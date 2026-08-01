ETV Bharat / state

শিৱসাগৰ-চৰাইদেউৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত নাথ যোগী সন্মিলনী

নিশালৈকে বানপীড়িতক সাহায্য বিতৰণ কৰিলে অসম প্ৰাদেশিক নাথ যোগী সন্মিলনী আৰু সদৌ অসম নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাই ।

Nath Yogi Organisations Launch Major Flood Relief Drive in Sivasagar and Charaideo
শিৱসাগৰ-চৰাইদেউৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত নাথ যোগী সন্মিলনী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ কাষত ঠিয় দিলে অসম প্ৰাদেশিক নাথ যোগী সন্মিলনী আৰু সদৌ অসম নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থা । সংগঠন দুটাই যৌথভাৱে বৃহৎ পৰিসৰত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় ।

এই সাহায্য অভিযানত কামৰূপ মহানগৰ, দক্ষিণ কামৰূপ, দৰং (মঙলদৈ), শোণিতপুৰ, নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই, ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলীকে ধৰি নামনি আৰু উজনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, বস্ত্ৰ, ঔষধ আৰু অন্যান্য নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰায় ৭খন বাহনত বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ কঢ়িয়াই নিয়া হয় ।

শিৱসাগৰ-চৰাইদেউৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত নাথ যোগী সন্মিলনী (ETV Bharat Assam)

শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন বানপীড়িত গাঁৱত উপস্থিত হৈ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ মাজত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । সংগঠনৰ নেতৃত্বই জনোৱা মতে, সংগৃহীত সকলো সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ নোহোৱালৈকে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব ।

সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ১১৭ নং বৰখলা সমষ্টিৰ বিধায়ক কিশোৰ নাথ উপস্থিত থাকে । লগতে অসম প্ৰাদেশিক নাথ যোগী সন্মিলনীৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ধীৰেন নাথ, সাধাৰণ সম্পাদক গুণজিত নাথ, উপদেষ্টা কৃতি নাথ, সাদৌ অসম নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দীপক নাথৰ লগতে বিভিন্ন জিলা সন্মিলনী ।

এই সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হোৱা লোকসকলৰ মাজত এই সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীয়ে কিছু সকাহ কঢ়িয়াই অনাত স্থানীয় লোকসকলে সংগঠন দুটাৰ এই মানৱীয় পদক্ষেপক আদৰণি জনায় । সংগঠনটোৱে আগন্তুক দিনতো বানপীড়িত লোকসকলৰ কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ব্যক্ত কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: বানপীড়িত অঞ্চলৰ বাবে ২০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুত 'সহায় অসম'ৰ

বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থা

TAGGED:

ASSAM FLOODS 2026
বানাক্ৰান্ত
নাথ যোগী সন্মিলনী
জোনাই
FLOOD RELIEF DRIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.