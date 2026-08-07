মেচিনৰ অত্যাধুনিক বস্ত্ৰয়ো ম্লান কৰিব পৰা নাই অসমীয়া হস্ততাঁতৰ আদৰ-আকৰ্ষণ

মেচিনৰ অত্যাধুনিক বস্ত্ৰয়ো ম্লান কৰিব পৰা নাই অসমীয়া হস্ততাঁতৰ আদৰ-আকৰ্ষণ
শিপিনীসকলৰ শিল্পকৰ্মক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ লগতে তেওঁলোকক সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ লক্ষ্যৰে ২০১৫ চনৰ পৰা ৭ আগষ্টৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশতে 'ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ।
Published : August 7, 2026 at 8:26 PM IST
দীপাঞ্জলি শৰ্মা
গুৱাহাটী : "অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচিব পাৰে ।" স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীয়ে অসম ভ্ৰমণলৈ আহোঁতে অসমীয়া শিপিনীৰ হস্ততাঁতৰ কৰ্ম নিপুণতা দেখি অকৃপণভাৱে এই প্ৰশংসা কৰিছিল । সঁচাকৈয়ে, অসমৰ শিপিনীৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ যি কৰ্ম নিপুণতা তাৰ খ্যাতি দেশে-বিদেশে বিয়পি পৰিছে । 'ছাঁতে শুকোৱা, মুঠিতে লুকোৱা' কৱচ তাঁতশালত প্ৰস্তুত কৰি যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ স্বামীক আগবঢ়াই দিয়া নাৰীৰ উদাহৰণ এইখন অসমতে আছে ।
আনহাতে, অসমীয়া নাৰীয়ে ঘৰতে এৰী পলু পুহি তাৰ পৰা সূতা প্ৰস্তুত কৰি বৈ উলিওৱা এৰী, মুগা, পাটৰ কাপোৰে এতিয়া বিশ্ব ফেশ্বন জগতত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আছে । অসমীয়া গামোচাৰ কথা নক'লোৱেই যেনিবা । একেদৰে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ সম্ভাৰ তাৰো আদৰ আৰু কদৰ বিশ্বজুৰি আছে । বড়ো, মিচিং, ৰাভা, দেউৰী, কাৰ্বি আদি জনগোষ্ঠীয় হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পই লাভ কৰিছে এক সুকীয়া পৰিচয় । অসমৰ কেইবাবিধো হস্ততাঁত বস্ত্ৰই লাভ কৰিছে ভৌগোলিক সূচাংক ।
অসমৰ নজহা-নপমা ঐতিহ্য হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প
অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে প্ৰায় ৮০ শতাংশ নাৰী । অৱশ্যে বৰ্তমান বাণিজ্যিকভাৱে এই বস্ত্ৰ শিল্পৰ সৈতে বহু পুৰুষো জড়িত হৈ পৰিছে । ঐতিহ্যমণ্ডিত শুৱালকুছিৰ পাট-মুগা শিল্পই অসমৰ চহকী হস্ততাঁত শিল্পক সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । অৱশ্যে সময়ৰ গতিৰ সৈতে অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পই ফেৰ মাৰিবলৈ যাওঁতে বহু প্ৰত্যাহ্বানৰো সন্মুখীন হৈছে ।
বৰ্তমান অসমৰ এই হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প কোনটো পৰ্যায়ত আছে ? আধুনিক মেচিনজাত বস্ত্ৰ শিল্পই পৰম্পৰাগত হস্ততাঁতক প্ৰভাৱিত কৰিছে নেকি ? ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই সকলো দিশ সামৰি আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
মেচিনত উৎপাদিত বস্ত্ৰ বনাম অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প
বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনত প্ৰস্তুত কৰা সস্তীয়া বস্ত্ৰই বজাৰ দখল কৰিছে । এই প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতো অসমীয়া হস্ততাঁত উৎপাদিত বস্ত্ৰই নিজৰ স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে । পৰম্পৰা, গুণগত মান আৰু নিত্য নতুন ডিজাইনৰ সমন্বয়ত অসমৰ হস্ততাঁত উদ্যোগে পুনৰ নতুন গতি লাভ কৰিছে ।
অসমৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আৰু পৰিচয়ৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে হস্ততাঁত । যুগে যুগে অসমৰ থলুৱা শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা পাট-মুগা, এৰী আৰু কপাহী বস্ত্ৰই কেৱল ৰাজ্যখনৰ চাহিদাই পূৰণ কৰা নহয়, বিশ্বৰ দৰবাৰতো এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । কিন্তু সময়ৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে বজাৰৰ ছবিও সলনি হৈছে । পাৱাৰলুম বা মেচিনত প্ৰস্তুত কৰা কম মূল্যৰ কাপোৰেৰে এতিয়া বজাৰ ভৰি পৰিছে, যাৰ ফলত হস্ততাঁত উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত শিল্পী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে নানা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।
অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতো গুণগত মান, পৰম্পৰাগত ডিজাইন আৰু থলুৱা শিল্পৰ প্ৰতি আস্থাৰ বাবে অসমীয়া হস্ততাঁত উৎপাদিত বস্ত্ৰৰ এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ গ্ৰাহক আজিও আছে ।
অসমৰ বজাৰত হস্ততাঁত উৎপাদিত বস্ত্ৰৰ চাহিদাৰ কেনেকুৱা
বৰ্তমান বহিৰাগত বস্ত্ৰৰে অসমৰ বজাৰ ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ বজাৰত অসমীয়া হস্ততাঁত উৎপাদিত বস্ত্ৰৰ চাহিদা সন্দৰ্ভত শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়ী বিপুল দাসে কয়, "বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত লোকৰ সংখ্যা যেতিয়া কম আছিল, তেতিয়া ইয়াৰ চাহিদা বহুত বেছি আছিল । গ্ল'বেল মাৰ্কেট হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ কিছুমান বজাৰত আহি গ'ল । তেতিয়া ইয়াৰ চাহিদা লাহে লাহে কমি গ'ল । ঠিক তেনেদৰে মূল্যৰো বহু পাৰ্থক্য আহিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, হস্ততাঁতৰ কাপোৰযোৰৰ যদি মূল্য ১০০০-১৫০০ টকা হয়, পাৱাৰলুমৰ কাপোৰযোৰ ৩০০ টকাতে পায় । যাৰ বাবে গ্ৰাহকে কম মূল্যৰ কাপোৰযোৰ বিচাৰে । অৱশ্যে এতিয়াও এনে বহু গ্ৰাহক আছে, যিয়ে হেণ্ডলুমৰ কাপোৰযোৰহে বিচাৰে । কিন্তু থলুৱা শিল্প হিচাপে ইয়াক আগুৱাই নিয়াত আমি বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ।"
হস্ততাঁতত নতুনত্বৰ সংযোজন
বিপুল দাসে লগতে কয়, "এটা ভাল খবৰ যে আমাৰ থলুৱা উৎপাদিত যিখিনি কাপোৰ, সেইখিনি এতিয়া অসমৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । আগতে হস্ততাঁতৰ ক্ষেত্ৰত অসমত কেৱল মেখেলা-চাদৰহে আছিল । এতিয়া মেখেলা-চাদৰৰ উপৰি চুৰিদাৰ, কুৰ্তা, টাই, কোট আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয়, যিসমূহৰ চাহিদা বজাৰত যথেষ্ট বেছি ।
আনহাতে, হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু চাহিদা সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আমি মহানগৰীৰ কেইবাখনো হস্ততাঁত বস্ত্ৰৰ দোকানলৈ গৈছিলোঁ । দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বিক্রেতাসকলে জনোৱা অনুসৰি, "অসমীয়া হস্ততাঁতৰ উৎপাদিত কাপোৰৰ চাহিদা আছে । বহু গ্ৰাহকে থলুৱা উৎপাদিত বস্ত্ৰসমূহ বিশেষকৈ বিচাৰি আহে । আনহাতে, বাহিৰৰ পৰা যিসকল গ্ৰাহক আহে, তেওঁলোকে বেছিকৈ এৰী কাপোৰ বিচাৰে । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত মেচিনত প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰে বজাৰত প্ৰভাৱ নেপেলোৱা নহয় । সেইসমূহ কাপোৰৰ বজাৰ মূল্য কম বাবে বেছিভাগ গ্ৰাহকে তেনেধৰণৰ কাপোৰ বিচাৰে ।"
বিগত কেইবছৰত হস্ততাঁত উৎপাদিত বস্ত্ৰৰ বিক্ৰীত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে
এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আমি টেলিফোনযোগে জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ । তেওঁ কয়, "আমি যদি যোৱা পাঁচ বছৰৰ কথা কওঁ, তেন্তে গোলকীয় পটভূমিত হোৱা বিভিন্ন ফেশ্বন সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান, বিশেষকৈ ফেশ্বন শ্ব’বোৰে অসমীয়া সাজ-পাৰক গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে ই আমাৰ হস্ততাঁতৰ বজাৰখনলৈ এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে ।"
গ্ৰাহকে এতিয়া পৰম্পৰাগত ডিজাইন নে ফিউজন ডিজাইন বেছি বিচাৰে ?
এই সন্দৰ্ভত ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই কয়, "প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাৰে ভৰা এই বজাৰখনৰ গ্ৰাহকসকলে আধুনিক ডিজাইনৰ অসমীয়া সাজ-পাৰত যদিও আগ্ৰহ দেখুৱায়, কিন্তু পৰম্পৰাগত পুৰণি ডিজাইনসমুহো সমানেই জনপ্ৰিয় ।"
বহিঃৰাজ্য বা বিদেশত অসমীয়া হস্ততাঁত বস্ত্ৰৰ চাহিদা কেনেকুৱা
আমাৰ ৰেচম উদ্যোগৰ লগতে হস্ততাঁত বস্ত্ৰক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি অহা বিশিষ্ট ফেশ্বন ডিজাইনাৰগৰাকীয়ে কয়, "অনা-অসমীয়া আৰু বিদেশী গ্ৰাহকৰ মাজত অসমীয়া পাট-মুগাৰ পোছাকৰ প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা দেখা গৈছে । এই কাৰণেই অসমীয়া হস্ততাঁতৰ কাপোৰৰ চাহিদা শেহতীয়াকৈ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে ।"