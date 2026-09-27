ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা দিৱস: পিতৃ-মাতৃয়ে অনন্য আশীৰ্বাদক দিব পাৰিছে নে সুৰক্ষা ?

ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা দিৱস: পিতৃ-মাতৃয়ে অনন্য আশীৰ্বাদক দিব পাৰিছে নে সুৰক্ষা ?
প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰৰ চতুৰ্থ দেওবাৰে পালন কৰা হয় এই দিৱস ।
Published : September 27, 2026 at 2:25 PM IST
গুৱাহাটী:
আগবাৰী শুৱনি কাকিনী তামোলে
পাছবাৰী শুৱনি পাণ,
বৰঘৰ শুৱনি গাভৰু ছোৱালী
উলিয়াই দিবলৈ টান ।।
প্ৰতিগৰাকী পিতৃ-মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা সন্তানৰ মাজত থকা অনন্য সম্পৰ্ক উদযাপন কৰিবলৈ ছেপ্টেম্বৰৰ চতুৰ্থ দেওবাৰে 'ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা দিৱস' উদযাপন কৰা হয় । এই বছৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰত এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । অৱহেলাৰ পৰিৱৰ্তে কন্যাৰ প্ৰতি যথোচিত সন্মান প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে ।
কন্যা হৈছে পিতৃ-মাতৃৰ বাবে এক অনন্য আশীৰ্বাদ । পুত্ৰৰ সামানেই কন্যা সন্তানেও পিতৃ-মতৃৰ লগতে পৰিয়ালক প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ জীৱনক অপৰিসীম সুখ আৰু মৰমেৰে সমৃদ্ধ কৰে । কন্যা সন্তানক বিশ্বাসী সহযোগী হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আমি সকলোৱে তেওঁলোকক সমানেই আগুৱাই লৈ যোৱাৰ লগতে সুৰক্ষাও প্ৰদান কৰিব লাগিব । সেই উদ্দেশ্যেই ২০০৮ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে এই দিৱসৰ আৰম্ভ কৰিছিল ।
পিতৃ-মাতৃৰ মৰম পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ নিঃস্বাৰ্থ বুলি কোৱা হয় যদিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা সমাজ ব্যৱস্থাৰ বাবে কন্যা সন্তানৰ আওকাণ কৰাও দেখা যায় । কন্যা সন্তানক যাতে কোনোৱে অৱহেলা নকৰে আৰু শিক্ষা, পুষ্টি, বাল্য বিবাহ, অধিকাৰ, আৰু স্বাস্থ্য, সুৰক্ষা, সন্মান ইত্যাদি বিষয়ত সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ এই দিৱসৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে ।
এই বিশেষ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম এক্স'ত দিয়া এটা পোষ্টত কন্যা সন্তান এগৰাকী দেৱীৰ সমতুল্য বুলি আখ্যা দি লিখিছে,"এগৰাকী কন্যা সন্তান এগৰাকী দেৱীৰ সমতুল্য। প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ মৰম, আনন্দ আৰু আশাৰ সঞ্চাৰ অনাত কন্যা সন্তানৰ ভূমিকা তুলনাবিহীন। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী কন্যাৰ সপোন, সাহস আৰু সফলতাক উদযাপন কৰোঁ আহক।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ ৰাজ্যৰ কন্যা শিশুসকলক শিক্ষাৰে জ্যোতিৰে আলোকিত কৰাৰ বাবে আমি গ্ৰহণ কৰা নিযুত মইনা আঁচনিয়ে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ বাটত থকা বাধাসমূহ দূৰীকৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিয়াত সহায় আগবঢ়াইছে। প্ৰতিগৰাকী কন্যাৰ উত্তৰণৰ বাবে কাম কৰি যাবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ । "
দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা লিংগ বৈষম্যৰ বিষয়ে সকলোৱে জ্ঞাত । আনকি কিছুমান অঞ্চলত কন্যা সন্তানৰ জন্ম হ'লেই পিতৃ-মাতৃ শংকিত হৈ পৰে । কাৰণ যৌতুক দিব নোৱাৰিলে কন্যাৰ বিবাহৰ সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় । চৰকাৰে কঠোৰ আইন প্ৰনয়নৰ পিচতো যৌতুকজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে ।
সমাজৰ পৰা লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ আৰু কন্যাসকলক সমান সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বহু আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কেইখনমান আঁচনি-
- সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা
- বেটী বচাওঁ, বেটী পঢ়াওঁ
- হাৰিয়ানাৰ লাডলি আঁচনি
- বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা
- কৰ্ণাটক ভাগ্যশ্ৰী আঁচনি
- চিবিএছই উড়ান আঁচনি
- পশ্চিম বংগ কন্যাশ্ৰী প্ৰকল্প
- ধনলক্ষ্মী আঁচনি
- অসম নিযুত মইনা আঁচনি
- মধ্য প্ৰদেশৰ লাডলি লক্ষ্মী যোজনা
- কন্যা সন্তানৰ কল্যাণকামী চৰকাৰী আঁচনি
- মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ মাজি কন্যা ভাগ্যশ্ৰী আঁচনি
- মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে কিশোৰীসকলক প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আঁচনি
কন্যা সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আইন
- মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যা সুৰক্ষা আঁচনি
- বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন, ২০০৬
- শিক্ষা অধিকাৰ আইন , ২০০৯
- হিন্দু উত্তৰাধিকাৰ (সংশোধনী) আইন, ২০০৫
- কিশোৰ ন্যায় (শিশুৰ যত্ন আৰু সুৰক্ষা) আইন
- যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশুৰ সুৰক্ষা আইন, ২০১২
- শিশু শ্ৰমিক (নিষিদ্ধকৰণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ)আইন,১৯৮৬
লগতে পঢ়ক:বিহাৰৰ জুমই কন্যা নিৰ্যাতন ঘটনা: আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত চিকিৎসাধীন মূল অভিযুক্ত
লালবাগচা ৰাজা গণপতি দৰ্শন শ্বাহৰুখ খানৰ, পত্নী গৌৰী-কন্যা সুহানাৰ সংগ