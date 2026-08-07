থলুৱা বস্ত্ৰ ক্ৰয়েৰে আমাৰ হস্ততাঁত শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

থলুৱা বস্ত্ৰ ক্ৰয়েৰে আমাৰ হস্ততাঁত শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
হস্ততাঁত দিৱসত ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত শিল্পীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ৷
Published : August 7, 2026 at 2:30 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ দেশতে 7 আগষ্ট দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ বৃটিছ ভাৰতৰ সময়ত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধ তথা দেশৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ সৈতে জড়িত বয়নশিল্পীসকলৰ শিল্পকলাক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ২০১৫ চনৰ পৰা এই দিৱস উদযাপনৰ ধাৰা আৰম্ভ হৈছিল ৷
হস্ততাঁত শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতৰ কদৰ আছে ৷ ঠিক তেনেকৈ কদৰ আছে অসমৰ বস্ত্ৰশিল্পৰো ৷ অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত বৈ উলিওৱা ছাঁতে শুকুৱা, মুঠিতে লুকুৱা কাপোৰে কেৱল ভাৰততেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতেই সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ কোৱা হয় যে অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে ৷ ফুলাম গামোচাৰ পৰা চেলেং চাদৰ, এড়ী চাদৰ, ৰিহা, চাদৰ-মেখেলা, ৰুমাল আদি বস্ত্ৰসমূহ অসমৰ সম্পদ ৷
অসমৰ এড়ী, মুগা, পাট কাপোৰৰ কথাতো ক’বই নালাগে ৷ তদুপৰি ৰাজ্যখনত বসবাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলে প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্ৰসমূহেও আমাৰ বস্ত্ৰশিল্পৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিছে ৷ কেৱল নিজে পিন্ধিবৰ বাবেই নহয়, আনকো পিন্ধাব পৰাকৈ অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰে ৷ যিয়ে তেওঁলোকক আৰ্থিক উপাৰ্জনৰো এটা বাট মুকলি কৰি দিয়ে ৷
হস্ততাঁত দিৱসত ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত শিল্পীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, ‘‘দেশৰ বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক হস্ততাঁত খণ্ড । বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হৈছে এই খণ্ডটি । বয়ন শিল্পৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন অভিলাষী পদক্ষেপে তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ দিশত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ।’’
‘‘অসমৰ ইতিহাসত আহোম শাসনকালতো শিপিনীসকলে এৰাতিতে সূতা কাটি কৱচ কাপোৰ বৈ উলিওৱাৰ সমৃদ্ধ কাহিনী আছে । হস্ততাঁত খণ্ডৰ বিকাশে মহিলা স্বাৱলম্বিতাৰ দিশটো সমৃদ্ধ কৰি ৰাজ্যৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নত অৱদান আগবঢ়াইছে । ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসত আমাৰ হস্ততাঁত ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰা প্ৰতিগৰাকী হস্ততাঁত শিল্পীৰ সৃষ্টিক লৈ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে ৷
Assam's handloom tradition is a living legacy, woven with skill, patience and generations of craftsmanship.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 7, 2026
On National Handloom Day, let us salute our weavers who continue to carry this timeless tradition forward while strengthening rural livelihoods. pic.twitter.com/0HJw903nca
ইফালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও জনতাক থলুৱা বস্ত্ৰ আকোঁৱালি ল’বলৈ আহ্বান জনোৱা দেখা গৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তাৰ প্ৰতি সন্মতি জনাই সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লিখিছে, ‘‘গামোচা, আৰনাইকে ধৰি আমাৰ শিপিনীসকলৰ সৃষ্টিক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সদায় প্ৰচাৰ কৰি আহিছে । ভাৰত তথা অসমৰ বস্ত্ৰশিল্পক মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত নতুনকৈ সমাদৰ আৰু পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উপলক্ষে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ বাৰ্তাত স্থান পালে অসমৰ মান গামোচাই । আহক আমিও হাতেবোৱা গামোচা আৰু থলুৱা বস্ত্ৰ ক্ৰয়েৰে আমাৰ হস্ততাঁত শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ পণ লওঁ আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰোঁ ।’’
অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়েও বয়নশিল্পীসকলক এই দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে- ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ । শিপিনীসকলৰ অপৰিসীম ত্যাগ, একাগ্ৰতা আৰু অশেষ পৰিশ্ৰমে কেৱল আমাৰ পৰম্পৰাকেই জীয়াই ৰখা নাই, বৰঞ্চ আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটিটোকো সুদৃঢ় আৰু স্বাৱলম্বী কৰি বিশ্বৰ বুকুত আমাৰ চহকী কৃষ্টি সংস্কৃতিক সগৌৰৱে জিলিকাই ৰাখিছে । ঐতিহ্যবাহী হস্ততাঁত শিল্পক স্বাভিমানৰে জীয়াই ৰখা প্ৰত্যেকগৰাকী শিপিনী তথা এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত সকলোলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আহক, থলুৱা হস্ততাঁত বস্ত্ৰ গৌৰৱৰে পৰিধান কৰোঁ আৰু আমাৰ স্বাভিমানী শিপিনীসকলৰ হাত অধিক শক্তিশালী কৰি তোলোঁ ।’’
লগতে পঢ়ক:
হস্ততাঁত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ’: ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান
ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস: কালজয়ী পৰম্পৰা আৰু গ্ৰাম্য জীৱিকাৰ আধাৰ