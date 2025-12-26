ETV Bharat / state

জাতিয়ে মনত ৰাখিব মনমোহন সিঙৰ অৱদানক : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

বিগত বৰ্ষৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হয় মনমোহন সিঙৰ ৷ তেওঁৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷

former PM Manmohan Singh
প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং (ANI)
author img

By PTI

Published : December 26, 2025 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী ৷ বিগত বৰ্ষৰ আজিৰ দিনটোতে ৯২ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় মনমোহন সিঙৰ ৷ শুকুৰবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ পোষ্ট কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰে যে - ‘‘দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড৹ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ প্ৰথম পুণ্যতিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছো । সমাজ জীৱনলৈ তেখেতৰ অনবদ্য অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।’’

বিগত বৰ্ষৰ ৯২ বছৰ বয়সত মৃত্যু হোৱা সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দহ বছৰীয়া কাৰ্যকালকে ধৰি ১৯৯১ চনৰ পৰা পাঁচবাৰকৈ অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৩২ চনৰ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত জন্ম হৈছিল মনমোহন সিঙৰ । এগৰাকী অৰ্থনীতিবিদ হোৱাৰ উপৰি মনমোহন সিঙে ১৯৮২-১৯৮৫ চনলৈ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁ ২০০৪-২০১৪ বৰ্ষলৈ কাৰ্যকালত ভাৰতৰ ১৩ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ৷ আনকি জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ পিছত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় ধৰি তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল ।

পি ভি নৰসিংহ ৰাওৰ চৰকাৰত ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল প্ৰয়াত সিঙে ৷ ১৯৯১ চনত তেওঁক দেশত অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণৰ কৃতিত্ব দিয়া হয় । এই সংস্কাৰে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক বিদেশী বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে অধিক সুলভ কৰি তোলে । যাৰ ফলত এফ ডি আই বৃদ্ধি হৈছে আৰু চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ হ্ৰাস পায় । ই দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল ।

প্ৰয়াত মনমোহন সিঙৰ সেই সময়ৰ চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিযুক্তি গেৰাণ্টি আইন (এন আৰ ই জি এ) প্ৰৱৰ্তন কৰে । ই পিছলৈ এমজিএনৰেগা নামে জনাজাত হয় । ২০০৫ চনত মনমোহন সিং চৰকাৰৰ অধীনত তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন (আৰ টি আই) গৃহীত হৈছিল । যাৰ ফলত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত তথ্যৰ স্বচ্ছতা উন্নত হৈছিল । ড৹ মনমোহন সিঙে ৩৩ বছৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যসভাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : বৰ্ণিল ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত এবাৰ মুখ থেকেচা খাবলগীয়া হৈছিল মনমোহন সিঙে ! কি সেই কাহিনী...

TAGGED:

MANMOHAN SINGH DEATH ANNIVERSARY
MANMOHAN SINGH PASSES AWAY
MANMOHAN SINGH NEWS
ইটিভি ভাৰত অসম
FORMER PM MANMOHAN SINGH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.