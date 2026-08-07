ETV Bharat / state

দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে পাট, মুগা, এৰী কাপোৰৰ চাহিদা

বিদেশী পৰ্যটকসকলে বিশেষকৈ পাট, মুগা আৰু এৰীৰ বস্ত্ৰ বিচাৰে । তেওঁলোকে অসমীয়া পৰম্পৰাগত আৰ্হিৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ কৰে ।

National Handloom day 2026
দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে পাট, মুগা, এৰী কাপোৰৰ চাহিদা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 9:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৭ আগষ্টৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । ১৯০৫ চনৰ ৭ আগষ্টত ঐতিহাসিক ‘স্বদেশী আন্দোলন’ আৰম্ভ হোৱা বিশেষ দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ এই দিনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উদযাপন কৰা হয় । ২০১৫ চনৰ পৰা ৭ আগষ্টৰ দিনটো হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈ আহিছে ৷

উল্লেখ্য যে, দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক শিপিনী থকা ৰাজ্য হিচাপে পৰিচিত অসম । ২০১৯-২০ চনৰ হস্ততাঁত লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি, অসমত মুঠ ১২.৮৩ লাখ শিপিনী আছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৯০ শতাংশৰো অধিক মহিলা শিপিনী আছে । তদুপৰি 'স্ব-নিৰ্ভৰ নাৰী’ পৰ্টেলত অসমৰ ৫.৬৪ লাখ পঞ্জীয়নভুক্ত শিপিনী আছে । সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ পাত, মুগা, এৰী কাপোৰৰ চাহিদা দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে ।

National Handloom day 2026
দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে পাট, মুগা, এৰী কাপোৰৰ চাহিদা (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উপলক্ষে অসমৰ হস্ততাঁত উৎপাদিত বস্ত্ৰৰ চাহিদা কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে ।

হস্তশিল্পৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰত ব্ৰতী প্ৰাগজ্যোতিকা

এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত, বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম বিভাগৰ অধীনত অসম চৰকাৰী বস্ত্ৰ নিগম লিমিটেডে পৰিচালনা কৰা প্ৰাগজ্যোতিকা– অসম এম্প'ৰিয়ামৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, অসমৰ পাট, মুগা আৰু এৰী বস্ত্ৰৰ চাহিদা দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে ।

National Handloom day 2026
দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে পাট, মুগা, এৰী কাপোৰৰ চাহিদা (ETV Bharat Assam)

প্ৰাগজ্যোতিকাৰ মুখ্য পৰামৰ্শদাতা ঠাকুৰপদ দে'য়ে কয়, "অসমৰ পাট, মুগা আৰু এৰীৰ বস্ত্ৰৰ চাহিদা দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে । কিয়নো আমাৰ ইয়ালৈ অহা দেশ-বিদেশৰ গ্ৰাহকে পাট, মুগা আৰু এৰীৰ বস্ত্ৰ বিচাৰে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকো আহে । জাৰ্মানী, জাপান, বাংলাদেশকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ গ্ৰাহক আহে ।"

কি কাপোৰৰ বিক্ৰী সৰ্বাধিক

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকে বিশেষকৈ পাট, মুগা আৰু এৰীৰ বস্ত্ৰ বিচাৰে । বিদেশী পৰ্যটকসকলে অসমীয়া পৰম্পৰাগত আৰ্হিৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ কৰে । তদুপৰি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰ্যটকৰ মুগাৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহ দেখা যায় । আনহাতে, ঘৰুৱা পৰ্যটক কলকাতাৰ পৰা অহা পৰ্যটকে মুগা বস্ত্ৰ বেছি ক্ৰয় কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ ভাৰতৰ হায়দৰাবাদ, কৰ্ণাটক, চেন্নাই, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদিৰ পৰা অহা গ্ৰাহকে এৰী বস্ত্ৰ বিচাৰি আহে ।"

National Handloom day 2026
দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে পাট, মুগা, এৰী কাপোৰৰ চাহিদা (ETV Bharat Assam)

গ্ৰাহকৰ পৰিসংখ্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "জুন-জুলাইত আমাৰ অলপ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পায় যদিও বাকী বছৰটোৰ দহ মাহে গ্ৰাহকৰ ভিৰ থাকে । আমাৰ পৰিমাণ হিচাপে গামোচা বিক্ৰী সৰ্বাধিক । কিন্তু মূল্য হিচাপে পাট, মুগাৰ বিক্ৰী সৰ্বাধিক ।"

ক'ৰ পৰা আহে হস্ততাঁত বস্ত্ৰ

তেওঁ কয়, "আমাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত শিপিনীৰ লগতে আমাৰ ওচৰলৈ অহা শিপিনীবোৰৰ পৰা আমি বস্ত্ৰবোৰ ক্ৰয় কৰোঁ । বকো, পলাশবাৰী, বিজয়নগৰ শুৱালকুছি, ছয়গাঁও, ধেমাজি, লখিমপুৰকে ধৰি অন্যান্য অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ বস্ত্ৰবোৰ আহে । আমি সামগ্ৰীবোৰ লোৱা ৩০-৪৫ দিনৰ ভিতৰত বেংক নহ'লে চেকৰ যোগেদি শিপিনীসকলক ধনবোৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ । প্ৰাগজ্যোতিকাখন সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰা হৈছে । অনলাইনৰ জৰিয়তে সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰীৰ চিন্তা-চৰ্চাৰ লগতে বিপণিখন পুণৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপৰি সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰক দিয়া হৈছে ।"

National Handloom day 2026
দেশ-বিদেশত বৃদ্ধি পাইছে পাট, মুগা, এৰী কাপোৰৰ চাহিদা (ETV Bharat Assam)

প্ৰাগজ্যোতিকা অসম এম্প'ৰিয়ামৰ লক্ষ্য

উল্লেখ্য যে প্ৰাগজ্যোতিকা অসম এম্প'ৰিয়ামৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অসমৰ পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত, হস্তশিল্প আৰু ৰেচমজাত সামগ্ৰীৰ বিপণন, সংৰক্ষণ আৰু বিশ্ব বজাৰত প্ৰচাৰ কৰা । অসমৰ বিখ্যাত মুগা, এৰী আৰু পাট-ৰেচমৰ বস্ত্ৰ, গামোচা, মেখেলা-চাদৰ, ষ্টল, সাজ-পোছাকৰ লগতে বাঁহ-বেত, কাঠ, মাটি আৰু অন্যান্য হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ ।

National Handloom day 2026
গামোচাৰ চাহিদাও আশাপ্ৰদ (ETV Bharat Assam)

ইয়াত বিক্ৰী হোৱা সামগ্ৰীবোৰ মূলতঃ অসমৰ শিপিনী আৰু হস্তশিল্পীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় । ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বাবে নিশ্চিত বজাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ন্যায্য মূল্য লাভ কৰাৰ সুযোগো বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে পঢ়ক :মেচিনৰ অত্যাধুনিক বস্ত্ৰয়ো ম্লান কৰিব পৰা নাই অসমীয়া হস্ততাঁতৰ আদৰ-আকৰ্ষণ
লগতে পঢ়ক :অসমৰ দ্বিতীয় শুৱালকুছিত বৰ্তমান কিদৰে চলিছে বস্ত্ৰ উদ্যোগ ?

TAGGED:

অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ উদ্যোগ
পাট মুগা এৰী
প্ৰাগজ্যোতিকা
ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস
NATIONAL HANDLOOM DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.