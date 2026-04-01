নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে সাধাৰণ জনতালৈ মাধমাৰ : ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পালে টোল টেক্স

নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে সাধাৰণ জনতালৈ মাধমাৰ : ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পালে টোল টেক্স
আকৌ বাঢ়িল টোল টেক্স । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ এই সিদ্ধান্তত চিন্তিত ৰাইজ ।
Published : April 1, 2026 at 2:34 PM IST
সোণাপুৰ: ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলি থকাৰ মাজতে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে আহিছে এক অতি বেয়া খবৰ । ১ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজিৰ পৰাই ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত বৃদ্ধি পালে টোল টেক্সৰ (Toll Tax) হাৰ । ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু নাটনিৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ এই সিদ্ধান্তই এতিয়া সাধাৰণ জনতাক চিন্তিত কৰি তুলিছে ।
কাৰ্যকৰী হ’ল নতুন নিৰ্দেশনা:
আজিৰ পৰা দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ সাতখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টোলগেটত নতুন নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে (NHAI) প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই বৃদ্ধি ৫ টকাৰ পৰা ৩৫ টকালৈকে হ’ব পাৰে । বিশেষকৈ লঘূ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত এই বৃদ্ধি অধিক পৰিলক্ষিত হৈছে ।
কোনবোৰ টোলগেটত বৃদ্ধি পালে কৰ ?
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা প্ৰধান টোলগেটসমূহ য’ত আজিৰে পৰা অধিক ধন ভৰিব লাগিব, সেইসমূহ হ’ল : নাজিৰাখাট, মদনপুৰ, ৰহা, চুলুং, ৰঙামাটি, ডবকা । এই টোলগেটসমূহ পাৰ হওঁতে এতিয়াৰে পৰা যাত্ৰীসকলে পূৰ্বতকৈ অধিক মাচুল আদায় দিব লাগিব ।
জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া:
নিৰ্বাচনৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে চৰকাৰ তথা প্ৰাধিকৰণৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ সচেতন মহলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এফালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি আৰু আনফালে টোল কৰৰ বোজাই নিম্ন আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কঁকাল ভাঙি দিছে । বাণিজ্যিক বাহনৰ গৰাকীসকলেও এই বৃদ্ধিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । কাৰণ ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ যাতায়ত আৰু সামগ্ৰী পৰিবহনৰ ওপৰত পৰিব ।
যাৰ ফলত ভৱিষ্যতে বজাৰত সামগ্ৰীৰ দাম আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ মাজত এনেদৰে ৰাইজৰ ওপৰত টোল টেক্সৰ বোজা জাপি দিয়া কাৰ্যক বহুতে সমালোচনা কৰিছে ।
এগৰাকী যাত্ৰীয়ে কয়,"প্ৰভাৱটো বহুতেই পৰিব । টোলগেটৰ যি মাচুল বাঢ়িছে, লগতে গেছৰ বাঢ়িছে পেট্ৰ'লৰ বাঢ়িছে । জনসাধাৰণ চলাই দিগদাৰ হৈছে । এতিয়া টোল টেক্স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বস্তুৰো দাম বাঢ়িব ।"এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, চিলিণ্ডাৰৰ নাটনি আৰু টোল টেক্সৰ এই বৃদ্ধিয়ে আসন্ন নিৰ্বাচনত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি ? সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ’ব ।