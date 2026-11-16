গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক শক্তিশালী কৰাৰ সংকল্পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন

গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক শক্তিশালী কৰাৰ সংকল্পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন
১৯৬৬ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত গঠন হৈছিল 'প্ৰেছ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া' । এই দিনটোৰ স্মৃতিতে ১৯৯৭ চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে ।
Published : November 16, 2026 at 1:00 PM IST
গুৱাহাটী : সংবাদ মাধ্যমক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে অভিহিত কৰা হয় । আৰু এই সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা, নিৰপেক্ষতা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাক স্মৰণ কৰি ১৬ নৱেম্বৰৰ দিনটো 'ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । এই উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ।
১৯৬৬ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰৰ দিনটোতে ভাৰতত সংবাদ মাধ্যমৰ উচ্চ গুণমান বৰ্তাই ৰখা আৰু স্বাধীনতা সুৰক্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এক নৈতিক প্ৰহৰী হিচাপে 'প্ৰেছ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া' (Press Council of India, PCI)" গঠন কৰা হৈছিল । এই ঐতিহাসিক দিনটোৰ স্মৃতিতে ১৯৯৭ চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে ।
চলিত বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে, "সাংবাদিকতা: জনমুখী নে দায়িত্বশাল" (Journalism: Populist or Responsible) । বৰ্তমানৰ দ্ৰুত ডিজিটেল যুগ আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰসাৰৰ সময়ত জনপ্ৰিয়তাৰ পিছে পিছে দৌৰাতকৈ সত্যনিষ্ঠ, নিৰপেক্ষ আৰু তথ্যভিত্তিক বাতৰি পৰিবেশনৰ ওপৰত এই বিষয়বস্তুৱে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ দিছপুৰস্থিত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সন্মিলন আৰু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ৰাজ্যিক ভিত্তিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা সদৰ, প্ৰেছ ক্লাব আৰু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
জনসংযোগ বিভাগে আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ জলসম্পদ আৰু ন্যায়িক বিভাগৰ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই । আনহাতে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক অংকুৰণ দত্ত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ সাংবাদিকসকলৰ লগতে সংবাদ সেৱাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । এখন সমৃদ্ধিশালী ভাৰত নিৰ্মাণৰ যাত্ৰাত সংবাদ মাধ্যমে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন কৰি যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ লগতে তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়, অসমৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদ্যাপনৰ কাৰ্যসূচীৰ সৰ্বাংগীণ সফলতা কামনা কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠানটোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্বশীল ভূমিকা আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি ইয়াৰ দায়বদ্ধতাৰ বিষয়ে অধিক চৰ্চাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দেশৰ অগ্ৰগামী যাত্ৰাৰ সম্পৰ্কে জনসাধাৰণক অৱগত কৰা আৰু তেওঁলোকক এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সক্ৰিয় অংশীদাৰ কৰি তোলাত সংবাদ মাধ্যমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছে । মই আশা কৰিছোঁ, সমৃদ্ধিশালী ভাৰত নিৰ্মাণৰ অভিযান ত্বৰান্বিত কৰাত সংবাদ মাধ্যমে আহিবলগীয়া দিনবোৰত দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সাংবাদিকসকলৰ লগতে সংবাদ সেৱাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ।"