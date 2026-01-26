ছাৰ, প্ৰথমে পতাকাখন ঠিক কৰি লওঁক তাৰ পিছত ভাষণ দিয়ক... সৰুপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসত অথন্তৰ

ছাৰ, প্ৰথমে পতাকাখন ঠিক কৰি লওঁক তাৰ পিছত ভাষণ দিয়ক... সৰুপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসত অথন্তৰ
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ আয়ুক্তই ওলোটাকৈয়ে উৰুৱালে পতাকা । অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনো ।
Published : January 26, 2026 at 2:44 PM IST
সৰুপথাৰ : আজি দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । অসমৰো প্ৰতিখন জিলা, সমজিলাতে গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উৰুওৱা হৈছে । কিন্তু তাৰ মাজতে গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ সমজিলাত অথন্তৰ লাগিল ।
সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত গণৰাজ্য দিৱসত ওলোটাকৈয়ে উৰুওৱা কৰা হ'ল জাতীয় পতাকা । সৰুপথাৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত উদযাপন কৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন কৰিছিল সমজিলা আয়ুক্ত মানস জ্যোতি নাথে । যাক লৈ একাংশ লোকৰ মাজত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হয় ।
আনকি সেই সময়ত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন । পতাকা ওলোটা হৈ থকা দেখি এজন সচেতন যুৱকে মঞ্চত উঠি সমজিলা আয়ুক্তৰ ভাষণ বন্ধ কৰি পতাকাখন ঠিক কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।
উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰ বুলি ক'লেই শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ কথা মনলৈ আহে । স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ অৱদান সৰুপথাৰবাসীয়ে স্মৰণ কৰি আহিছে । শ্বহীদৰ স্মৃতি বিজড়িত সৰুপথাৰত উদযাপন কৰা গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচনত হোৱা এই বিসংগতিত লজ্জিত স্থানীয় লোকসকল । আনকি সকলো দেখাৰ পিছতো পতাকাখন তেনেকৈয়ে ৰাখি সমজিলা আয়ুক্ত মানস জ্যোতি নাথে ভাষণ দিয়াক লৈও তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্যে সচেতন যুৱকজনৰ অনুৰোধত পিছত প্ৰশাসনে ওলোটাকৈ উৰুওৱা পতাকাখন নমাই আনে ।
গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ সময়ত এই বিসংগতি ধৰা পেলাই প্ৰশাসনক পতাকাখন ঠিক কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা যুৱকজনে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "প্ৰথমে পতাকা উন্মোচন কৰাৰ সময়ত মোৰ দেউতাই বিসংগতি দেখিছিল । দেউতাই কৈছে ভুল হৈছে, আমি তেতিয়া বাহিৰত আছিলোঁ । আৰক্ষী এজনক কথাখিনি ক'লো । তেতিয়া তেওঁ কথাটো আওকাণ কৰিলে । পিছত যেতিয়া চি আৰ পি এফ এজনক ক'লো তেতিয়া ক'লে ভিতৰলৈ গৈ ক'ব পাৰিবা । সেই সময়ত সমজিলা আয়ুক্তই ভাষণ দি আছিল, মই গৈ ক'লো যে ছাৰ প্ৰথমে পতাকাখন ঠিক কৰি লওঁক তাৰ পিছত ভাষণ দিয়ক । তেওঁ ভাষণ দি থকাৰ সময়তে নতুনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন লগাই দিলে ।"
কিন্তু কাৰ অসাৱধানতাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল ? সকলো দেখা পিছতো কিয় লগে লগে পতাকাখন সলনি কৰা নহ'ল ? এইধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সমজিলাৰ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ।
