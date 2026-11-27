মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ 'উল্লাস ইন জে'ইল' শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীলৈ স্কচ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা
কাৰাগাৰত নিৰক্ষৰ কয়দীসকলক শিক্ষিত কৰাৰ অভিযান ।
Published : November 27, 2026 at 12:14 PM IST
মৰিগাঁও: অপৰাধীৰ অন্তিম ঠিকনা কাৰাগাৰ হ'লেও এই বন্ধ চাৰিবেৰৰ মাজতো সৃষ্টিৰ উৎস লুকাই থাকে । কাৰাগাৰতে কোনো অপৰাধীয়ে সাহিত্য চৰ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংগীত সাধনালৈকে সকলোতে ব্যস্ত থাকে । ইয়াৰ মাজতে আকৌ বহুতক শিক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষা অভিযানো চলিছে ।
কাৰাগাৰত নিৰক্ষৰ কয়দীসকলক শিক্ষিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বাবে মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । 'উল্লাস ইন জে'ইল' শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা বাবে মৰিগাঁও জিলাত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে ।
নিৰক্ষৰ কয়দীসকলক শিক্ষিত কৰি মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন-যাপনৰ সুযোগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে জিলা প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগে মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰত ৰূপায়ন কৰা 'উল্লাস ইন জে'ইল'শীৰ্ষক অভিনৱ পদক্ষেপৰ বাবে সন্মানীয় স্কচ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছে ।
মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষা বিষয়া ডঃ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়াৰ নেতৃত্বত জিলাখনৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ এটি কৰ্মী দলৰ দ্বাৰা ২০২৪ চনৰ জুনৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হৈ আছে ।
এই অভিযানৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে তদানীন্তন জিলা আয়ুক্ত তথা বৰ্তমানৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মা, জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ ৰমেন বৰুৱাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ৰ জিলা আয়ুক্ত সৃষ্টি সিংহ, বৰ্তমানৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তেৱাৰী আৰু কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰয়োজনীয় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।
উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে এই পদক্ষেপক এক শ্ৰেষ্ঠ অনুশীলন হিচাপে স্বীকৃতি দিছে । চৰকাৰে লগতে আন আন জিলাৰ কাৰাগাৰসমূহতো এই পদক্ষেপক ৰূপায়ণৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত সকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে।
এই কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াই পৰ্যবেক্ষণ কৰি ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি ইতিমধ্যে ১৪৭জন কয়দীক পৰ্যায়ক্ৰমে শিক্ষিত কৰি তুলি প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা বুলি জিলা শিক্ষা বিষয়াই সদৰী কৰিছে ।
ইতিমধ্যে এই বঁটা প্ৰাপ্তি সন্দৰ্ভত স্কচ গ্ৰুপৰ পৰিচালন সঞ্চালক দীপক দালালে মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু জিলা শিক্ষা বিষয়াক পত্ৰ যোগে সদৰী কৰিছে । অহা ১৯ ডিচেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ আগষ্ট ক্ৰান্তি মাৰ্গস্থিত পিএইচডি হাউছত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মৰিগাঁও জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ডঃ অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়াই কয় ।
এই সন্দৰ্ভত মৰিগাঁও জিলা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ডঃ ঠাকুৰীয়াই কয়, "মৰিগাঁৱৰ লগতে অসমবাসীৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ । এনে সুন্দৰ বতৰাই আমাক উৎসাহিত কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক :মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত : চাহমেল, গুৱা-পাণ বিতৰণৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা
মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ অন্ত: ৫ মহীয়া কণমানি শ্ৰীকৃষ্ণই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে দৰ্শকক