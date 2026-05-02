লখিমপুৰৰ জিতেন বৰুৱালৈ ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান
'ইউৰোপিয়ান বুক অৱ গ্ল'বেল ৰেকৰ্ড', 'কালাম ইন্সপাইৰেচন এৱাৰ্ড ২০২৬' লাভ কৰিলে মংগলবোধ জাগৰণ কেন্দ্রৰ সঞ্চালকে ।
Published : May 2, 2026 at 1:00 PM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ নতুন সুৰ প্ৰকাশন, মংগলবোধ জাগৰণ কেন্দ্রৰ সঞ্চালক জিতেন বৰুৱাক দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে । 'ইউৰোপিয়ান বুক অৱ গ্ল'বেল ৰেকৰ্ড'ৰ লগতে 'কালাম ইন্সপাইৰেচন এৱাৰ্ড ২০২৬ ' আগবঢ়োৱা হৈছে বৰুৱালৈ ।
সাহিত্য সাধনাকে জীৱনৰ ব্ৰত কৰি লোৱা লখিমপুৰৰ এজন যুৱক জিতেন বৰুৱা । দুই দশকৰো অধিক সময় তেওঁ সাহিত্য সাধনা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যোগ্যজনক স্বীকৃতি দিছে । তেওঁ এনে সেৱাৰ বাবে দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিছে । মংগলবোধ জাগৰণ কেন্দ্রৰ সঞ্চালক হিচাপে তেওঁ সাহিত্য সাধনা কৰাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে 'ইউৰোপিয়ান বুক অৱ গ্ল'বেল ৰেকৰ্ড'এ তেওঁক সন্মানিত কৰি প্ৰশস্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে ।
আনহাতে, মংগলময় পত্ৰিকাৰে সাহিত্য, সমাজক কৰা সেৱাৰ বাবে তেওঁক 'কালাম ইন্সপাইৰেচন এৱাৰ্ড ২০২৬' প্ৰদান কৰা হৈছে । উল্লেখ্য ২০০০ চনৰ পৰা লখিমপুৰত নতুন সুৰ প্ৰকাশনৰ জৰিয়তে তেওঁ নতুন সুৰ নামৰ আলোচনী এখন প্ৰকাশ কৰি আহিছে । আলোচনী প্ৰকাশৰ সমানে নতুন সুৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতি বছৰে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সেৱা কৰা ব্য়ক্তিক 'সাহিত্য জ্যোতি' আৰু 'কথা বৈভৱ' নামৰ দুটাকৈ বঁটাও প্ৰদান কৰি আহিছে ।
আনহাতে ২০১৪ চনৰ পৰা মংগলবোধ জাগৰণ কেন্দ্রৰ জৰিয়তে মাহেকীয়া আলোচনী মংগলময় পত্ৰিকা প্ৰকাশ কৰি আহিছে । মংগলময় জাগৰণ কেন্দ্রৰ উদ্যোক্তা 'মংগলময় সাহিত্য বঁটা','মংগলময় সৃষ্টি সাধনা বঁটা', 'মংগলময় জীৱন উত্তৰণ বঁটা','মংগলময় শিক্ষা উত্তৰণ বঁটা' প্ৰদান কৰি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রৰ সাধকসকলক উৎসাহিত কৰি আহিছে । তেওঁ গ্ৰন্থও প্ৰকাশ কৰি আহিছে । কাব্যগ্ৰন্থ, উপন্যাস, নাটক, প্ৰৱন্ধ সংকলন আদি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে । এই পৰ্যন্ত তেওঁৰ এনে ১৭ খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত জিতেন বৰুৱাই কয়, "সাহিত্য়-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে 'ইউৰোপিয়ান বুক অৱ গ্ল'বেল ৰেকৰ্ডছ' আৰু 'কালাম ইন্সপাইৰেচন এৱাৰ্ড ২০২৬'ৰ মানপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । এই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ বাবে আনন্দিত হৈছো । এই স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত সাহিত্য়-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰু অধিক উৎসাহেৰে কাম কৰি যাবলৈ সক্ষম হম ।"
