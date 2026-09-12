ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ভূমিকা আছে : ৰাজ্যপাল

ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ভূমিকা আছে : ৰাজ্যপাল
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সজাগতা কাৰ্যসূচী আৰু এনচিচিৰ প্ৰাক্তন কেডেট সন্মিলনত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ অংশগ্ৰহণ ।
Published : September 12, 2026 at 8:18 PM IST
তেজপুৰ : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত তেজপুৰ গ্ৰুপ এনচিচিয়ে শনিবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেবিআৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 'ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সজাগতা কাৰ্যসূচী আৰু এনচিচি প্ৰাক্তন কেডেট সন্মিলন'ৰ আয়োজন কৰে । অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই মুখ্য অতিথি হিচাপে অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰে । 'ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা প্ৰোৎসাহন যোজনা'ৰ অধীনত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।
অসমৰ মুঠ ৩৫ খন জিলাৰ এনচিচি কেডেটৰ লগতে বৃহত্তৰ ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বিভিন্ন দিশ, বিশেষকৈ বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ ভাবুকিৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাই এই কাৰ্যসূচীৰ মূল লক্ষ্য । ৫ টা এনচিচি গ্ৰুপ হেডকোৱাৰ্টাৰ, ২৭ টা এনচিচি ইউনিট আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগিতাৰে এক সুসংগঠিত নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা কেৱল সীমান্তত দেশৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত সেনা জোৱানসকলৰ দায়িত্ব নহয়; প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰেই এই ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । তেওঁ এনচিচিয়ে যুৱ সমাজৰ মাজত শৃংখলা, দেশপ্ৰেম আৰু দায়িত্ববোধ গঢ়ি তোলাত আগবঢ়োৱা ভূমিকাৰ শলাগ লয় ।
শেহতীয়া বানৰ সময়ত অসমত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত এনচিচি কেডেট আৰু কৰ্মীসকলে আগবঢ়োৱা অৱদানৰো ৰাজ্যপালে প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয় যে বৰ্তমান এনচিচিৰ ভূমিকা কেৱল ইউনিফৰ্ম পৰিহিত সেৱাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ।
চাইবাৰ সুৰক্ষা, তথ্য সুৰক্ষা, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এনচিচিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ইয়াৰ জৰিয়তে যুৱ সমাজৰ মাজত দেশৰ প্ৰতি অধিক দায়িত্ববোধ গঢ়ি উঠিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে নাৰী শক্তি, ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি আৰু একত্ৰিত যুৱ ভাৰত গঢ়াৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
অনুষ্ঠানত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰ' ভাইচ চেঞ্চেলৰ অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কে আৰ দাসে ৰাজ্যপালগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনায় । অনুষ্ঠানত এনচিচিৰ প্ৰাক্তন কেডেট হিচাপে উপস্থিত থকা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক মানবেন্দ্ৰ দত্ত চৌধুৰীয়ে দায়িত্বশীল নাগৰিক গঢ়াত এনচিচিৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে ।
তেওঁ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে এবছৰৰ বাবে এনচিচি বাধ্যতামূলক পাঠ্যক্ৰম হিচাপে প্ৰৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰে । তেওঁৰ মতে ইয়াৰ জৰিয়তে অধিক সংখ্যক যুৱকে এনচিচিৰ শৃংখলা, নেতৃত্ব, সেৱা আৰু দেশপ্ৰেমৰ মূল্যবোধ লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব ।
আনহাতে যুৱ সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰি গজৰাজ ক'ৰৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নীৰজ শুক্লাই যুৱ সমাজক দেশৰ মূল ভেটি হিচাপে অভিহিত কৰে । 'মনটোৱেই আমাৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ' বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ 'শস্ত্ৰ' আৰু 'শাস্ত্ৰ'-দুয়োটাৰে গুৰুত্বৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে । তেওঁ তিনিটা বিষয় ধাৰণা, স্বাধীনতা আৰু উদ্ভাৱনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন এনচিচি কেডেট, এছ'চিয়েট এনচিচি অফিচাৰ আৰু কেয়াৰ টেকাৰ বিষয়াসকলক তেওঁলোকৰ অৱদান আৰু কৃতিত্বৰ স্বীকৃতি হিচাপে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । এনচিচি কেডেটসকলে অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা, শৃংখলা আৰু দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে । অনুষ্ঠানৰ মাজতে ৰাজ্যপালে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰদৰ্শন কৰা সামৰিক প্ৰযুক্তি আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনীও পৰিদৰ্শন কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰাক্তন পিএৰ ঘৰত ওলাল লাখে লাখে টকা-সোণ-দামী ঘড়ী : হতভম্ব প্ৰাক্তন মুখ্য়মন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱটে এৰিলে কংগ্ৰেছৰ সকলো পদ