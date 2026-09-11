ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস : বনাঞ্চল-বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলক স্মৰণ

ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস : বনাঞ্চল-বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলক স্মৰণ
১১ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস উদযাপন । অসমৰ বন সুৰক্ষা বাহিনীক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
By PTI
Published : September 11, 2026 at 2:39 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস । প্ৰতিবছৰে ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত দেশজুৰি এই দিৱস পালন কৰা হয় । দেশৰ বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাণ আহুতি দিয়া কৰ্মীসকলক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় । ২০১৩ চনত কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল ।
খেজৰলিকাণ্ডক স্মৰণ
১৭৩০ চনত ৰাজস্থানত সংঘটিত কৰুণ ঘটনাৰ স্মৃতিত এই দিৱস পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । এই দিনটোতে অমৃতা দেৱী বিষ্ণৈ আৰু বিষ্ণৈ জনগোষ্ঠীৰ ৩৬২ গৰাকী লোকে পৱিত্ৰ খেজৰি গছ কটাত বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে প্ৰাণ আহুতি দিছিল ।
জনগোষ্ঠীটোৰ পৱিত্ৰ খেজৰি গছ কাটিবলৈ মাৰোৱাৰ ৰাজ্যৰ মহাৰজা অভয় সিঙে এক নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু অমৃতা দেৱী বিষ্ণৈৰ নেতৃত্বত গছসমূহক আঁকোৱালি লৈ স্বেচ্ছাই গাঁওবাসীয়ে প্ৰাণ দিছিল ।
এই শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ এক জাতীয় আন্দোলন আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কৰ্মৰ এক শক্তিশালী প্ৰতীকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল । এই ঐতিহাসিক খেজৰলি হত্যাকাণ্ডৰ স্মৰণতে ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় ।
ভাৰতত বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বহু সময়ত বনৰক্ষী আৰু অন্যান্য কৰ্মীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য পালনৰ মাজতেই প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় । সেই ত্যাগক সন্মান আৰু স্বীকৃতি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই দিনটোত বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।
এইবছৰো শুকুৰবাৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হৈছে । "শ্বহীদক স্মৰণ, বনাঞ্চল ৰক্ষা" বিষয়বস্তুৰে বন বিভাগৰ লগতে বিভিন্ন সংস্থাই এই দিৱস পালন কৰিছে । খেজৰলি কাণ্ডৰ ভুক্তভোগীৰ লগতে বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বনৰক্ষী আৰু অন্যান্য কৰ্মীসকলক দেশবাসীয়ে স্মৰণ কৰাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।
The impressive and extensive biodiversity of India is guarded by a dedicated workforce of forest officers. On National Forest Martyrs Day, we remember the fearless heroes who laid down their lives fighting forest fires, smugglers, and poachers to protect our natural wealth.… pic.twitter.com/3kqqUfbbPl— Bhupender Yadav (@byadavbjp) September 11, 2026
কেন্দ্ৰীয় বন মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱেও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "ভাৰতৰ আকৰ্ষণীয় আৰু বিস্তৃত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক বন বিষয়াৰ এক নিষ্ঠাবান কৰ্মশক্তিয়ে পহৰা দিয়ে । ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱসত আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰক্ষাৰ বাবে বনজুই, চোৰাংচোৱা, চোৰাংচিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিয়া নিৰ্ভীক বীৰসকলক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ ।"
On National Forest Martyrs’ Day, I pay my respects to those who made the supreme sacrifice protecting our forests, wildlife and natural heritage.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 11, 2026
From strengthening our forest force to empowering women through Van Durga, Assam is committed to carrying forward their courage and… pic.twitter.com/tunEzorwgY
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও শুকুৰবাৰে বনাঞ্চল, বন্যপ্ৰাণী আৰু প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ লগতে প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে তেওঁ কয় যে বন সুৰক্ষা বাহিনীক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
সামাজিৰ মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱসত আমাৰ বনাঞ্চল, বন্যপ্ৰাণী আৰু প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ বন সুৰক্ষা বাহিনীক শক্তিশালী কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বনদুৰ্গাৰ জৰিয়তে মহিলা সবলীকৰণলৈকে অসমে তেওঁলোকৰ সাহসক আগুৱাই নিয়াৰ লগতে আগন্তুক প্ৰজন্মলৈ আমাৰ বনাঞ্চল সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন সুৰক্ষাৰ ফ্ৰণ্টলাইনত সেৱা আগবঢ়োৱা মহিলা বনকৰ্মী 'বনদুৰ্গা'ৰ ফটোও শ্বেয়াৰ কৰে ।
অৰণ্যৰ সেউজীয়াৰ লগতে ইয়াৰ প্রাকৃতিক বাসিন্দাসকলক জীয়াই ৰাখিবলৈ নিজৰ প্ৰাণৰ বিনিময় কৰা নিৰ্ভীক বনকৰ্মীসকললৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা, সাহস আৰু আত্মত্যাগে আমাক প্ৰতিপল প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ পৱিত্ৰ দায়িত্ব সোঁৱৰাই থাকিব।— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) September 11, 2026
বন… pic.twitter.com/DIvFWZAaQL
একেদৰে অসমৰ বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "অৰণ্যৰ সেউজীয়াৰ লগতে ইয়াৰ প্রাকৃতিক বাসিন্দাসকলক জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰাণ আহুতি দিয়া নিৰ্ভীক বনকৰ্মীসকললৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ । আপোনালোকৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা, সাহস আৰু আত্মত্যাগে আমাক প্ৰতিপল প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ পৱিত্ৰ দায়িত্ব সোঁৱৰাই থাকিব ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "বন শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ যাতে অথলে নাযায়, তাৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যখনৰ বন আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ লগতে বন প্ৰহৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আৰু 'বনদুৰ্গা'ৰ দৰে মহিলা বন প্ৰহৰীক নিয়োগ কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰে অসমৰ বনাঞ্চল, বন্যপ্ৰাণী আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ সুৰক্ষাৰ প্রতি দৃঢ় সংকল্পবব্ধ ।"
লগতে পঢ়ক :
বিড়ম্বনাৰ পৰা মুক্তি ! অৱশেষত খুমটাইৰ হাতীটোৰ ডিঙিৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল প্ৰকাণ্ড টায়াৰ