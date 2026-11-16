কলিয়াবৰ আৰু ওদালগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন, সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত আলোচনা

কলিয়াবৰ আৰু ওদালগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন, সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত আলোচনা
কলিয়াবৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত হাতে লিখা আলোচনী 'চিঞাহী'ৰ দ্বিতীয়টো সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় ।
Published : November 16, 2026 at 8:14 PM IST
কলিয়াবৰ: সোমবাৰে সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস ৷ অসমৰো বিভিন্ন স্থানৰ লগতে কলিয়াবৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ সকলো সংবাদকৰ্মীয়ে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই বিশেষ অনুষ্ঠানতে কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ এক অনন্য তথা হাতে লিখা আলোচনী 'চিঞাহী'ৰ দ্বিতীয়টো সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় । এইবাৰৰ সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাসেৱী, নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি নবীন বৰঠাকুৰে ।
কলিয়াবৰৰ সমজিলা আয়ুক্ত তেজস অগ্নিহোত্ৰীয়ে এই হাতে লিখা আলোচনীখনৰ বিষয়বস্তু আৰু ইয়াৰ সুন্দৰ উপস্থাপন শৈলীৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । এই সন্দৰ্ভত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে 'চিঞাহী' অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় আৰু সুন্দৰকৈ সজোৱা এখন হাতে লিখা আলোচনী, য’ত সমাজ আৰু সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে । এই তথ্যসমূহ আমাৰ সকলোৱে জনাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
কলিয়াবৰৰ সচেতন ৰাইজলৈ বিশেষ আহ্বান জনাই তেওঁ কয় যে, সকলোৱে এই আলোচনীখন পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ৷ যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহত নিজৰ জ্ঞান আৰু তথ্য সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে ।
কলিয়াবৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত কাৰ্যসূচীত ‘সাংবাদিকতা : জনতুষ্টিবাদী নে দায়িত্বশীল’ শীৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ অধ্যাপক ড৹ অভিজিৎ বৰুৱাই । বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয় যে প্ৰত্যাহ্বান থাকিলেও আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ ৷ সাংবাদিকে বহুতো কথা শুনিবলগীয়া হয় ৷ কিন্তু সকলোৱে সমস্যা সমাধানৰ বাবে সাংবাদিকসকললৈকে বাট চাই থাকে ৷
ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত সমজিলা আয়ুক্ত তেজস অগ্নিহোত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰেছৰ ভূমিকা এতিয়া বহুত বেছি ৷ এতিয়া ডিজিটেল মিডিয়াৰ যুগ ৷ কিন্তু তাৰ মাজত সত্য খবৰৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে ৷ ভিউজ বিচাৰি বহুতেই হালধীয়া সাংবাদিকতা কৰা দেখা গৈছে ৷ এটা বাতৰিৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা নকৰাকৈ কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নালাগে ৷
সভাত 'চিঞাহী' আলোচনীৰ উন্মোচক নবীন বৰঠাকুৰে কলিয়াবৰৰ সংবাদজগতৰ ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰে । অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সভাস্থলীত উপস্থিত হৈ কলিয়াবৰৰ সংবাদকৰ্মীসকলক শুভেচ্ছা জনায় ।
উল্লেখযোগ্য যে, সংবাদ মাধ্যমৰ বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বাধীনতা আৰু নিৰপেক্ষ স্থিতি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে ১৬ নৱেম্বৰৰ দিনটো 'ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস' হিচাপে পালন কৰা হয় । ১৯৫৪ চনত প্ৰথম প্ৰেছ আয়োগে দেশত সাংবাদিকতাৰ নৈতিকতা ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এক বিধিগত সংস্থা গঠনৰ পৰামৰ্শ দিছিল । ইয়াৰ ভিত্তিতেই ১৯৬৬ চনত ‘ভাৰতীয় প্ৰেছ পৰিষদ’ (Press Council of India) গঠন কৰা হয় আৰু ১৯৬৬ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰৰ পৰা এই পৰিষদে আনুষ্ঠানিকভাৱে কাম-কাজ আৰম্ভ কৰে । এই ঐতিহাসিক দিনটোৰ স্মৃতিতেই তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে ।
ওদালগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন
বিটিচিৰ তথ্য আৰু জনোসংযোগ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু বড়োলেণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট এছ’চিয়েচনৰ সহযোগত ওদালগুৰি জিলা প্ৰেছ ক্লাৱৰ আতিথ্যত ভৈৰৱকুণ্ডৰ ধনশ্ৰী ৰিজ’ৰ্টত উৎযাপন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক পাৰ্থদেৱ গোস্বামী, বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা অপূৰ্ব অধিকাৰী, ওদালগুৰিৰ জিলা আয়ুক্ত পুলক পাটগিৰি, বিটিচিৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ সচিব মানস দাস, তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া অনসুমৈ মহিলাৰী, বিটিচিৰ তথ্য আৰু জনসংযোগৰ চিএছডি গগণ চন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, ওদালগুৰিৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া ৰাজশ্ৰী বৰদলৈ ৷
লগতে পঢ়ক: হেডলাইনৰ আঁৰৰ জীৱন: কম দৰমহা, চাকৰিৰ নিৰাপত্তাহীনতা তথা সামাজিক সুৰক্ষাৰ অভাৱৰ মাজত অসমৰ সাংবাদিকৰ ভৱিষ্যৎ!