হেডলাইনৰ আঁৰৰ জীৱন: কম দৰমহা, চাকৰিৰ নিৰাপত্তাহীনতা তথা সামাজিক সুৰক্ষাৰ অভাৱৰ মাজত অসমৰ সাংবাদিকৰ ভৱিষ্যৎ!
অসমৰ সাংবাদিকৰ দৰমহা, চাকৰিৰ নিৰাপত্তা আৰু সামাজিক সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন দীৰ্ঘদিনীয়া । ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উপলক্ষে এই সন্দৰ্ভত কি কয় ৰাজ্যৰ একাংশ সাংবাদিকে ?
Published : November 16, 2026 at 7:34 PM IST
তেজপুৰ : গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে পৰিচিত সংবাদ মাধ্যমে সমাজৰ অন্যায়, অনিয়ম, দুৰ্নীতি আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদিনে মাত মাতি আহিছে । কিন্তু এই সংবাদ মাধ্যমৰ ভেটি শক্তিশালী কৰি ৰখা সাংবাদিক তথা সংবাদকৰ্মীসকলৰ নিজৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ছবিখন কিমান নিৰাপদ ? বিশেষকৈ অসমৰ আঞ্চলিক আৰু মফচলীয় সংবাদ মাধ্যমত কৰ্মৰত সাংবাদিকসকলৰ বাবে কম দৰমহা, অনিয়মীয়া পাৰিশ্ৰমিক, চাকৰিৰ অনিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য বীমা, পেঞ্চন আৰু অন্যান্য সামাজিক সুৰক্ষাৰ অভাৱে এক গভীৰ সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ দিনটোত সাংবাদিকতাৰ এই অন্ধকাৰ দিশটো পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে । বাতৰিৰ শিৰোনামৰ আঁৰত থাকি যোৱা সাংবাদিকসকলৰ নিজৰ জীৱনৰ সংগ্ৰাম এতিয়াও বহু ক্ষেত্ৰত অদৃশ্য হৈয়ে ৰৈ গৈছে ।
এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ সভাপতি তথা প্ৰেছ কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ সদস্য, অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গীতাৰ্থ পাঠকে কয় যে সাংবাদিকৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক নিৰাপত্তা কেৱল ব্যক্তিগত কল্যাণৰ বিষয় নহয়, ই গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতেও গভীৰভাৱে জড়িত । তেওঁৰ মতে অসমৰ অধিকাংশ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া পৰ্যায়ৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সীমাবদ্ধতা আছে । কিন্তু বৃহৎ আৰ্থিক সামৰ্থ থকা বহু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানেও সাংবাদিকসকলক উপযুক্ত দৰমহা, পেঞ্চন, স্বাস্থ্য বীমা আৰু অন্যান্য সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে পূৰ্বৰ ৱেজ ব'ৰ্ডৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অনীহা দেখা গৈছিল । নতুন শ্ৰম সংহিতা বলৱৎ হোৱাৰ পিছত সাংবাদিকসকলৰ পূৰ্বৰ স্বতন্ত্ৰ আইনী সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰু অধিক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । নতুন শ্ৰম আইনসমূহে সাংবাদিকৰ অধিকাৰ আৰু চাকৰিৰ নিৰাপত্তা কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে সুৰক্ষিত কৰিব, সেয়া এতিয়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ।
গীতাৰ্থ পাঠকৰ মতে বিশেষকৈ জিলা আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ সংবাদদাতাসকলৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় । সামান্য পাৰিশ্ৰমিকত কাম কৰাৰ উপৰিও বাতৰি সংগ্ৰহৰ যাতায়াত আৰু অন্যান্য ব্যয়ো বহু সময়ত তেওঁলোকে নিজেই বহন কৰিবলগীয়া হয় । বহু সাংবাদিক বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰিও স্থায়ী নিযুক্তি, নিয়মীয়া দৰমহা, পেঞ্চন আৰু স্বাস্থ্য বীমাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । এই পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰ, সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক আৰু সাংবাদিক সংগঠনসমূহে একেলগে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুশান্ত তালুকদাৰেও সাংবাদিকৰ চাকৰি আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তাক সুস্থ সাংবাদিকতাৰ অন্যতম প্ৰধান চৰ্ত হিচাপে অভিহিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে এজন পেছাদাৰী সাংবাদিকে আৰ্থিক চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হৈ কাম কৰিব পাৰিলেহে সমাজৰ প্ৰয়োজনীয় বাতৰি, অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন আৰু জনস্বাৰ্থৰ বিষয়সমূহ সাহসেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব ।
তেওঁ লগতে কয় যে মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত সাংবাদিকৰ দৰেই জিলা আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ সাংবাদিকসকলেও পাঠক, শ্ৰোতা আৰু দৰ্শকক নিৰ্ভৰযোগ্য সংবাদ যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমান ভূমিকা পালন কৰে । কিন্তু দৰমহা, পাৰিশ্ৰমিক আৰু অন্যান্য সা-সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বৈষম্যৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকক সন্মানজনক দৰমহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে স্থায়ী নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান, কৰ্মদক্ষতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত পদোন্নতি তথা দায়িত্ব নিশ্চিত কৰাটো সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰাথমিক কৰ্তব্য হোৱা উচিত বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে । লগতে সাংবাদিকৰ আৰ্থিক আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ দাবীত পাঠক, শ্ৰোতা আৰু দৰ্শকেও সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰা উচিত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে অসমৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ জিলা সাংবাদিক অৰ্ণৱ নাথে মফচলীয় সাংবাদিকসকলৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কঠিন বাস্তৱ ছবিখন দাঙি ধৰিছে । তেওঁৰ মতে বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে এগৰাকী সাংবাদিকে দিনটোৰ ভিতৰত যিমান পৰিশ্ৰম আৰু ধন ব্যয় কৰে, সেই অনুপাতে তেওঁলোকে পাৰিশ্ৰমিক লাভ নকৰে । বহু ক্ষেত্ৰত মাহৰ ১৫-১৬ তাৰিখ পৰ্যন্ত দৰমহা প্ৰদান কৰাতো পলম কৰা হয় ।
তেওঁ কয়, "আজিৰ দিনত এয়া আচলতে দৰমহা বুলি ক'ব নোৱাৰি, মাননী যেনহে লাগে । বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ সাংবাদিক হিচাপে ঘটনাস্থলীলৈ গৈ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি বাতৰি প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় । ইয়াৰ বাবে সময় আৰু ধন দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন হয় । কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এই ব্যয়ৰ দায়িত্ব ল'বলৈ বহু সময়ত অনীহা প্ৰকাশ কৰে । বাতৰি প্ৰস্তুতৰ বাবে সাংবাদিকৰ ওপৰত অহৰহ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় যদিও দৰমহা বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলেই বিষয়টো এৰাই চলাৰ প্ৰৱণতা দেখা যায় ।"
অৰ্ণৱ নাথে সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোও গুৰুতৰ বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে অনুসন্ধানমূলক বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ৰাজনৈতিক নেতা আৰু প্ৰভাৱশালী লোকৰ পৰা ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাটো বহু সাংবাদিকৰ বাবে এক সাধাৰণ অভিজ্ঞতাত পৰিণত হৈছে । অথচ এনে পৰিস্থিতিত সাংবাদিকসকলৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য বীমা বা আন কোনো সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত নহয় ।
তেওঁৰ মতে সামান্য দৰমহাৰে ভাড়াঘৰত থাকি পৰিয়াল চলোৱাৰ লগতে সন্তানৰ উন্নত শিক্ষা আৰু ভৱিষ্যতৰ সপোন পূৰণ কৰাটো বহু সাংবাদিকৰ বাবে কঠিন হৈ পৰিছে । সাংবাদিকসকলৰ দৈনন্দিন অসুবিধা বুজিবলৈ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী, মুখ্য সম্পাদক আৰু কাৰ্যবাহী সম্পাদকসকলে নিয়মীয়াকৈ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । তেওঁ কয়, "আজিৰ দিনত এজন সাংবাদিকৰ দিনটোৰ যি মাননী, সেয়া এজন এনৰেগা শ্ৰমিকৰ হাজিৰাতকৈও কম ।"
অসমৰ আন এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিক সংগীতা দেৱী দত্তই আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিকসকলৰ পাৰিশ্ৰমিকৰ অনিশ্চয়তাক এক প্ৰকাৰৰ শোষণ বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁৰ দাবী অনুসৰি অসমত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ মফচলীয় সাংবাদিক আছে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০ শতাংশই কোনো নিয়মীয়া দৰমহা লাভ নকৰে । আনকি বহু সাংবাদিকক দুমাহ বা তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে সামান্য পৰিমাণৰ ধন প্ৰদান কৰা হয় । বাকীসকলৰো পাৰিশ্ৰমিক অতি নিম্ন পৰ্যায়ৰ ।
তেওঁ কয় যে অন্যায়, অনিয়ম আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰা মফচলীয় সাংবাদিকসকল নিজেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । দৰমহা প্ৰদানৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ বা সময়সীমা নথকাটোও এক ডাঙৰ সমস্যা । মালিকপক্ষৰ সুবিধা অনুসৰিহে বহু সময়ত সাংবাদিকসকলক পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদান কৰা হয় ।
ইফালে শিলচৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিলীপ সিঙে সাংবাদিকতাৰ ভৱিষ্যতক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয় যে বিভিন্ন টেলিভিছন চেনেলত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত ক'ব পাৰি যে বিশেষকৈ আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমত সাংবাদিকসকলৰ ভৱিষ্যৎ যথেষ্ট অনিশ্চিত । বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত কেৱল সাংবাদিকতাক পেছা হিচাপে লৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰিছে ।
তেওঁৰ মতে সাংবাদিকসকলৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক নিৰাপত্তাৰ বাবে চৰকাৰ বা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো বিশেষ ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । ফলত বহু সাংবাদিকৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমত কাম কৰাটো এক অনিশ্চিত জীৱন-সংগ্ৰামত পৰিণত হৈছে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা আৰু সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তা
এই সকলো বক্তব্যৰ মাজেৰে এটা কথাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অসমৰ সাংবাদিকতাৰ জগতখনত এক গভীৰ গাঁথনিগত সমস্যা আছে । সাংবাদিকৰ পৰা সময়মতে বাতৰি, অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা তাৎক্ষণিক তথ্য আশা কৰা হয় । কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক সন্মানজনক পাৰিশ্ৰমিক, স্থায়ী নিযুক্তি, যাতায়াত ব্যয়, স্বাস্থ্য বীমা আৰু চাকৰিৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰতিষ্ঠানৰ অৱহেলা অব্যাহত আছে ।
বিশেষকৈ মফচলীয় সাংবাদিকসকলৰ বাবে এই সংকট অধিক গভীৰ । সীমিত উপাৰ্জন, অনিয়মীয়া দৰমহা, নিজা খৰচত বাতৰি সংগ্ৰহ, ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক চাপৰ মাজত কাম কৰা আৰু পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতক লৈ অনিশ্চয়তা এই সকলোবোৰে তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰিছে ।
সাংবাদিকৰ স্বাধীনতা কেৱল সংবাদ প্ৰকাশৰ অধিকাৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । আৰ্থিকভাৱে পৰনিৰ্ভৰশীল আৰু চাকৰি হেৰুওৱাৰ ভয়ত থকা এজন সাংবাদিকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ স্বাধীন আৰু নিৰ্ভীক সাংবাদিকতা আশা কৰাটো কঠিন । সেয়েহে সাংবাদিকৰ ন্যায্য দৰমহা, স্থায়ী নিযুক্তি, সামাজিক সুৰক্ষা আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাটো সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে চৰকাৰৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব ।
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ প্ৰাসংগিকতা কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা আৰু দায়বদ্ধতাৰ কথা স্মৰণ কৰাতে সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে । এই দিনটোত সংবাদ মাধ্যমৰ ভিতৰতে কৰ্মৰত সাংবাদিকসকলৰ অধিকাৰ আৰু জীৱিকাৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোও সমান গুৰুত্বৰে আলোচনা হোৱাটো প্ৰয়োজন ।
কাৰণ যিসকল সাংবাদিকে প্ৰতিদিনে আনৰ সমস্যাক বাতৰিৰ শিৰোনামলৈ আনে, তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনৰ সমস্যাবোৰো সমাজ আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা উচিত । সাংবাদিকৰ জীৱন যদি অনিশ্চিত হয়, তেন্তে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰৰ শক্তিশালী ভেটিও প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক শক্তিশালী কৰাৰ সংকল্পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন