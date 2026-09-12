ETV Bharat / state

ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ভূমিকা আছে : ৰাজ্যপাল

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সজাগতা কাৰ্যসূচী আৰু এনচিচিৰ প্ৰাক্তন কেডেট সন্মিলনত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ অংশগ্ৰহণ ।

NCC Alumni Meet
ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ভূমিকা আছে : ৰাজ্যপাল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত তেজপুৰ গ্ৰুপ এনচিচিয়ে শনিবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেবিআৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 'ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সজাগতা কাৰ্যসূচী আৰু এনচিচি প্ৰাক্তন কেডেট সন্মিলন'ৰ আয়োজন কৰে । অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই মুখ্য অতিথি হিচাপে অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে । 'ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা প্ৰোৎসাহন যোজনা'ৰ অধীনত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।

অসমৰ মুঠ ৩৫ খন জিলাৰ এনচিচি কেডেটৰ লগতে বৃহত্তৰ ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিভিন্ন দিশ, বিশেষকৈ বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ ভাবুকিৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাই এই কাৰ্যসূচীৰ মূল লক্ষ্য । ৫ টা এনচিচি গ্ৰুপ হেডকোৱাৰ্টাৰ, ২৭ টা এনচিচি ইউনিট আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগিতাৰে এক সুসংগঠিত নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

NCC Alumni Meet
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সজাগতা কাৰ্যসূচী আৰু এনচিচি প্ৰাক্তন কেডেট সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা কেৱল সীমান্তত দেশৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত সেনা জোৱানসকলৰ দায়িত্ব নহয়; প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰেই এই ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । তেওঁ এনচিচিয়ে যুৱ সমাজৰ মাজত শৃংখলা, দেশপ্ৰেম আৰু দায়িত্ববোধ গঢ়ি তোলাত আগবঢ়োৱা ভূমিকাৰ শলাগ লয় ।

শেহতীয়া বানৰ সময়ত অসমত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত এনচিচি কেডেট আৰু কৰ্মীসকলে আগবঢ়োৱা অৱদানৰো ৰাজ্যপালে প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয় যে বৰ্তমান এনচিচিৰ ভূমিকা কেৱল ইউনিফৰ্ম পৰিহিত সেৱাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ।

চাইবাৰ সুৰক্ষা, তথ্য সুৰক্ষা, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এনচিচিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ইয়াৰ জৰিয়তে যুৱ সমাজৰ মাজত দেশৰ প্ৰতি অধিক দায়িত্ববোধ গঢ়ি উঠিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে নাৰী শক্তি, ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি আৰু একত্ৰিত যুৱ ভাৰত গঢ়াৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

NCC Alumni Meet
এনচিচি প্ৰাক্তন কেডেট সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীত অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰ' ভাইচ চেঞ্চেলৰ অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কে আৰ দাসে ৰাজ্যপালগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনায় । অনুষ্ঠানত এনচিচিৰ প্ৰাক্তন কেডেট হিচাপে উপস্থিত থকা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক মানবেন্দ্ৰ দত্ত চৌধুৰীয়ে দায়িত্বশীল নাগৰিক গঢ়াত এনচিচিৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে ।

তেওঁ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে এবছৰৰ বাবে এনচিচি বাধ্যতামূলক পাঠ্যক্ৰম হিচাপে প্ৰৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰে । তেওঁৰ মতে ইয়াৰ জৰিয়তে অধিক সংখ্যক যুৱকে এনচিচিৰ শৃংখলা, নেতৃত্ব, সেৱা আৰু দেশপ্ৰেমৰ মূল্যবোধ লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব ।

আনহাতে যুৱ সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি গজৰাজ ক'ৰৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নীৰজ শুক্লাই যুৱ সমাজক দেশৰ মূল ভেটি হিচাপে অভিহিত কৰে । 'মনটোৱেই আমাৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ' বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ 'শস্ত্ৰ' আৰু 'শাস্ত্ৰ'-দুয়োটাৰে গুৰুত্বৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে । তেওঁ তিনিটা বিষয় ধাৰণা, স্বাধীনতা আৰু উদ্ভাৱনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন এনচিচি কেডেট, এছ'চিয়েট এনচিচি অফিচাৰ আৰু কেয়াৰ টেকাৰ বিষয়াসকলক তেওঁলোকৰ অৱদান আৰু কৃতিত্বৰ স্বীকৃতি হিচাপে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । এনচিচি কেডেটসকলে অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা, শৃংখলা আৰু দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে । অনুষ্ঠানৰ মাজতে ৰাজ্যপালে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰদৰ্শন কৰা সামৰিক প্ৰযুক্তি আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনীও পৰিদৰ্শন কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

প্ৰাক্তন পিএৰ ঘৰত ওলাল লাখে লাখে টকা-সোণ-দামী ঘড়ী : হতভম্ব প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱটে এৰিলে কংগ্ৰেছৰ সকলো পদ

TAGGED:

ASSAM GOVERNOR
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়
এনচিচি
ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা প্ৰোৎসাহন যোজনা
NCC ALUMNI MEET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.