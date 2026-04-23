ন-ৰূপেৰে প্ৰাণ পাই উঠিব হীৰুদাৰ ওপজা গৃহ
নতুন ৰূপেৰে সজাই তোলা হ'ব সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ ওপজা গৃহটি । ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশত থকা অনুৰাগীসকলৰ বাবে হৈ পৰিব ভ্ৰমণৰ এক গন্তব্যস্থান ।
Published : April 23, 2026 at 10:04 PM IST
যোৰহাট: শব্দৰ সাধনাৰে শত সহস্ৰ কাব্যপ্ৰেমীৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ওচৰতে থকা ওপজা গৃহটিয়ে পাব এক সুকীয়া পৰিচয় । পুনৰ নতুন ৰূপত প্ৰাণ পাই উঠিব হীৰুদাৰ ওপজা গৃহটিয়ে ।
যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ নিচেই কাষতে থকা হীৰুদাই জন্মগ্ৰহণ কৰা পুৰণি গৃহটি বৰ্তমান জহি-খহি গৈছে । সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ তৎপৰতাত উক্ত ঘৰটোৰ লেখীয়া এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু হীৰুদাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই উক্ত গৃহটি সংৰক্ষণ কৰা হ'ব, য'ত নৱপ্ৰজন্ম তথা তেওঁ গুণমুগ্ধই হীৰুদাৰ সেইসময়ৰ স্মৃতি আৰু গুঞ্জৰিত হৈ থকা কবিতাৰ কলিসমূহ বিচাৰি পাব ।
হীৰুদাৰ ওপজা দিনটোতেই উক্ত ঘৰটো প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিব । লগতে ন-ৰূপত জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিব সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰুদাৰ ওপজা গৃহটি । জুলাই মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । লগে লগে হীৰুদাৰ বাসগৃহটি হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশত থকা তেখেতৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে ভ্ৰমণৰ এক গন্তব্যস্থান আৰু সৃষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ।
এই সম্পৰ্কত ৰাজ্যৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ ইতিহাসবিদ তথা হীৰুদা অনুৰাগী ড৹ সৌমিত্ৰ পূজাৰীয়ে কয়, "এইটো এটা ভাল কাম হৈছে । অসম চৰকাৰে যোৰহাট কাৰাগাৰ লগতে স্বাধীনতাৰ স্মৃতি বিজড়িত স্বৰাজ উদ্যান নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়তে ইয়াৰ লগতে থকা যোৰহাট জেইলৰে আচলতে এটা কোৱাৰ্টাৰ, যিটোত পূৰ্বতে সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ পিতৃ তীৰ্থনাথ ভট্টাচাৰ্য যোৰহাট জে'লৰ জেইলাৰ থকা সময়ত আছিল । সেই গৃহটিতে তথা কোৱাৰ্টাৰতে সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম হৈছিল । তেখেতৰ ওপজা গৃহটি অসম চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ লৈছে । কবিগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যোৰহাটত এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । কাৰণ যোৰহাটৰ লগত তেখেতৰ এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছিল তেখেতৰ জীৱিত কালতেই তেওঁ অনুৰাগী সকলে অতি উলহ মালহে ৰাজহুৱা ভাৱে তেওঁ জন্ম দিন পালন কৰিছিল । তেখেতৰ যিটো ওপজা দিন, অৰ্থাৎ ১৯৩২ চনৰ ২৮ জুলাইত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই ২৮ জুলাইৰ দিনটোতে যোৰহাটত হীৰুদাৰ দিন হিচাপে পালন কৰা হয় । প্ৰত্যেক বছৰে জ্যোতি চিনে ক্লাব,হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য স্মৃতিৰক্ষা সমিতি আদিয়ে এইটো কৰি আহিছে ।"
হীৰুদাৰ অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কবিজনাই অসমীয়া কবিতাক যিটো মাত্ৰা দিলে, সেয়া সকলোৰে জ্ঞাত । তেখেতে কেৱল সাহিত্য অকাডেমীয়ে নহয়, ছোভিয়েট দেশ নেহৰু বঁটা,ভাষা পৰিষদ বঁটা পাইছিল । জেইলখনৰ পৰা স্বৰাজ উদ্যান নিৰ্মাণ হৈছে । এই প্ৰকল্পটোৰ লগত সাঙুৰি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ স্মৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেখেতৰ ওপজা গৃহটি সংৰক্ষণ কৰা কামটো খুব ভাল হৈছে । আশা কৰিম তেখেতৰ যিখিনি চিত্ৰ, তেখেতৰ বিভিন্ন কবিতাৰাজি আদি গোটেই কথাখিনি তাত যদি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে, তেতিয়া ৰাজ্যৰ লগতে দেশ-বিদেশত থকা তেখেতৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এই স্থান হৈ পৰিব ভ্ৰমণৰ এক স্থান ।"