰিম । মোক অৰণ্যখনৰ কথা ক'লেই টোপনি নাহে, অৰণ্যখনৰ মাজতেই মোৰ দিন অতিবাহিত হৈছে ।"
অৰণ্য় সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী :
অৰণ্য় সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী সম্পৰ্কে ব্য়াখ্য়া কৰি তেওঁ কয়, "এজন ব্যক্তি ঘৰত সৰু অৱস্থাত এটা শিলিখা পাৰি খাইছিলো । তেতিয়া মোক বহুত গালি দিছিল । তেতিয়াই সংকল্প লৈছিলো কিবা এটা কৰি দেখুৱাম । এইদৰে এখন বিশাল অৰণ্য গঢ় লৈ উঠিল ।"
এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট পৰিৱেশ মঞ্চৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়,"দেহ বৰাই গঢ় দিয়া অৰণ্যখন ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত আমি কিমান সফল হওঁ সেয়া নাজানো, আমি চেষ্টাহে কৰিছো । এই অৰণ্যখনক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু এখন বিশ্বমানৰ অৰণ্য গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰিম । এই অৰণ্যখনে সমাজখনক বিভিন্ন দিশত সহায় কৰিব আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব ।"