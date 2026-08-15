বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে উত্তোলন কৰোতেই সৰি পৰিল পতাকা

বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে উত্তোলন কৰোতেই সৰি পৰিল পতাকা
জনীয়াত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত ব্যাপক খেলিমেলি ।
Published : August 15, 2026 at 2:25 PM IST
জনীয়া : দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । অসমৰো প্ৰতিটো প্ৰান্ততে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । অৱশ্যে তাৰ মাজতে কেইবাটাও স্থানত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত বিসংগতিয়ে দেখা দিয়ে ।
মন্দিয়া সমষ্টিৰ জনীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়তে অথন্তৰ লাগিল । মন্দিয়াৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়তে হঠাৎ পতাকাৰ ৰছী ছিঙি পৰিল । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক মুহূৰ্তৰ বাবে অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
উল্লেখ্য যে জনীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ । কাৰ্যসূচী অনুসৰি বিধায়কগৰাকীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে ।
কিন্তু সেই সময়তে জাতীয় পতাকাখন ছিঙি পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত পতাকাখন পুনৰ মেলিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে মেল নাখালে । ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত পুনৰ পতাকাখন তললৈ নমাই আনিবলগীয়া হয় ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এইদৰে পতাকা ছিঙি পৰাৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতেই চৰ্চা লাভ কৰিছে । অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পাছত পুনৰ পতাকাখন সফলভাৱে উত্তোলন কৰা হয় আৰু অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিয়া হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । ইফালে এই ঘটনাৰ পাছতে স্বাধীনতা দিৱসৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে পতাকাখন আৰু পতাকা উত্তোলনৰ ব্যৱস্থাটো সঠিকভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছিলনে নাই, তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
বিশেষকৈ পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে প্ৰশাসন আৰু আয়োজকসকলে অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়েও চৰ্চা চলিছে ।
স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতিকলৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । পতাকা উত্তোলনৰ পিছত বিধায়কগৰাকীয়ে উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে । ভাষণ প্ৰসংগত বিধায়কগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰায় ১৫০ বছৰ ইংৰাজে আমাক শাসন কৰিছিল । তেওঁলোকৰ শাসনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পদ লুটি লৈ গৈ ইংলেণ্ডৰ উন্নয়নত ব্যৱহাৰ কৰা । তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ একো কৰা নাছিল । সেইকাৰণে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজৰ শাসনৰ পৰা দেশক মুক্ত কৰিবলৈ আত্মবলিদান দিছিল ।"
লগতে পঢ়ক :
বানপীড়িত জিলাৰ ছন্দ ঘূৰাই আনিব চৰকাৰে: খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণা