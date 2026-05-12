সদায় তলৰ শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ লোকে শাস্তি পোৱা দেখা যায়, ৰৌ-বৰালি থাকি যায়: উৎপল শৰ্মা

নীট ২০২৬ পৰীক্ষা বাতিলক লৈ দেশজুৰি ক্ষোভ, অনিশ্চয়তাত লক্ষাধিক শিক্ষাৰ্থী । আছুৰ সভাপতিৰ দাবী- দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব ।

Nationwide anger over the cancellation of NEET 2026 exam
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 8:39 PM IST

তেজপুৰ: বহু সপোন, অসংখ্য ত্যাগ আৰু দিন-ৰাতিৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত চিকিৎসক হোৱাৰ লক্ষ্য লৈ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ২০২৬ চনৰ নীট পৰীক্ষাত । কিন্তু পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই উত্থাপিত হোৱা বিস্তৃত অনিয়ম, প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগে সমগ্ৰ দেশ কঁপাই তুলিছে ।

অভিযোগৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি ইতিমধ্যে নীট-২০২৬ পৰীক্ষা বাতিল ঘোষণা কৰা হৈছে । এই সিদ্ধান্তই যদিও পৰীক্ষাৰ স্বচ্ছতা ৰক্ষাৰ দিশত এক কঠোৰ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে, আনহাতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নিৰ্দোষ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত । বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি অধ্যৱসায়, মানসিক চাপ আৰু আৰ্থিক কষ্টৰ মাজেৰে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিছিল । এতিয়া পুনৰ নতুনকৈ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হোৱাৰ খবৰে হতাশা আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

কিছুসংখ্যক অভিভাৱকৰ মতে,"কিছুমান অসাধু চক্ৰৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে লাখ লাখ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰময় হৈ পৰিছে । শিক্ষা ব্যৱস্থাত যদি স্বচ্ছতা নাথাকে, তেন্তে শিক্ষাৰ্থীয়ে বিশ্বাস ৰাখিব ক’ত ?" এনেধৰণৰ ভিন্ন প্ৰশ্নই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । সামাজিক মাধ্যমতো #SaveStudentsFuture আৰু #NEET2026Cancel ধৰণৰ হেজটেগে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

ইফালে বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে দাবী জনাইছে যে, দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ লগতে ভবিষ্যতে এনে অনিয়ম ৰোধৰ বাবে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অধিক শক্তিশালী আৰু স্বচ্ছ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা উচিত । “দুৰ্নীতিয়ে কেৱল টকা লয় এয়াই নহয়, ই শিক্ষাৰ্থীৰ সপোন, মানসিক শান্তি আৰু জীৱনৰ মূল্যবান সময় কাঢ়ি নিয়ে ।”—এনে মন্তব্যই এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ই টিভি ভাৰতক জনায়, "নীটৰ দৰে এটা সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দিনে নিশাই পৰিশ্ৰম কৰে আৰু নীট পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সফল হৈ জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ সপোন দেখে । গতিকে ইমান স্পৰ্শকাতৰ সংবেদনশীল পৰীক্ষা এটা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা বা চলাব নোৱৰাটো দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা অক্ষমণীয় অপৰাধ ।"

সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয় । দেশত একাধিকবাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বা চাকৰিৰ বাবে হোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে । কিন্তু আজি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ যি সন্দেহ আৰু আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে, সেয়াই আমাৰ সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছে ।"

শৰ্মাই পুনৰ কয়,"এয়া প্ৰথমবাৰ নহয় যে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । পৰীক্ষাৰ স্বচ্ছতা আৰু তদন্তৰ দাবী বহুদিন ধৰি চলি আহিছে । কিন্তু আজিলৈকে কেতিয়াও কোনো দায়িত্বশীল বিষয়ববীয়া বা মন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ জবাবদিহিতা স্বীকাৰ কৰা দেখা নগ’ল । শিক্ষা মন্ত্ৰালয় তথা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই এই ব্যৰ্থতাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"সমগ্ৰ ভাৰতৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ন্যায় পাব লাগিব । কিন্তু চৰকাৰে এতিয়াও বিষয়টোক গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা যেন দেখা নাযায় । ইয়াৰ কাৰণে দোষী কোন তেওঁক শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা হ’ব লাগে । সদায় সাধাৰণ তলৰ শ্ৰেণীৰ লোকে শাস্তি পোৱা দেখা যায়, ৰৌ-বৰালী থাকি যায় । দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে । এই ঘটনাই সাধাৰণ মানুহৰ মনত গভীৰ হতাশা আৰু অবিশ্বাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"

উত্তৰ অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নিপু বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত কয়,"আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যৎ—এই কথাষাৰ যেন ৰাজনৈতিক বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ এক অস্ত্ৰ মাথোন । প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাত ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নীট পৰীক্ষাক ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা নিৰূপক সংস্থাই বাতিল কৰিছে । দেশৰ ২৩ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত অসমৰ ৪৩,১৮৭ গৰাকীও এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । বৰ্তমান চিবিআইৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যদিও যুৱ প্ৰজন্মৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন, কিমান আৰু পৰীক্ষাৰ নামত শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলা হ’ব, যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰোৱা হ’ব ?"

তেওঁ পুনৰ কয়,"এই তেইছ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পুহি দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি এটাৰো অধিক বছৰ অধ্যয়নত ব্ৰতী আছিল । তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক-মানসিক চাপৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা শিক্ষা বৰ্ষৰো অপচয় নোহোৱাকৈ অতি সোনকালে একে পৰীক্ষা গৃহত, আগৰ পৰীক্ষা মাচুলত পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে অনাগত দিনত হ’বলগীয়া অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহ যাতে কোনোধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি নোহোৱাকৈ অনুষ্ঠিত কৰে তাৰ বাবে কাঢ়া দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালোঁ ।"

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাধুৰ্য বৰাই জনায়,"বাৰে বাৰে নীট পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা অনিয়ম আৰু অব্যৱস্থাপনাই আজি শিক্ষাৰ্থীসমাজক গভীৰ হতাশাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে । ২০২৬ চনৰ নীট পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা অনিয়ম আৰু প্রশ্নফাদিলৰ বিতৰ্কই পুনৰ এবাৰ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতা উন্মোচন কৰিলে ।"

বৰাই কয়,"লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ সপোনৰ বাবে বছৰ বছৰজুৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে, কিন্তু প্ৰতিবাৰেই অব্যৱস্থাপনাৰ বলি হৈ বহুজনৰ এটা মূল্যৱান বছৰ নষ্ট হয় । প্ৰতিবাৰেই কোনো কোনো ভুল ব্যৱস্থা, প্রশ্নফাদিল বা অব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ সৈতে খেলা কৰা দেখা গৈছে ।"

মাধুৰ্য বৰাই পুনৰ কয়,"আটাইতকৈ ডাঙৰ প্রশ্নটো হ’ল বাৰে বাৰে এনে ঘটনা ঘটাৰ পিছতো চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কিয় স্থায়ী আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ? শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক চাপ, সময় আৰু পৰিশ্ৰমৰ মূল্য কেতিয়া সঠিকভাৱে বুজা হ’ব ? বৰ্তমান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সপোন আৰু পৰিশ্ৰমৰ মূল্য ৰক্ষা কৰিবলৈ স্বচ্ছ, নিৰাপদ আৰু বিশ্বাসযোগ্য পৰীক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাটো আজিৰ সময়ৰ দাবী ।"

আনহাতে তেজপুৰ উত্তৰ অসমৰ নালন্দা খ্যাত ঐতিহাসিক দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হিমাংশু শৰ্মাই কয়,"যোৱা ৩ মে’ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰা নীট পৰীক্ষাই সমগ্ৰ দেশৰ শিক্ষাৰ্থীক ভয়ংকৰ ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছে । প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ওচৰত দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ক লজ্জিত কৰিছে । নীট পৰীক্ষাৰ দৰে এক কঠিন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত কাৰ হেমাহিৰ বাবে এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হ’ল কোনেও ধৰিব নোৱাৰিলে ।"

তেওঁ কয়,"সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগত জড়িত মুঠ ১৫ জন ব্যক্তিক প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তাৰোপৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগত জড়িত মূল ব্যক্তিজনক জয়পুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে চিবিআইক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।"

ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়,"কিন্তু মূল কথাটো হ’ল, নীট পৰীক্ষাৰ দৰে এক ছাত্ৰ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাটিত কেনেকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ’বলৈ পালে ? এখন কঠোৰ আৰু দায়িত্বশীল চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন ব্যৱস্থা থকাত কাৰ হেমাহিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ’বলৈ পালে ?"

শেষত তেওঁ কয়,"নীট পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত চাৰিবছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰী অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও আন এক প্ৰত্যাহ্বান থিয় দিছে । সেয়া হ’ল কলেজসমূহে চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম কৰাব নে তিনি বছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰমতে সামৰণি মাৰিব । তাৰ বিষয়েও আজিলৈকে এখন স্বচ্ছ জাননী শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ নাপালে । ই আন এক কঠিন বিষয় হিচাপে থিয় দিছে । যদি এনেকৈয়ে শিক্ষা বিভাগটি আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভাবিছে, সেয়া কিন্তু ভুল ভাবিছে ।"

