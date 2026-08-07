অসমৰ দ্বিতীয় শুৱালকুছিত বৰ্তমান কিদৰে চলিছে বস্ত্ৰ উদ্যোগ ?

অসমৰ দ্বিতীয় শুৱালকুছিত বৰ্তমান কিদৰে চলিছে বস্ত্ৰ উদ্যোগ ?
ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসত চৰ্চিত এখন গাঁও । অসমৰ দ্বিতীয় শুৱালকুছি হিচাপে পৰিচিত ধেমাজি জিলাৰ এই গাঁওখন । এই সন্দৰ্ভত প্ৰদ্যুম্ন ভৰালীৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : August 7, 2026 at 6:26 PM IST
ধেমাজি: কেৱল বিহু আহিলেই নহয়, বছৰটোৰ বাৰমাহেই এখন গাঁৱত তাঁতশালৰ খিট-খিটনি শুনা যায় । যিদৰে শুনা যায় বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত । গাঁওখনত ঘৰে ঘৰে শিপিনী, পুৰুষ-মহিলা বুলি কোনো কথা নাই । অসমৰ দ্বিতীয়খন শুৱালকুছি বুলি ইতিমধ্যে গাঁওখনে খ্যাতি লাভ কৰিছে । এই বিশেষ গাঁওখন হৈছে ধেমাজিৰ চৌখাম গাঁও ।
উদ্যোগবিহীন ধেমাজিত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰে গাঁওখনৰ শিক্ষিত যুৱকসকলে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মোকলাইছে । ধেমজি নগৰৰ পৰা প্ৰায় ২১ কিঃমিঃ নিলগত অৱস্থিত দ্বিতীয়খন শুৱালকুছি হিচাপে খ্যাত চৌখাম গাঁও ৷ বৰ্তমান ২০০ ৰো অধিক পৰিয়ালে বাস কৰা চৌখাম গাঁৱৰ প্ৰায় ৮০% শতাংশ লোকেই হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত ৷
২০১২ চনত গাঁওখনৰ ৰাতুল কোচ নামৰ লোকজনে শুৱালকুছিলৈ গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ অহাৰ পাছত তেওঁৰ ভায়েকেও শিকি বুজি আহি গাঁওখনৰ যুৱকসসলক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে । তাৰ পিছতে চৌখামত শাল পাতে ।
কেনেকৈ এই বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ আৰম্ভণি হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত এগৰাকী যুৱ শিপিনীয়ে কয়, "গাঁওখন অতীজৰে পৰা মুগা পালন কৰি এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে ৷ ২০১২ চনত গাঁওখনৰ ৰাতুল কোচ নামৰ লোকজনে শুৱালকুছিলৈ গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ অহাৰ পাছত, তেওঁৰ ভায়েকেও শিকি-বুজি আহি গাঁওখনৰ যুৱকসসলক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ পৰাই গাঁওখনৰ বয়নশিল্পৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় ।"
বৰ্তমানলৈ কিমানখন তাঁতশাল বৃদ্ধি পালে
গাঁওখনৰ কেইগৰাকীমান উদ্যমী যুৱ শিপিনী হৈছে- বিশ্বজ্যোতি শৰ্মা, সঞ্জীৱ দিহিঙীয়া, যোগানন্দ বৰুৱা, নিতুল কোচ, প্ৰণৱ কোচ, মিণ্টু কোচ আদি ৷ বৰ্তমান চৰকাৰৰ পৰা স্ব-নিৰ্ভৰ নাৰী নামৰ অভিলাষী আঁচনিৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰা বিষয়ে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে ৷ তাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত উন্নয়ন নিগমৰ অধীনত ৫০শতাংশ ৰাজসাহায্যৰে শিপিনীসকলক, মুগা, তচ, ৰেচম সূতা যোগান ধৰি অহা বিষয়েও সদৰী কৰে ৷
গাঁওখনত ৪৩৬ গৰাকী যুৱ শিপিনীক লৈ ২০২২ চনতে চানেকী এফপিঅ' নামৰ কৃষক উৎপাদক গোট গঠন কৰিছিল ৷ গাঁওখনত ২৮ টাকৈ এফআইজি গঠন কৰা হৈছে । বৰ্তমান এটা বছৰত ৩০ কোটিৰো অধিক উৎপাদন হয় বুলি শিপিনীসকলে সদৰী কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন শিপিনীয়ে কয়,"মুগা আৰু তচ মুগাৰ যিহেতু বহুত দাম বাঢ়ি গৈছে, গতিকে অতি কমেও ৩০ কোটিৰো অধিক ব্যৱসায় গাঁওখনৰ পৰা হয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ । কাপোৰ অসমৰ বাহিৰলৈ কলকাতা, গুজৰাট, দিল্লী আদিলৈকো গৈছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু নেডফিৰ জৰিয়তে আমেৰিকালৈও গৈছে ।"
'মিছন চেনেহজৰী'ক লৈ আশাবাদী শিপিনীসকল
শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে এই উদ্যোগে অধিক প্ৰসাৰ লাভ কৰাৰ বাবে এখন অভিলাষী আঁচনি হাতত লৈছে । 'মিছন চেনেহজৰী' নামৰ আঁচনিখনৰ জৰিয়তে চৰকাৰে শিপিনীসকলক আগুৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । যাক লৈ উৎসাহী শিপিনী সমাজ । আঁচনিখন সফল ৰূপায়ণ হ'লে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশাবাদী শিপিনীসকল ।
এই সন্দৰ্ভত এজন যুৱ শিপিনীয়ে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিত্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, 'মিছন চেনেহজৰী' নামৰ এখন অভিলাষী আঁচনি হাতত লোৱাৰ বাবে । আমাৰ অঞ্চলটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে যি আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে, আমি এই আঁচনিখনক লৈ খুবেই আশাবাদী ।"