ETV Bharat / state

ৰাজ্যজুৰি উদযাপন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস ২০২৫

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস।এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আলোচনা চক্ৰ আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয়৷

National Press Day 2025 Observed in Assam
প্ৰতীকী ফটো (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 17, 2025 at 8:13 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ/ কলিয়াবৰ : 16 নৱেম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত দেওবাৰে উদযাপন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস, ২০২৫ ।

জিলাখনৰ সাংবাদিকসকলৰ লগতে আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এইবাৰৰ প্ৰেছ দিৱসৰ মূল বিষয় আছিল - "বিভ্রান্তিমূলক তথ্যৰ মাজত সংবাদসেৱাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক সুৰক্ষা প্রদান" (Safeguarding Press Credibility Amidst Rising Misinformation)।’’

National Press Day 2025 Observed in Assam
বিশ্বনাথত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

বিশ্বনাথৰ জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে আৰু আদৰণি ভাষন প্ৰদান কৰে বিশ্বনাথৰ সহকাৰী আয়ুক্ত তথা জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া সুনাম দাসে । নাতিদীৰ্ঘ ভাষণত জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে সাংবাদিকসকলক এই বিশেষ দিনটোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সাংবাদিক সকলক সাম্প্ৰতিক জটিল সময়ত সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সংবাদ পৰিৱেশন কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় ।

প্ৰাক্তন সাংবাদিক তথা বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ দিপাংকৰ শইকীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ এইবাৰৰ মূল বিষয়বস্তু "বিভ্রান্তিমূলক তথ্যৰ মাজত সংবাদসেৱাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক সুৰক্ষা প্রদান" শীর্ষক বিষয়ত সংবাদ মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ ওপৰত তথ্য সমৃদ্ধ, মননশীল তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা দাঙি ধৰে ।

বক্তাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘পৰিবৰ্তিত সময়ত বৰ্দ্ধিত সংবাদ মাধ্যম তথা বৰ্দ্ধিত সাংবাদিকৰ বাতৰিৰ মানদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা গৈছে । বিভ্রান্তিমূলক তথ্যৰ বিপৰীতে শুদ্ধ আৰু সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বাতৰিৰ বাবে সংবাদ মাধ্যম আৰু সাংবাদিকসকলক স্বাধীনতাও প্ৰদান কৰিব লাগিব ৷ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰো কৰণীয় আছে ৷’’

বিশ্বনাথৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত অসীম বৰগোহাঁই, সহকাৰী আয়ুক্ত মঞ্জুশ্ৰী বৰা প্ৰমুখ্যে বিষয়া আৰু বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে জিলাখনৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক সাংবাদিক উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটিত এইবেলি বিশেষভাৱে জনসংযোগ বিভাগৰফালৰ পৰা সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় জিলাখনৰ চাৰিগৰাকী সাংবাদিকক ।

উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি সংবাদসেৱাৰ লগত নিজকে জড়িত কৰি অবিৰত সেৱা আগবঢ়োৱা চতিয়াৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ ওজা, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ সাংবাদিক জয়ন্ত বৰুৱা, ই টিভি ভাৰত বিশ্বনাথৰ সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত দাস, গহপুৰৰ সাংবাদিক ৰাজীৱ বৰাক এইবাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু গামোচাৰে সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

National Press Day 2025 Observed in Assam
বিশ্বনাথত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ দিনাই ই টিভি ভাৰত সাংবাদিকক সম্বৰ্দ্ধনা (ETV Bharat Assam)

জনসংযোগ বিভাগৰ হৈ ৰণজিৎ শইকীয়াই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটিত সম্বৰ্দ্ধিত সাংবাদিকসকলৰ হৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ ওজা আৰু অতিথি সাংবাদিক, বিশ্বনাথ চাৰিআলি প্ৰেছ ক্লাৱৰ উপদেষ্টা বসন্ত বৰাই নাতিদীৰ্ঘ বক্তব্য দাঙি ধৰে ।

কলিয়াবৰ :

সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস চৰকাৰীভাৱে উলহ মালহৰে উদযাপন কৰাৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত পৰিলক্ষিত হ'ল এখন বিপৰীত ছবি । ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালনৰ কথা পাহৰিলে কলিয়াবৰ সমজিলা প্ৰশাসনে । এই অভিযোগ কলিয়াবৰৰ সাংবাদিকসকলৰ ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালনৰ কথা পাহৰিলে কলিয়াবৰ সমজিলা প্ৰশাসনে ! (ETV Bharat Assam)

বিগত প্ৰত্যেক বছৰেই কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস পালন কৰি আহিছিল যদিও এইবেলি সমজিলা প্ৰশাসনে প্ৰেছ দিৱস আয়োজন কৰাৰ পৰা বিৰত থকাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে কলিয়াবৰৰ সংবাদসেৱীসকলে । ইয়াৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাৱে নিজাববীয়াকৈ অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন কৰে প্ৰেছ ক্লাৱত ।

লগতে ৭০ দশকৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বৰ্তমানলৈকে বাতৰি কাকত পঢ়ুৱৈ সমাজৰ তিনিগৰাকী বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ প্ৰেছ ক্লাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসত । ১৯৫৫ চনৰে পৰা চাহ বাগিচাৰ আৱাসী হৈ থকা কালতে পিতৃয়ে ডাকত অনা 'সাপ্তাহিক অসম বাণী' কাকতৰে সংযোগ স্থাপন কৰা ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুণীন হাজৰিকাই সম্বৰ্দ্ধনা গ্ৰহণ কৰি বাতৰি কাকতৰ বাতৰিৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা আৰু সম্পাদকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ বিষয়ে অৱলোকন কৰে ।

National Press Day 2025 Observed in Assam
কলিয়াবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী সম্বৰ্দ্ধিত ব্যক্তি কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ সলিল কুমাৰ মিত্ৰয়েও সাংবাদিকসকলৰ কৰণীয়ৰ বিষয়ে অৱগত কৰি কয় যেতৰোৱালতকৈ কাপ শ্ৰেষ্ঠ", সেয়ে সাংবাদিকসকলে বাতৰিৰ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ বিষয়ে সদা সচেতন হোৱা উচিত ।

National Press Day 2025 Observed in Assam
কলিয়াবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি, কলিয়াবৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বাতৰি কাকতৰ পঢ়ুৱৈ ভোলানাথ গোস্বামীয়েও বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ বাতৰিৰ বহুল প্ৰসাৰে বাতৰি কাকতৰ পাঠক হ্ৰাস হোৱা বিষয়ে চিন্তা প্ৰকাশ কৰে । জখলাবন্ধা হাস্পতাল চাৰিআলিৰ কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাৱৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ আৰু ৰাজহুৱা সভা আদি কাৰ্যসূচীৰে কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাৱে পালন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস । ইয়াৰ বিপৰীতে সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদাসীনতাক একেমুখে ধিক্কাৰ দিয়ে সংবাদসেৱীসকলে ।

লগতে পঢ়ক : অসম সাহিত্য সভাৰ চৌহদত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

TAGGED:

OBSERVE NATIONAL PRESS DAY
NATIONAL PRESS DAY 2025
FREE AND RESPONSIBLE JOURNALISM
ই টিভি ভাৰত অসম
NATIONAL PRESS DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.