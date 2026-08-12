ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱস: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত সমৰ্পিত এটা অধ্য়য়ন কেন্দ্ৰ

ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱস: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত সমৰ্পিত এটা অধ্য়য়ন কেন্দ্ৰ
প্ৰতি বছৰে ১২ আগষ্টত ভাৰতীয় গ্ৰন্থাগাৰ বিজ্ঞানৰ পিতৃপুৰুষ ডঃ এছ আৰ ৰংগনাথনৰ জন্মদিনটোত পালন কৰা হয় এই দিৱস ।
Published : August 12, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 1:26 PM IST
কলিয়াবৰ : আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱস । ভাৰতীয় গ্ৰন্থাগাৰ বিজ্ঞানৰ পিতৃপুৰুষ ডঃ এছ আৰ ৰংগনাথনৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে ১২ আগষ্টৰ দিনটোত এই দিৱস পালন কৰা হয় । এই দিনটোত পুথিভঁৰালৰ গুৰুত্ব আৰু গ্ৰন্থ অধ্য়য়নৰ অভ্যাসৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু জনসাধাৰণক পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ লগতে পুথিভঁৰালৰ সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবেই প্ৰতি বছৰে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে । আন্তৰ্জাতিক, ৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্য়িক পৰ্যায়ৰ পুথিভঁৰালসমূহৰ বিষয়ে সকলোৱে জ্ঞাত ।
আমাৰ সমাজত এতিয়াও এনে কিছু পুথিভঁৰাল আছে যিবোৰ ব্য়ক্তিগত প্ৰচেষ্টাতহে গঢ়ি উঠিছে । এনে পুথিভঁৰালেও সমাজত জ্ঞান বিলোৱাত বিশেষ অৰিহণা যোগাই আহিছে । আন ৰাজ্য়ৰ লগতে অসমতো বিভিন্ন ঠাইত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ উদ্য়োগত গঢ়ি উঠিছে এনে কিছু পুথিভঁৰাল । এই পুথিভঁৰালসমূহৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে কলিয়াবৰৰ গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া সোঁৱৰণী মহকুমা পুথিভঁৰাল ।
Celebrating the legacy of Shiyali Ramamrita Ranganathan, whose pioneering work in library science and the Colon Classification system transformed the way knowledge is organised, shaping library science, documentation, and information management in India and influencing practices… pic.twitter.com/MXyfu0H3jv— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) August 12, 2026
কঠিন সময়তো ভাঙি নপৰাৰ সাহস দিয়ে গ্ৰন্থই :
অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ অন্যতম পুৰোধা ব্যক্তি ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াই গ্ৰন্থৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত লিখিছিল," মানুহক বাহিৰৰ শত্ৰু বা পৰিস্থিতিয়ে যিমান কষ্ট দিয়ে, তাতকৈ বেছি কষ্ট দিয়ে নিজৰ মনৰ দুৰ্বলতাই । কিতাপ হৈছে এনে এবিধ মানসিক খাদ্য, যিয়ে মনৰ এই দুৰ্বলতাবোৰ আঁতৰাই অন্তৰখন শক্তিশালী কৰি তোলে । নিজৰ ভিতৰত এক আশাবাদী মন গঢ়ি ল'ব পাৰিলে জীৱনৰ বহু সমস্যা আপোনা-আপুনি দূৰ হৈ যায় । ভাল কিতাপ আৰু চিন্তাই মানুহৰ মনত এই ধনাত্মক বা পজিটিভ শক্তি যোগায়, যাৰ ফলত জীৱনৰ কঠিন সময়তো মানুহে ভাঙি নপৰি থিয় হৈ থকাৰ সাহস পায় । মানুহে নিজৰ মনটোক সদায় শক্তিশালী আৰু ইতিবাচক কৰি ৰাখিব লাগে । কিতাপ পঢ়িলে মানুহৰ চিন্তাৰ পৰিসৰ বাঢ়ে আৰু ই মনৰ বাবে উত্তম পুষ্টি বা খাদ্য হিচাপে কাম কৰে, যিয়ে সংকীৰ্ণতা দূৰ কৰি মানসিকভাৱে বহল হ'বলৈ শিকায় ।"
ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া সোঁৱৰণী মহকুমা পুথিভঁৰাল :
প্ৰান্তিকৰ 'শেষ পৃষ্ঠা'ত ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াই উল্লেখ কৰিছিল যে কিতাপৰ পৰা লাভ কৰা শিক্ষা, জ্ঞান আৰু সৎ গুণবোৰ কেৱল সাঁচি থ'বলৈ নহয়, তাক মানসিক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰি বাস্তৱ জীৱনত সততাৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে । কাৰণ আমাৰ অজানিতেও আমাৰ চৰিত্ৰই আন বহুতৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় । এনেধৰণৰ চিন্তাৰেই একাংশ ব্যক্তি তথা প্ৰতিষ্ঠানো নীৰৱে গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ সংগ্ৰামখনত যোগাত্মক চিন্তাৰে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আহিছে । আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱসৰ দিনা আমি তেনে এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ কথাই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো । সেয়া হৈছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰত থকা ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া সোঁৱৰণী মহকুমা পুথিভঁৰাল ।
পুথিভঁৰালটো নিৰ্মাণৰ আঁৰত :
এই পুথিভঁৰালটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই মফচলীয়া অঞ্চলত কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা পৰিচালক ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত এই পুথিভঁৰালটো স্থাপন কৰা হৈছিল ।
কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সম্পূৰ্ণ গ্ৰামীণ ৰোজগাৰ যোজনাৰ পুঁজিৰে নিৰ্মিত ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া পুথিভঁৰাল ২০০৬ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে উদ্বোধন কৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৬ চনত ইয়াক 'কলিয়াবৰ মহকুমা পুথিভঁৰাল'লৈ উন্নীত কৰা হয় আৰু ২০১৯ চনৰ পৰা ই এক পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ মহকুমা পুথিভঁড়ালৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
২০২১ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান কলিয়াবৰ সমজিলা পুথিভঁৰালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পাছত ২০২৬ চনৰ ৭ মাৰ্চত নৱনিৰ্মিত পুথিভঁৰালৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।
এই পুথিভঁৰালটোৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা লোৱা কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ তদানীন্তন সভাপতি প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাৰ লগতে কলিয়াবৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী, নগাঁও জিলাৰ তদানীন্তন উপায়ুক্ত প্ৰতীক হাজেলা, মহকুমাধিপতি প্ৰদীপ কুমাৰ ৰাজখোৱাকে ধৰি কলিয়াবৰৰ বহুকেইজন গ্ৰন্থপ্ৰেমী, সমাজপ্ৰিয় ব্যক্তিয়ে স্বনামধন্য সাহিত্যিক ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত এই পুথিভঁৰালৰ নিৰ্মাণৰ গুৰি ধৰিছিল ।
অসম চৰকাৰৰ পুথিভঁৰাল বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা সময়তে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই পুথিভঁৰালে মহকুমা পুথিভঁৰালৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ্তমানৰ ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া সমজিলা পুথিভঁৰালটোৰ নতুনকৈ গৃহ নিৰ্মাণে কলিয়াবৰৰ দৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মহৎ উপকাৰ সাধন কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰত এটা ৰাজহুৱা পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজনীয়তাক বাস্তৱ কৰা কলিয়াবৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ তদানীন্তন সভাপতি প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাই কয়,"১৯৯৮ চনৰ কোনোবা এটা পষেকৰ প্ৰান্তিকৰ শেষ পৃষ্ঠাত ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া ছাৰে 'উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে মানসিক খাদ্য' নিৱন্ধত লিখিছিল –উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে আমি কি দি থৈ যাব পাৰিলে, আমাৰ ভৱিষ্যত সমাজখন সঠিক পথেৰে আগুৱাব, সেই অনুপ্ৰেৰণাতেই ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া পুথিভঁৰালটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । আজি আমি আনন্দিত যে কলিয়াবৰ বহুতো শিশু, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া পুথিভঁৰালটোলৈ গৈ গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হৈছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "এইক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰয়াত অতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী, নগাঁও জিলাৰ তদানীন্তন উপায়ুক্ত প্ৰতীক হাজেলা, কলিয়াবৰ মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি প্ৰদীপ কুমাৰ ৰাজখোৱাকে ধৰি বহুকেইজন গ্ৰন্থপ্ৰেমী, সমাজপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত স্বনামধন্য সাহিত্যিক ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত এই পুথিভঁৰালৰ নিৰ্মাণ হৈছিল, যিটো আজি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ পুথিভঁৰালৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে । অসম চৰকাৰৰ পুথিভঁৰাল বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকাৰ সময়তে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ তৎপৰতাত এই পুথিভঁৰালে মহকুমা পুথিভঁৰালৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে । এই সকলোকে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱসত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।"
৬,০০০খন গ্ৰন্থ আছে পুথিভঁৰালটোত :
এই পুথিভঁৰালটো বৰ্তমান ৬,০০০খন গ্ৰন্থ আছে । লগতে এই পুথিভঁৰালটোত শিশুৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা আছে । পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত এতিয়ালৈকে বহুকেইখন স্থানীয় লেখকৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে । তদুপৰি, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন দিৱস উপলক্ষে প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । পুথিভঁৰালটোৰ নতুন গৃহত গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ বাবে সু-ব্যৱস্থিত পঢ়ুৱৈ কক্ষ আছে । বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে আলোচনী, গ্ৰন্থও উপলব্ধ এই পুথিভঁৰালটোত । কেইবাখনো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকত পঢ়ুৱৈৰ বাবে পুথিভঁৰালটোৱে ক্ৰয় কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱসৰ আঁৰৰ ব্য়ক্তিগৰাকী :
ডঃ শিয়ালী ৰামামৃত ৰংগানথন আছিল এগৰাকী বিখ্যাত ভাৰতীয় গণিতজ্ঞ আৰু পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানী । তেওঁক 'ভাৰতৰ পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ পিতৃ'বুলি অভিহিত কৰা হয় । ১৮৯২ চনৰ ১২ আগষ্টত তামিলনাডুৰ শিয়ালী নামৰ ঠাইত ৰংগানথনৰ জন্ম হৈছিল । ১৯৭২ চনৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰত বেংগালুৰুত তেওঁ শেষনিশ্বাস ত্যাগ কৰে । পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত ।
১৯৩১ চনত তেওঁ পুথিভঁৰাল ব্যৱস্থাপনা আৰু সেৱাক আধুনিক ৰূপ দিবলৈ পাঁচটা মূল নীতি বা সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল:
পুথি বা কিতাপ ব্যৱহাৰৰ বাবে।
প্ৰতিজন পাঠকৰ বাবে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কিতাপখন।
প্ৰতিখন কিতাপৰ বাবে তাৰ সঠিক পাঠক।
পাঠকৰ সময় ৰাহি কৰা।
পুথিভঁৰাল এটা ক্ৰমবৰ্ধমান জীৱ।
১৯৩৩ চনত তেওঁ বিশ্বৰ প্ৰথমটো বহুমুখী বা ফেচেটেড কিতাপ শ্ৰেণীবিভাজন পদ্ধতি 'কোলন ক্লাচিফিকেচন' উদ্ভাৱন কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা পুথিভঁৰালৰ কিতাপসমূহ অতি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজাই ৰখাটো সম্ভৱ হয় । ১৯৫৭ চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক পুথিভঁৰাল বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অনন্য সেৱাৰ বাবে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰে । তেওঁ মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়, বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যাপক আৰু মুখ্য গ্ৰন্থাগাৰিক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ১৯৬২ চনত তেওঁ বেংগালুৰুত 'ডকুমেণ্টেচন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং চেন্টাৰ' প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
লগতে পঢ়ক:বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি অপমান প্ৰতিৰোধ আইনত সন্মতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা অটুট ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ