ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ ব্যৱসায়ীলৈ উচ্ছেদৰ জাননী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ ব্যৱসায়ীক সাতদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ৷
Published : July 1, 2026 at 2:30 PM IST
নগাঁও: ১২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা সৰু-বৰ ব্যৱসায়ীলৈ জাননী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম লিমিটেড চমুকৈ এনএইছআইডিচিএলৰ ৷ জাননী অনুসৰি, ঘাইপথৰ সীমাৰ ভিতৰত থকা দোকান-পোহাৰ, অস্থায়ী গাঁথনি আৰু অন্যান্য় বেদখল কৰা স্থানসমূহ সাতদিনৰ ভিতৰত স্বেচ্ছাই আঁতৰাই দিবলৈ জাননীৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৷
জাননীখনত এনএইছআইডিচিএলে উল্লেখ কৰিছে যে, নিৰ্দেশ নামানি বেদখল কৰা স্থান ত্যাগ নকৰিলে জাননী জাৰি কৰা সাতদিনৰ ভিতৰত বিভাগীয়ভাবে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব ৷ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সুৰক্ষা, যান-বাহনৰ অবাধ-চলাচল আৰু উন্নয়নমূলক কাম-কাজ সূচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ দোকান পোহাৰ উচ্ছেদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ।
ইফালে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ব্যৱসায় কৰাসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । জাননী লাভ কৰাৰ পাছতে এগৰাকী মহিলাই কয়,"এনএইছআইডিচিএলৰ পৰা আমাক জাননী দিছে ৷ আমাৰ দোকান সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ কৈছে ৷ আমি নিজে দোকান উঠাই নিদিলে সাতদিনৰ পাছত আমাৰ দোকান ভাঙি দিব বুলি জাননীত কৈছে ৷ নিজৰ ভূমিতে দোকানখন থকাৰ পাছতো এই জাননী দিছে আমাক ৷"
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ দোকানীক উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰাত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি স্থানীয় লোকে কয়, “এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক উচ্ছেদ কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰি খাব ? অৱশ্যে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অবৈধভাবে দখল কৰা লোকক উচ্ছেদ কৰাটোও এটা উচিত সিদ্ধান্ত । বহু সময়ত পথৰ দাঁতিত থকা দোকানৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনা হয় ৷"
ইফালে নগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে উচ্ছেদৰ জাননী পাইছে যদিও আন একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই কোনো জননী, যাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ অসমৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত চলি থকা বেদখল উচ্ছেদ আৰু পথ সম্প্ৰসাৰণ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে এনে ধৰণৰ একাধিক জাননী জাৰি কৰি আহিছে এনএইছআইডিচিএলে ৷
লগতে পঢ়ক: চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ পিষ্টল