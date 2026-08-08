ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত তালাপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ
ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।
Published : August 8, 2026 at 8:03 PM IST
তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাপৰ খোৱাং চাহ বাগিচাত সংঘটিত ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে স্থানীয় ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত পাপু আহমেদক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তালাপত ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ৭ আগষ্ট, শুকুৰবাৰে তালাপ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত খোৱাং চাহ বাগিচাত এগৰাকী মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি থকা যুৱতীক দিন-দুপৰতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি, পাপু আহমেদ নামৰ এজন যুৱকে বাগিচাখনৰ মাজত যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ লগতে তেওঁক অসহায় অৱস্থাত এৰি থৈ যায় ।
এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰে বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে ।
শনিবাৰে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তালাপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি অভিযুক্তক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় ।
প্ৰতিবাদস্থলীত 'ধৰ্ষণকাৰী পাপু আহমেদক এনকাউণ্টাৰ কৰক', 'ধৰ্ষণকাৰীৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰক', 'আমাৰ ভনীক ন্যায় দিয়ক' আদি শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ আৰু ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ দাবী জনায় । তেওঁলোকৰ দাবী, এনে জঘন্য অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত দোষী সাব্যস্ত হ’লে আইন অনুসৰি কঠোৰতম শাস্তি নিশ্চিত কৰিব লাগে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদকাৰী নেতাই কয়, "আমাৰ খোৱাং চাহ বাগিচা অঞ্চলতে পাপু আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে বাগানৰ মাজতে এগৰাকী ছোৱালীক বলাৎকাৰ কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে উলংগ কৰি বাগানৰ মাজত হত্যা কৰাৰ যিটো চেষ্টা কৰিছে সেই কথাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু সেই বলাৎকাৰীক শীঘ্ৰে ফাঁচি দিব লাগে বুলি আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ দাবী জনাইছো ।"
ইফালে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ ফলত তালাপ অঞ্চলত যান-বাহনৰ চলাচল কিছু সময়ৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে ।
এই ঘটনাটোক লৈ বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু পৰৱৰ্তী আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত সকলোৱে নজৰ ৰাখিছে ।