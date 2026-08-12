ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰালত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱস উদযাপন
ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰালে পঢ়ুৱৈ সমাজক জ্ঞানৰ সুবাস বিয়পোৱাৰ উপৰি শিক্ষা, সাংস্কৃতিক তথা ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰলৈ এক উল্লেখনীয় বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে ।
Published : August 12, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 8:19 PM IST
ধুবুৰী : বুধবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰালতো পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ পিতৃ ডঃ এছ আৰ ৰংগনাথনৰ অৱদানৰ কথা সুঁৱৰি ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱস উদযাপন কৰা হয় । অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰালৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে পুথিভঁৰাল আন্দোলনৰ পিতামহ সদৃশ ডঃ এছ আৰ ৰংগনাথনৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয় ।
গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱস উদযাপন সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰালৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "ডঃ এছ আৰ ৰংগনাথনৰ কৰ্মৰাজি আমাৰ বাবে সদায় প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব । আজি আমি তেখেতৰ জন্মতিথি ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰাল চৌহদত পালন কৰোঁ ।"
আন এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "ডঃ এছ আৰ ৰংগনাথনৰ পুথিভঁৰালৰ সেৱাৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি অৱদান আছে । তেখেতৰ জন্মদিৱস উপলক্ষে আজি আমিও এই মহান ব্যক্তিগৰাকীৰ জন্ম দিৱস উদযাপন কৰি তেওঁৰ কৰ্মৰাজিক সোঁৱৰণ কৰোঁ । বৰ্তমানে ছাত্ৰ সমাজ, যুৱ সমাজক কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বঢ়াবলৈ জিলা পুথিভঁৰালৰ ফালৰ পৰা সজাগতা অনাৰো প্ৰয়োজন আছে ।
উল্লেখ্য যে ধুবুৰী চহৰত অৱস্থিত আৰু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰাল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল তথা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ । এই পুথিভঁৰালটো অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অন্তৰ্গত । পুথিভঁৰালটোৱে পঢ়ুৱৈ সমাজক জ্ঞানৰ সুবাস বিয়পোৱাৰ উপৰি শিক্ষা, সাংস্কৃতিক তথা ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰলৈ এক উল্লেখনীয় বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে । এই পুথিভঁৰাললৈ আহি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ উপৰি পুথিভঁৰাল সংলগ্ন বৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহটোত বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় । যাৰ ফলত ধুবুৰীৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে এই পুথিভঁৰালটো এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ।
এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ যে ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ১২ আগষ্টৰ দিনটো ডঃ এছ আৰ ৰংগনাথনৰ স্মৃতিত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ বাবে ভাৰতৰ 'পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ পিতৃ' হিচাপে পৰিচিত । এই দিনটোত পুথিভঁৰালৰ গুৰুত্ব আৰু গ্ৰন্থ অধ্য়য়নৰ অভ্যাসৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু জনসাধাৰণক পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ লগতে পুথিভঁৰালৰ সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবেই প্ৰতি বছৰে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে ।